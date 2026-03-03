Juego con Causa 2026: Saraperos vs Sultanes apoyará al DIF Ramos Arizpe

El próximo martes 7 de abril, el estadio Estadio Francisco I. Madero abrirá sus puertas para el “Juego con Causa 2026”, un encuentro entre los Sultanes de Monterrey y los Saraperos de Saltillo que tiene como objetivo recaudar fondos para fortalecer los programas del DIF Municipal de Ramos Arizpe. La iniciativa fue presentada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, la presidenta honoraria del DIF, Teresita Escalante y Juan Carlos Reynoso, director general de los Saraperos de Saltillo, quienes explicaron que lo obtenido será destinado principalmente a la compra de aparatos ortopédicos y apoyos funcionales para personas en situación vulnerable. TE PUEDE INTERESAR: Saltillense Elsa Piña clasifica al Premundial Juvenil de Tenis tras ganar en Acapulco

Escalante señaló que la demanda de este tipo de apoyos es constante tanto en la zona urbana como en los ejidos del municipio. “Siempre tenemos solicitudes de bastones, sillas de ruedas, andadores, glucómetros y baumanómetros. Además, hay peticiones de prótesis mamarias, oculares y de extremidades. Lo que se recaude nos permitirá atender parte de esa lista de espera”, explicó. El costo de la entrada general será de 100 pesos. También estarán disponibles palcos con precio aproximado de mil 200 pesos, así como espacios tipo suite para 12 personas y áreas contenedor para 16 asistentes. Además, se contempla la venta de un palco especial cuyo acceso tendrá un costo adicional por persona.

El año pasado, el juego con causa logró reunir cerca de 450 mil pesos. Para esta edición, la meta es superar esa cifra y llenar el estadio. “Nunca hay presupuesto que alcance y las solicitudes siguen llegando cada mes. Esperamos que la respuesta de la gente nos permita beneficiar a más familias”, agregó la presidenta del DIF. Por su parte, el alcalde hizo un llamado a la ciudadanía de Ramos Arizpe y la región sureste a participar. Indicó que, además de aparatos ortopédicos, parte de los recursos se destinarán a la adquisición de aparatos auditivos, mobiliario para las instalaciones del DIF e implantes necesarios para personas con discapacidad. Como incentivo adicional, el municipio organizará rifas a través de las redes sociales del alcalde. Entre los premios habrá un palco para seis personas a nivel de campo, así como jerseys, casacas, pelotas autografiadas y gorras de los equipos participantes.

La venta de boletos iniciará el viernes 6 de marzo en las taquillas del estadio. Las autoridades municipales confían en que la rivalidad deportiva entre Monterrey y Saltillo motive a la afición a asistir, con la certeza de que cada entrada contribuirá a cubrir necesidades concretas de la población de Ramos Arizpe.

