¡Batacazo histórico! Venezuela elimina a Japón y a Shohei Ohtani del Clásico Mundial de Beisbol 2026
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La Vinotinto sorprendió al campeón defensor nipón y avanzó a Semifinales del WBC tras imponerse en Miami, dejando fuera a la novena liderada por el mítico Shohei Ohtani
La Selección de Venezuela protagonizó una de las mayores sorpresas del Clásico Mundial de Beisbol 2026 al derrotar 8-5 a Japón, vigente campeón del torneo, en los Cuartos de Final disputados en el loanDepot Park de Miami.
Con este resultado, la novena sudamericana eliminó al equipo asiático y avanzó a las semifinales del certamen internacional.
El duelo generó gran expectativa debido a la presencia de Shohei Ohtani, figura del beisbol mundial y Jugador Más Valioso del Clásico Mundial 2023.
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Sin embargo, la ofensiva venezolana respondió en los momentos clave para inclinar el juego a su favor y destronar al campeón defensor.
El partido tuvo múltiples momentos de poder al bat. Ronald Acuña Jr., Maikel García y Wilyer Abreu conectaron cuadrangulares para impulsar a Venezuela, mientras que Abreu pegó un jonrón de tres carreras en la sexta entrada que cambió el rumbo del encuentro y colocó a su equipo al frente de manera definitiva.
Japón había comenzado con fuerza y llegó a anotar cinco carreras en las primeras entradas, incluso con un jonrón tempranero de Ohtani.
Sin embargo, el bullpen venezolano logró contener a la ofensiva japonesa durante la parte final del encuentro, permitiendo que la remontada se consolidara.
El cierre del partido tuvo un simbolismo especial: Shohei Ohtani fue el último out del juego, al elevar al campocorto para terminar el encuentro, sellando así la eliminación del campeón defensor del torneo.
Con este resultado, Venezuela consigue su boleto a las Semifinales del Clásico Mundial de Beisbol 2026, instancia en la que se medirá a Italia, que también dio la sorpresa en su llave. Además, el triunfo marca la primera vez que Japón queda fuera antes de las semifinales en la historia del torneo.