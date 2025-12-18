Guadalajara será sede de la Serie del Caribe 2026 tras cambio de última hora

Béisbol
/ 18 diciembre 2025
    Guadalajara será sede de la Serie del Caribe 2026 tras cambio de última hora
    El Estadio Panamericano albergará los juegos de la Serie del Caribe 2026 del 1 al 8 de febrero. FOTO:

El torneo tendrá cinco equipos, con dos representantes de México y sin participación de Venezuela

La Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) confirmó que Guadalajara será la sede de la Serie del Caribe 2026, luego de que se descartara a Venezuela como anfitrión del torneo. El certamen se disputará en el Estadio Panamericano, inmueble que funge como casa de los Charros de Jalisco, y está programado para celebrarse del 1 al 8 de febrero del próximo año.

La decisión se dio después de varios días de incertidumbre. A inicios de semana, la CBPC informó que los campeones de las ligas invernales de República Dominicana, Puerto Rico y México no participarían en la edición prevista originalmente en Caracas, debido a situaciones externas que impidieron garantizar las condiciones necesarias para la competencia. Este escenario llevó a replantear por completo la organización del evento y a buscar una sede alterna en un plazo reducido.

Con la confirmación de Guadalajara, también se anunciaron ajustes en el formato y en la lista de participantes. La Serie del Caribe 2026 contará con cinco equipos: los campeones de las ligas invernales de República Dominicana y Puerto Rico, además de Panamá, que acudirá como país invitado. México tendrá una presencia doble, ya que estarán en el torneo los dos clubes que disputen la final de la Liga Mexicana del Pacífico en la temporada 2025-2026. En contraste, el campeón de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional no formará parte de esta edición.

Será la primera vez que la Liga Mexicana del Pacífico tenga dos representantes en una Serie del Caribe, una situación que modifica el panorama competitivo y abre una oportunidad para los equipos locales. México no ha conseguido el título caribeño desde 2016, por lo que esta edición representa una nueva posibilidad para romper esa racha, ahora con mayor presencia en el cuadro.

Los clubes que participarán quedarán definidos hasta finales de enero, una vez concluidas las temporadas regulares y las series finales en cada una de las ligas involucradas. La CBPC adelantó que en las próximas semanas se dará a conocer el calendario oficial, así como la distribución de los juegos y los horarios.

Guadalajara ya tiene antecedentes recientes como anfitriona del torneo. En 2018, la ciudad también tomó el relevo de Venezuela y organizó la Serie del Caribe en el mismo Estadio Panamericano. En aquella ocasión, los Criollos de Caguas, representantes de Puerto Rico, se proclamaron campeones tras imponerse a las Águilas Cibaeñas, resultado que marcó el regreso del evento al país caribeño tras varios años de ausencia. Ocho años después, la capital jalisciense vuelve a asumir el reto de organizar uno de los torneos más relevantes del beisbol invernal.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

