Carlos Beltrán y Andruw Jones entran al Salón de la Fama de Cooperstown

El puertorriqueño Carlos Beltrán y el curazoleño Andruw Jones fueron elegidos al Salón de la Fama de Cooperstown, luego de superar el 75 por ciento de los votos en la elección realizada por la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA), correspondiente a la Clase 2026.

Ambos exjardineros serán inmortalizados en una ceremonia que se celebrará en julio de este año, consolidando trayectorias que marcaron época en las Grandes Ligas.

Carlos Beltrán logró su ingreso en su cuarto año de elegibilidad, tras recibir un respaldo contundente de los votantes, reconocimiento a una carrera de 20 temporadas en MLB en la que acumuló 2 mil 725 imparables, 435 cuadrangulares, mil 587 carreras producidas y 312 bases robadas.

TE PUEDE INTERESAR: Tomateros y Charros abren la Serie Final del Pacífico en un duelo de poder y tradición