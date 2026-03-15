VIDEO | Daniel Suárez y Ross Chastain se pelean en NASCAR Las Vegas: ¿qué pasó y cómo quedó el mexicano?

Daniel Suárez vivió una jornada de alta tensión en la NASCAR Cup Series 2026. El mexicano terminó en la posición 18 del Pennzoil 400 celebrado este domingo 15 de marzo en Las Vegas Motor Speedway, pero el foco se lo llevó su fuerte altercado con Ross Chastain al finalizar la competencia.

De acuerdo con NASCAR, Chastain, ahora piloto del auto No. 1 de Trackhouse Racing, golpeó de costado el coche de Suárez durante la vuelta de enfriamiento luego de haber cruzado la meta en el sitio 17, justo un puesto por delante del mexicano.

La respuesta del regiomontano no tardó y también le devolvió el contacto antes de que ambos llegaran a la zona de pits.

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La situación explotó ya en pit road. Suárez bajó de su auto para hablar con Chastain, pero la conversación escaló rápidamente cuando el estadounidense lo empujó, lo que provocó que ambos intercambiaran reclamos y tuvieran que ser separados.

NASCAR describió el momento como una confrontación física entre dos expilotos compañeros de Trackhouse, escudería en la que coincidieron entre 2022 y 2025 antes de la salida de Suárez hacia Spire Motorsports para esta temporada.

Tras la carrera, Daniel Suárez explicó que el roce comenzó en la pista y dejó entrever que la relación con Chastain ya venía desgastada desde tiempo atrás.