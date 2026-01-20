Tomateros y Charros abren la Serie Final del Pacífico en un duelo de poder y tradición

La Serie Final de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico levanta el telón con un enfrentamiento de alto voltaje entre Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco, dos de las franquicias más competitivas del circuito invernal, que disputarán el campeonato bajo el formato a ganar cuatro de siete juegos. La batalla por el título arranca en la capital sinaloense, donde Tomateros buscará hacer valer la localía ante unos Charros que llegan con la etiqueta de campeón defensor y con la mira puesta en el bicampeonato. Tomateros de Culiacán accedió a esta instancia con autoridad tras barrer 4-0 a Algodoneros en la Serie Semifinal, mostrando solidez tanto en el pitcheo como en la ofensiva, además de confirmar su condición de uno de los equipos más históricos y ganadores de la Liga ARCO. TE PUEDE INTERESAR: Gilberto Mora es baja del Tri para los amistosos ante Panamá y Bolivia

La novena guinda iniciará la Final en casa, consciente de la importancia de tomar ventaja en los primeros dos compromisos antes de trasladar la serie a territorio jalisciense. Del otro lado, Charros de Jalisco selló su pase a la Serie Final al imponerse 4-1 a Águilas de Mexicali en semifinales. El conjunto albiazul vuelve a disputar el campeonato tras coronarse la temporada anterior y ahora intentará repetir la hazaña, respaldado por una base sólida que combina experiencia, profundidad en el bullpen y un line up oportuno en momentos clave. El calendario de la Serie Final contempla el arranque con el Juego 1 el miércoles 21 de enero a las 8:05 de la noche, tiempo del centro de México, seguido del Juego 2 el jueves 22 de enero a la misma hora, ambos en Culiacán. La serie se trasladará a Jalisco para el Juego 3 el sábado 24 de enero a las 6:00 de la tarde, el Juego 4 el domingo 25 de enero a las 5:00 de la tarde y, en caso de ser necesario, el Juego 5 el lunes 26 de enero a las 7:30 de la noche. Si la serie se extiende, el Juego 6 está programado para el miércoles 28 de enero a las 8:05 de la noche y el Juego 7 para el jueves 29 de enero a las 8:05 de la noche, ambos de regreso en Culiacán.