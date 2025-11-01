Dodgers consiguen bicampeonato en la Serie Mundial 2025 en extra innings
Un jonrón de Will Smith en la alta de la onceava definió el título tras el empate de Miguel Rojas en la novena
Los Dodgers de Los Ángeles se coronaron bicampeones de la Serie Mundial 2025 tras vencer 5-4 en once entradas a los Blue Jays de Toronto en el Juego 7, disputado en el Rogers Centre. El equipo angelino logró su segundo título consecutivo en un cierre que se definió hasta la madrugada canadiense.
El partido, número 45 en la historia de un Juego 7 del clásico de otoño y el primero desde 2019, ofreció una batalla cerrada de principio a fin. Los Blue Jays habían tomado ventaja con un jonrón de tres carreras de Bo Bichette en la baja de la tercera entrada ante el japonés Shohei Ohtani, quien abrió por los Dodgers. El batazo, con George Springer y Vladimir Guerrero Jr. en las bases, puso el marcador 3-0 a favor de Toronto.
La cuarta carrera local llegó en la baja de la sexta. Ernie Clement conectó su segundo hit de la noche y fue impulsado por un doble de Andrés Giménez, que amplió la ventaja a 4-1. Sin embargo, los Dodgers recortaron la diferencia en la alta de esa misma entrada con un elevado de sacrificio de Tommy Edman, que permitió anotar a Mookie Betts.
En la octava entrada, Max Muncy acercó a Los Ángeles con un cuadrangular solitario por el jardín derecho, dejando el marcador 4-3. Cuando parecía que Toronto aseguraría el título en casa, un jonrón de Miguel Rojas en la parte alta de la novena empató el juego 4-4 y silenció el estadio.
El empate llevó el encuentro a extra innings, donde en la alta de la onceava Will Smith conectó un cuadrangular solitario que dio vuelta al marcador 5-4. Los Blue Jays no lograron responder en su turno final, y con ello los Dodgers completaron la remontada y sellaron el bicampeonato de la MLB.
En el montículo, Max Scherzer, de 41 años, lanzó 4 entradas y un tercio, permitiendo una sola carrera, y se convirtió en el lanzador más veterano en abrir un Juego 7 de Serie Mundial. Ohtani cumplió con una actuación de resistencia pese al inicio complicado.
Con esta victoria, los Dodgers de Los Ángeles sumaron su segundo título consecutivo y consolidaron una etapa dominante en las Grandes Ligas, mientras que los Blue Jays de Toronto vieron escapar la oportunidad de poner fin a una sequía de 32 años sin campeonato.