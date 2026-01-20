Carlos Beltrán y Andruw Jones entran al Salón de la Fama de Cooperstown
El puertorriqueño y el curazoleño fueron elegidos para la Clase 2026 del Salón de la Fama de Cooperstown, tras superar el 75 por ciento de los votos de la BBWAA
El puertorriqueño Carlos Beltrán y el curazoleño Andruw Jones fueron elegidos al Salón de la Fama de Cooperstown, luego de superar el 75 por ciento de los votos en la elección realizada por la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA), correspondiente a la Clase 2026.
Ambos exjardineros serán inmortalizados en una ceremonia que se celebrará en julio de este año, consolidando trayectorias que marcaron época en las Grandes Ligas.
Carlos Beltrán logró su ingreso en su cuarto año de elegibilidad, tras recibir un respaldo contundente de los votantes, reconocimiento a una carrera de 20 temporadas en MLB en la que acumuló 2 mil 725 imparables, 435 cuadrangulares, mil 587 carreras producidas y 312 bases robadas.
El boricua fue nueve veces All-Star, Novato del Año de la Liga Americana en 1999 y pieza clave en múltiples equipos contendientes, destacando por su combinación de poder, velocidad, defensa y liderazgo, cualidades que lo colocaron entre los peloteros más completos de su generación.
Por su parte, Andruw Jones consiguió finalmente el porcentaje necesario en su noveno año en la boleta, luego de una votación ascendente que reconoció su impacto histórico, especialmente en el plano defensivo.
El exjugador de los Braves de Atlanta fue ganador de 10 Guantes de Oro consecutivos como jardinero central, conectó 434 jonrones en su carrera y fue seleccionado en cinco ocasiones al Juego de Estrellas.
Con esta elección, Jones se convierte en el primer pelotero nacido en Curazao en ingresar a Cooperstown, un hito para el béisbol del Caribe.
La exaltación de Beltrán y Jones refuerza la presencia latina en el Salón de la Fama y reconoce a dos jardineros centrales que definieron una era por su consistencia, impacto en ambos lados del juego y longevidad en el máximo nivel.
La Clase 2026 quedará marcada por la inclusión de dos figuras cuyo legado trasciende números y generaciones, y que ahora tendrán un lugar permanente en la historia del béisbol mundial.