¡Batacazo histórico! Venezuela elimina a Japón y a Shohei Ohtani del Clásico Mundial de Beisbol 2026

La Selección de Venezuela protagonizó una de las mayores sorpresas del Clásico Mundial de Beisbol 2026 al derrotar 8-5 a Japón, vigente campeón del torneo, en los Cuartos de Final disputados en el loanDepot Park de Miami.

Con este resultado, la novena sudamericana eliminó al equipo asiático y avanzó a las semifinales del certamen internacional.

El duelo generó gran expectativa debido a la presencia de Shohei Ohtani, figura del beisbol mundial y Jugador Más Valioso del Clásico Mundial 2023.

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Sin embargo, la ofensiva venezolana respondió en los momentos clave para inclinar el juego a su favor y destronar al campeón defensor.