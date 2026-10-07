¡Batacazo! Rays barren a Yankees con dramático 4-3 y avanzan a la Serie de Campeonato de la MLB 2026

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    ¡Batacazo! Rays barren a Yankees con dramático 4-3 y avanzan a la Serie de Campeonato de la MLB 2026
    Víctor Mesa Jr. conectó el cuadrangular de dos carreras que encaminó la victoria 4-3 de Tampa Bay sobre Yankees y selló la barrida en la Serie Divisional de la MLB 2026. FOTO: AP

Un jonrón decisivo de Víctor Mesa Jr. y una polémica interferencia de un aficionado marcaron la eliminación de Nueva York en el Yankee Stadium

Los Rays de Tampa Bay consumaron una de las grandes sorpresas de los Playoffs de la MLB 2026 al derrotar 4-3 a los Yankees de Nueva York y completar la barrida 3-0 en la Serie Divisional de la Liga Americana, resultado que les aseguró su boleto a la Serie de Campeonato.

La novena de Tampa Bay silenció el Yankee Stadium este miércoles, en un encuentro marcado por el dramatismo, los cuadrangulares y una polémica decisión arbitral que terminó siendo determinante para las aspiraciones de los Bombarderos del Bronx.

El mexicano Jonathan Aranda abrió la pizarra durante la tercera entrada mediante un sencillo productor frente al abridor Max Fried.

Sin embargo, Ben Rice respondió en el cierre del mismo episodio con otro imparable que permitió a Nueva York igualar las acciones.

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En el cuarto inning, Ryan Vilade devolvió la ventaja a los visitantes con un cuadrangular solitario, aunque Spencer Jones volvió a emparejar el marcador gracias a un doblete remolcador que mantuvo encendida la esperanza de los aficionados locales.

El momento decisivo llegó en la sexta entrada, cuando Víctor Mesa Jr. castigó a Fried con un jonrón de dos carreras que colocó el encuentro 4-2 y terminó convirtiéndose en el batazo más importante de la noche para Tampa Bay.

La controversia apareció en el cierre de ese mismo capítulo. Anthony Volpe conectó un batazo que inicialmente fue marcado como jonrón de dos carreras, pero la revisión confirmó la interferencia de un aficionado.

La jugada quedó como doblete productor y los Yankees únicamente pudieron acercarse 4-3.

Nueva York todavía amenazó en la octava entrada, aunque Kevin Kelly consiguió apagar el peligro.

Bryan Baker aseguró el salvamento en el noveno episodio, mientras que Ian Seymour se acreditó la victoria y Max Fried cargó con la derrota.

Con este resultado, los Rays eliminaron a uno de sus principales rivales divisionales y ahora esperan al ganador de la serie entre White Sox de Chicago y Guardians de Cleveland para disputar el título de la Liga Americana y buscar su boleto a la Serie Mundial 2026.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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