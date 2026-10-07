Dodgers eliminan a Braves y avanzan a la Serie de Campeonato de MLB 2026; buscan el tricampeonato

Los Dodgers de Los Ángeles dieron otro paso hacia el histórico tricampeonato de las Grandes Ligas, luego de derrotar 4-1 a los Braves de Atlanta, este miércoles, para conquistar la Serie Divisional de la Liga Nacional por 3-1 y conseguir su boleto a la Serie de Campeonato de la MLB 2026. El conjunto angelino volvió a demostrar su experiencia en los Playoffs, aunque necesitó esperar hasta la séptima entrada para inclinar definitivamente la balanza. Andy Pages apareció como protagonista con un sencillo productor de dos carreras que rompió el empate y encaminó la clasificación de los actuales bicampeones de la Serie Mundial.

La ofensiva de Los Ángeles encontró resistencia durante buena parte del encuentro disputado en el Truist Park. Atlanta tomó ventaja desde el primer episodio, gracias a la velocidad de Michael Harris II, quien aprovechó un lanzamiento descontrolado para cruzar el plato. Sin embargo, los Dodgers consiguieron igualar la pizarra y mantuvieron la presión hasta encontrar su oportunidad. En el séptimo capítulo, Pages respondió con corredores en posición de anotar y conectó el batazo que terminó marcando la diferencia. Max Muncy apareció nuevamente en el noveno inning con un cuadrangular solitario para colocar cifras definitivas. Fue su tercer jonrón de la eliminatoria y el número 19 de su trayectoria en postemporada, ampliando su récord dentro de la franquicia. Desde la lomita, Tyler Glasnow permitió solamente una carrera en cuatro entradas y dos tercios, mientras que el bullpen angelino consiguió contener los intentos de reacción de Atlanta. Edgardo Henríquez se acreditó la victoria y Edwin Díaz concretó el salvamento.

Con este resultado, los Dodgers alcanzaron su tercera Serie de Campeonato consecutiva y ahora esperan al vencedor del enfrentamiento entre Brewers de Milwaukee y Padres de San Diego. La siguiente ronda de la Liga Nacional comenzará el domingo 11 de octubre. CLEVELAND ACORTA LA DISTANCIA ANTE CHICAGO Por otra parte, los Guardians de Cleveland evitaron despedirse de la postemporada tras imponerse 9-3 a los White Sox de Chicago en el tercer compromiso de su Serie Divisional de la Liga Americana, reduciendo la desventaja a 2-1 y obligando a disputar un cuarto encuentro. José Ramírez y Jo Adell encabezaron la reacción de Cleveland, mientras que sus lanzadores consiguieron 19 ponches, una marca para un encuentro de nueve entradas en postemporada.

El cuarto partido se disputará este jueves en Chicago, donde los White Sox tendrán otra oportunidad de asegurar su clasificación.