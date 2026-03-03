Coahuilense Rubén Delgadillo y México ganan oro en el Campeonato Panamericano de Softbol

/ 3 marzo 2026
    El capitán coahuilense conectó un cuadrangular clave ante Panamá para asegurar el pase a la final. FOTO: ESPECIAL

El coahuilense, como capitán de la selección nacional, celebró el título de México en el XIII Campeonato Panamericano de Softbol Masculino, tras vencer 1-0 a Argentina en la final disputada en el Estadio Amín Manzur

La selección mexicana de softbol varonil conquistó el título del XIII Campeonato Panamericano de Softbol Masculino tras imponerse 1-0 a Argentina en la final celebrada en el estadio Estadio Amín Manzur, en Colombia. Con este resultado, el equipo nacional aseguró además su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En el duelo por la medalla de oro, el pitcheo mexicano fue determinante para mantener la ventaja mínima hasta el último out. El encuentro se definió por detalles y por la solidez defensiva de la novena tricolor, que logró contener a la ofensiva argentina en un juego cerrado.

Dentro del plantel destacó la participación del coahuilense Rubén Delgadillo, quien fungió como capitán del equipo a lo largo del torneo. El originario de Coahuila tuvo una intervención clave en el partido que otorgó el pase a la final. Frente a Panamá, conectó un cuadrangular de dos carreras en la primera entrada, adelantando 2-0 a México en un encuentro que concluyó 4-2 y que resultó decisivo para avanzar a la disputa del campeonato.

El recorrido de México en el certamen estuvo marcado por altibajos. En el arranque, superó 4-0 a Estados Unidos, pero después cayó 4-6 ante República Dominicana. Más adelante consiguió un triunfo ajustado de 1-0 frente a Guatemala y venció 4-1 a Canadá. En la fase regular también sufrió una derrota amplia de 11-0 ante Argentina, rival con el que volvería a encontrarse en la final.

Lejos de quedar fuera de competencia, el equipo nacional recompuso el paso en las siguientes jornadas. Derrotó 3-0 a Cuba y 1-0 a Venezuela, resultados que lo mantuvieron en la pelea por los primeros lugares. En la séptima fecha superó 6-3 a Colombia y 4-2 a Panamá, asegurando su lugar en el juego por el oro.

Ya en la final, México enfrentó nuevamente a Argentina con un planteamiento distinto al de la fase regular. El único registro del partido fue suficiente para sellar el triunfo y saldar cuentas pendientes con el conjunto sudamericano.

Con esta medalla, la selección mexicana suma un resultado relevante en el panorama continental del softbol masculino y garantiza su presencia en Lima 2027, donde buscará mantenerse entre los equipos protagonistas del continente.

