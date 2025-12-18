Guadalajara será sede de la Serie del Caribe 2026 tras cambio de última hora

La Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) confirmó que Guadalajara será la sede de la Serie del Caribe 2026, luego de que se descartara a Venezuela como anfitrión del torneo. El certamen se disputará en el Estadio Panamericano, inmueble que funge como casa de los Charros de Jalisco, y está programado para celebrarse del 1 al 8 de febrero del próximo año.

La decisión se dio después de varios días de incertidumbre. A inicios de semana, la CBPC informó que los campeones de las ligas invernales de República Dominicana, Puerto Rico y México no participarían en la edición prevista originalmente en Caracas, debido a situaciones externas que impidieron garantizar las condiciones necesarias para la competencia. Este escenario llevó a replantear por completo la organización del evento y a buscar una sede alterna en un plazo reducido.

TE PUEDE INTERESAR: Saraperos anuncian reestructuración administrativa rumbo a la Temporada 2026 de la LMB

Con la confirmación de Guadalajara, también se anunciaron ajustes en el formato y en la lista de participantes. La Serie del Caribe 2026 contará con cinco equipos: los campeones de las ligas invernales de República Dominicana y Puerto Rico, además de Panamá, que acudirá como país invitado. México tendrá una presencia doble, ya que estarán en el torneo los dos clubes que disputen la final de la Liga Mexicana del Pacífico en la temporada 2025-2026. En contraste, el campeón de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional no formará parte de esta edición.

Será la primera vez que la Liga Mexicana del Pacífico tenga dos representantes en una Serie del Caribe, una situación que modifica el panorama competitivo y abre una oportunidad para los equipos locales. México no ha conseguido el título caribeño desde 2016, por lo que esta edición representa una nueva posibilidad para romper esa racha, ahora con mayor presencia en el cuadro.