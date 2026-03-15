VIDEO | Daniel Suárez y Ross Chastain se pelean en NASCAR Las Vegas: ¿qué pasó y cómo quedó el mexicano?
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El piloto de Monterrey volvió a ser protagonista en la NASCAR Cup Series, pero esta vez por un tenso encontronazo con su excompañero Ross Chastain tras la carrera de Las Vegas
Daniel Suárez vivió una jornada de alta tensión en la NASCAR Cup Series 2026. El mexicano terminó en la posición 18 del Pennzoil 400 celebrado este domingo 15 de marzo en Las Vegas Motor Speedway, pero el foco se lo llevó su fuerte altercado con Ross Chastain al finalizar la competencia.
De acuerdo con NASCAR, Chastain, ahora piloto del auto No. 1 de Trackhouse Racing, golpeó de costado el coche de Suárez durante la vuelta de enfriamiento luego de haber cruzado la meta en el sitio 17, justo un puesto por delante del mexicano.
La respuesta del regiomontano no tardó y también le devolvió el contacto antes de que ambos llegaran a la zona de pits.
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La situación explotó ya en pit road. Suárez bajó de su auto para hablar con Chastain, pero la conversación escaló rápidamente cuando el estadounidense lo empujó, lo que provocó que ambos intercambiaran reclamos y tuvieran que ser separados.
NASCAR describió el momento como una confrontación física entre dos expilotos compañeros de Trackhouse, escudería en la que coincidieron entre 2022 y 2025 antes de la salida de Suárez hacia Spire Motorsports para esta temporada.
Tras la carrera, Daniel Suárez explicó que el roce comenzó en la pista y dejó entrever que la relación con Chastain ya venía desgastada desde tiempo atrás.
El mexicano señaló que su vínculo con Ross “siempre ha sido muy raro”, en una declaración que deja claro que la rivalidad entre ambos sigue abierta en la NASCAR Cup.
En lo deportivo, el fin de semana tampoco fue redondo para el regiomontano. Suárez arrancó 13 y concluyó 18, sumando 19 puntos en una carrera dominada por Denny Hamlin, quien conquistó en Las Vegas su primera victoria de la temporada 2026 y la número 61 de su carrera.
Después de cinco fechas, el mexicano aparece en el puesto 17 del campeonato, mientras Chastain marcha 20.
El episodio reaviva una rivalidad que no es nueva. NASCAR recordó que en 2023 ya hubo un fuerte cruce entre ambos tras una carrera en Circuit of The Americas, y que en Sonoma 2025 Chastain hizo girar a Suárez, incidente por el que después ofreció disculpas.
Ahora, Las Vegas escribió un nuevo capítulo entre dos pilotos que alguna vez compartieron garaje y hoy parecen estar más lejos que nunca.