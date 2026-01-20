Carlos Beltrán y Andruw Jones entran al Salón de la Fama de Cooperstown

+ Seguir en Seguir en Google
Béisbol
/ 20 enero 2026
    Carlos Beltrán y Andruw Jones entran al Salón de la Fama de Cooperstown
    Carlos Beltrán y Andruw Jones serán exaltados al Salón de la Fama de Cooperstown en la Clase 2026, en reconocimiento a sus trayectorias como dos de los jardineros más completos de su generación en MLB. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Salón de la Fama

Localizaciones


Nueva York

Organizaciones


MLB

El puertorriqueño y el curazoleño fueron elegidos para la Clase 2026 del Salón de la Fama de Cooperstown, tras superar el 75 por ciento de los votos de la BBWAA

El puertorriqueño Carlos Beltrán y el curazoleño Andruw Jones fueron elegidos al Salón de la Fama de Cooperstown, luego de superar el 75 por ciento de los votos en la elección realizada por la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA), correspondiente a la Clase 2026.

Ambos exjardineros serán inmortalizados en una ceremonia que se celebrará en julio de este año, consolidando trayectorias que marcaron época en las Grandes Ligas.

Carlos Beltrán logró su ingreso en su cuarto año de elegibilidad, tras recibir un respaldo contundente de los votantes, reconocimiento a una carrera de 20 temporadas en MLB en la que acumuló 2 mil 725 imparables, 435 cuadrangulares, mil 587 carreras producidas y 312 bases robadas.

TE PUEDE INTERESAR: Tomateros y Charros abren la Serie Final del Pacífico en un duelo de poder y tradición

El boricua fue nueve veces All-Star, Novato del Año de la Liga Americana en 1999 y pieza clave en múltiples equipos contendientes, destacando por su combinación de poder, velocidad, defensa y liderazgo, cualidades que lo colocaron entre los peloteros más completos de su generación.

Por su parte, Andruw Jones consiguió finalmente el porcentaje necesario en su noveno año en la boleta, luego de una votación ascendente que reconoció su impacto histórico, especialmente en el plano defensivo.

El exjugador de los Braves de Atlanta fue ganador de 10 Guantes de Oro consecutivos como jardinero central, conectó 434 jonrones en su carrera y fue seleccionado en cinco ocasiones al Juego de Estrellas.

Con esta elección, Jones se convierte en el primer pelotero nacido en Curazao en ingresar a Cooperstown, un hito para el béisbol del Caribe.

La exaltación de Beltrán y Jones refuerza la presencia latina en el Salón de la Fama y reconoce a dos jardineros centrales que definieron una era por su consistencia, impacto en ambos lados del juego y longevidad en el máximo nivel.

La Clase 2026 quedará marcada por la inclusión de dos figuras cuyo legado trasciende números y generaciones, y que ahora tendrán un lugar permanente en la historia del béisbol mundial.

Temas


Salón de la Fama

Localizaciones


Nueva York

Organizaciones


MLB

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Lecturas de hoy

Lecturas de hoy
true

Un año de Trump: soberanía de saliva de Sheinbaum
Integrantes de colectivos de búsqueda y autoridades estatales realizan trabajos de excavación y peritaje en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali, donde se han localizado fosas clandestinas y restos humanos

Localizan siete fosas y al menos 14 cuerpos en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali
La posible vuelta de los Camioncitos Bimbo en 2026 ya genera expectativa entre coleccionistas y consumidores. Todo apunta a una nueva edición con seis modelos, un sistema de canje clásico y una ventana de disponibilidad limitada en tiendas de todo México.

¿Regresan los Camioncitos Bimbo en 2026?... posibles fechas, modelos y cómo canjearlos
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pago de la Pensión del Bienestar... apellidos que cobran los 6 mil 400 pesos del 20 al 28 de enero

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire cubrirá a México; provocará lluvias, heladas de -10 grados y evento Norte
El noviazgo entre Karol G y Feid llegó a su fin luego de tres años de relación, de acuerdo con información revelada por TMZ.

Karol G y Feid terminaron su relación de tres años según TMZ... ¿Quedaron como amigos?
Saraperos de Saltillo y Tecos de los Dos Laredos se medirán en juegos clave de pretemporada, en una serie que servirá como ensayo general antes del arranque de la campaña 2026 de la LMB.

Saraperos se medirá a Tecos de Dos Laredos en Pretemporada rumbo a la LMB 2026