Estados Unidos a la Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026: Resultado del juego ante República Dominicana

Estados Unidos ya está en la Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026. La escuadra estadounidense derrotó 2-1 a República Dominicana en la Semifinal disputada este domingo en el loanDepot Park de Miami, en un choque de alto voltaje que cumplió con las expectativas por la calidad de ambos rosters.

El partido se definió por detalles. República Dominicana tomó la delantera en la segunda entrada gracias a un cuadrangular solitario de Junior Caminero, quien además fijó una nueva marca para su selección al contribuir al récord dominicano de jonrones en una edición del torneo.

Sin embargo, Estados Unidos respondió en el cuarto inning con par de vuelacercas consecutivos de Gunnar Henderson y Roman Anthony, suficientes para darle la vuelta al marcador y sellar el pase a la disputa por el título.

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Más allá de la ofensiva, el triunfo de Estados Unidos se construyó desde el montículo. Paul Skenes trabajó 4.1 entradas y limitó a la artillería dominicana a solo una carrera, mientras que el bullpen estadounidense contuvo el resto del juego para completar una actuación de enorme autoridad ante una de las novenas favoritas del certamen.