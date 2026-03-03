Coahuilense Rubén Delgadillo y México ganan oro en el Campeonato Panamericano de Softbol

La selección mexicana de softbol varonil conquistó el título del XIII Campeonato Panamericano de Softbol Masculino tras imponerse 1-0 a Argentina en la final celebrada en el estadio Estadio Amín Manzur, en Colombia. Con este resultado, el equipo nacional aseguró además su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En el duelo por la medalla de oro, el pitcheo mexicano fue determinante para mantener la ventaja mínima hasta el último out. El encuentro se definió por detalles y por la solidez defensiva de la novena tricolor, que logró contener a la ofensiva argentina en un juego cerrado.

Dentro del plantel destacó la participación del coahuilense Rubén Delgadillo, quien fungió como capitán del equipo a lo largo del torneo. El originario de Coahuila tuvo una intervención clave en el partido que otorgó el pase a la final. Frente a Panamá, conectó un cuadrangular de dos carreras en la primera entrada, adelantando 2-0 a México en un encuentro que concluyó 4-2 y que resultó decisivo para avanzar a la disputa del campeonato.

El recorrido de México en el certamen estuvo marcado por altibajos. En el arranque, superó 4-0 a Estados Unidos, pero después cayó 4-6 ante República Dominicana. Más adelante consiguió un triunfo ajustado de 1-0 frente a Guatemala y venció 4-1 a Canadá. En la fase regular también sufrió una derrota amplia de 11-0 ante Argentina, rival con el que volvería a encontrarse en la final.