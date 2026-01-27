Coahuilense Rubén Delgadillo es convocado para el Campeonato Panamericano de Softbol 2026

Béisbol
/ 27 enero 2026
    Coahuilense Rubén Delgadillo es convocado para el Campeonato Panamericano de Softbol 2026
    Delgadillo cuenta con experiencia en campeonatos mundiales y torneos continentales. FOTO: IG/ALGODONEROS

El torneo se disputará en febrero en Montería, Colombia y otorgará boletos a competencias internacionales como el Mundial, los Juegos Centroamericanos y los Panamericanos

El softbolista coahuilense Rubén Delgadillo volvió a aparecer en la órbita de la Selección Mexicana de Softbol varonil, al ser incluido en la lista de convocados rumbo al Campeonato Panamericano 2026, torneo que se celebrará del 21 al 28 de febrero en Montería, Colombia.

La Federación Mexicana de Softbol dio a conocer el llamado con el que el representativo nacional comenzará su preparación para esta competencia continental, considerada clave dentro del calendario internacional, ya que otorgará boletos para diversos eventos de alto nivel. El Panamericano repartirá siete plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, seis para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y cinco lugares para la primera fase de la Copa Mundial de la WBSC.

TE PUEDE INTERESAR: Oro y platas para Coahuila en la Americas Cup 2026 de patinaje sobre ruedas

Delgadillo, originario de Saltillo, suma así una nueva convocatoria a su trayectoria con el equipo nacional, con el que ha participado en campeonatos mundiales, justas continentales y torneos clasificatorios. Su experiencia será uno de los factores que el cuerpo técnico mexicano buscará aprovechar en un certamen que reunirá a 13 selecciones del continente.

Instagram

El campeonato se disputará en los estadios Amín Manzur y Luis Escobar Pocaterra, ambos ubicados en Montería. Será la cuarta ocasión en que Colombia albergue un Panamericano de softbol masculino, tras las ediciones realizadas en Medellín en 1985 y 2012, así como la más reciente en Sincelejo, celebrada en abril de 2024.

Además de su paso por el softbol internacional, Rubén Delgadillo cuenta con antecedentes en el beisbol profesional. En su momento fue firmado por la organización de los Mets de Nueva York y, dentro de la Liga Mexicana de Beisbol, vistió las camisetas de Saraperos de Saltillo y Vaqueros Laguna, antes de consolidarse plenamente en el softbol.

Este nuevo llamado se da meses después de que, en octubre de 2025, Delgadillo recibiera un reconocimiento durante el Campeonato Nacional de Softbol de Primera Fuerza, celebrado en La Laguna. La distinción fue otorgada por la Asociación de Softbol de La Laguna, la Federación Mexicana de Softbol y el Club San Isidro, como parte de un acto que buscó resaltar su trayectoria como jugador y capitán del representativo nacional.

De acuerdo con la Federación, su proceso inició desde categorías juveniles, donde fue construyendo una carrera constante que lo llevó a convertirse en uno de los mexicanos con mayor número de participaciones en Copas del Mundo. Con el Panamericano de 2026 en el horizonte, Delgadillo se prepara para afrontar un nuevo reto en su recorrido con la selección.

