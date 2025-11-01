Dodgers consiguen bicampeonato en la Serie Mundial 2025 en extra innings

Los Dodgers de Los Ángeles se coronaron bicampeones de la Serie Mundial 2025 tras vencer 5-4 en once entradas a los Blue Jays de Toronto en el Juego 7, disputado en el Rogers Centre. El equipo angelino logró su segundo título consecutivo en un cierre que se definió hasta la madrugada canadiense.

El partido, número 45 en la historia de un Juego 7 del clásico de otoño y el primero desde 2019, ofreció una batalla cerrada de principio a fin. Los Blue Jays habían tomado ventaja con un jonrón de tres carreras de Bo Bichette en la baja de la tercera entrada ante el japonés Shohei Ohtani, quien abrió por los Dodgers. El batazo, con George Springer y Vladimir Guerrero Jr. en las bases, puso el marcador 3-0 a favor de Toronto.

La cuarta carrera local llegó en la baja de la sexta. Ernie Clement conectó su segundo hit de la noche y fue impulsado por un doble de Andrés Giménez, que amplió la ventaja a 4-1. Sin embargo, los Dodgers recortaron la diferencia en la alta de esa misma entrada con un elevado de sacrificio de Tommy Edman, que permitió anotar a Mookie Betts.