¡Batacazo! Rays barren a Yankees con dramático 4-3 y avanzan a la Serie de Campeonato de la MLB 2026

Los Rays de Tampa Bay consumaron una de las grandes sorpresas de los Playoffs de la MLB 2026 al derrotar 4-3 a los Yankees de Nueva York y completar la barrida 3-0 en la Serie Divisional de la Liga Americana, resultado que les aseguró su boleto a la Serie de Campeonato.

La novena de Tampa Bay silenció el Yankee Stadium este miércoles, en un encuentro marcado por el dramatismo, los cuadrangulares y una polémica decisión arbitral que terminó siendo determinante para las aspiraciones de los Bombarderos del Bronx.

El mexicano Jonathan Aranda abrió la pizarra durante la tercera entrada mediante un sencillo productor frente al abridor Max Fried.

Sin embargo, Ben Rice respondió en el cierre del mismo episodio con otro imparable que permitió a Nueva York igualar las acciones.