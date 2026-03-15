Estados Unidos a la Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026: Resultado del juego ante República Dominicana
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
La novena de las barras y las estrellas se impuso 2-1 en Miami y aseguró su lugar en la Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026, tras frenar a una poderosa República Dominicana
Estados Unidos ya está en la Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026. La escuadra estadounidense derrotó 2-1 a República Dominicana en la Semifinal disputada este domingo en el loanDepot Park de Miami, en un choque de alto voltaje que cumplió con las expectativas por la calidad de ambos rosters.
El partido se definió por detalles. República Dominicana tomó la delantera en la segunda entrada gracias a un cuadrangular solitario de Junior Caminero, quien además fijó una nueva marca para su selección al contribuir al récord dominicano de jonrones en una edición del torneo.
Sin embargo, Estados Unidos respondió en el cuarto inning con par de vuelacercas consecutivos de Gunnar Henderson y Roman Anthony, suficientes para darle la vuelta al marcador y sellar el pase a la disputa por el título.
TE PUEDE INTERESAR: VIDEO | Daniel Suárez y Ross Chastain se pelean en NASCAR Las Vegas: ¿qué pasó y cómo quedó el mexicano?
Más allá de la ofensiva, el triunfo de Estados Unidos se construyó desde el montículo. Paul Skenes trabajó 4.1 entradas y limitó a la artillería dominicana a solo una carrera, mientras que el bullpen estadounidense contuvo el resto del juego para completar una actuación de enorme autoridad ante una de las novenas favoritas del certamen.
En total, el encuentro fue dominado por los lanzadores y las defensivas, con jugadas clave como el out de Aaron Judge sobre Fernando Tatis Jr. que evitó una amenaza mayor.
Con este resultado, la selección de Estados Unidos se instala en la gran Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026 y esperará al ganador de la otra Semifinal entre Venezuela e Italia.
El duelo por el campeonato está programado para el martes 17 de marzo, también en Miami.
La victoria representa un golpe de autoridad para un equipo estadounidense que llegó al torneo con la presión de pelear por el oro y que ahora está a un paso de confirmar su candidatura.
Del otro lado, República Dominicana se despide tras un torneo en el que había mostrado una de las ofensivas más peligrosas, pero que en semifinales fue silenciada en el momento más importante.
El resultado también coloca a Miami como el gran epicentro del beisbol internacional en marzo de 2026, al albergar la fase decisiva de un torneo que reunió a varias de las principales figuras de Grandes Ligas y que ahora tendrá a Estados Unidos peleando por el trofeo frente a su afición.