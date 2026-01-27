Coahuilense Rubén Delgadillo es convocado para el Campeonato Panamericano de Softbol 2026

El softbolista coahuilense Rubén Delgadillo volvió a aparecer en la órbita de la Selección Mexicana de Softbol varonil, al ser incluido en la lista de convocados rumbo al Campeonato Panamericano 2026, torneo que se celebrará del 21 al 28 de febrero en Montería, Colombia.

La Federación Mexicana de Softbol dio a conocer el llamado con el que el representativo nacional comenzará su preparación para esta competencia continental, considerada clave dentro del calendario internacional, ya que otorgará boletos para diversos eventos de alto nivel. El Panamericano repartirá siete plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, seis para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y cinco lugares para la primera fase de la Copa Mundial de la WBSC.

Delgadillo, originario de Saltillo, suma así una nueva convocatoria a su trayectoria con el equipo nacional, con el que ha participado en campeonatos mundiales, justas continentales y torneos clasificatorios. Su experiencia será uno de los factores que el cuerpo técnico mexicano buscará aprovechar en un certamen que reunirá a 13 selecciones del continente.