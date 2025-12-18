Saraperos anuncian reestructuración administrativa rumbo a la Temporada 2026 de la LMB

Béisbol
/ 18 diciembre 2025
    Saraperos anuncian reestructuración administrativa rumbo a la Temporada 2026 de la LMB
    La directiva de Saraperos de Saltillo anunció cambios en su estructura organizacional como parte de su preparación rumbo a la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. FOTO: X

El club presentó ajustes en su estructura organizacional con el objetivo de fortalecer la operación interna y mejorar la experiencia de la afición en el estadio durante la Liga Mexicana de Beisbol

Saraperos de Saltillo dio a conocer una reestructuración en su organigrama de cara a la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), como parte de una nueva etapa enfocada en el crecimiento institucional y en ofrecer una mejor experiencia a su afición.

A través de un comunicado oficial emitido este 18 de diciembre de 2025, la organización informó que estos cambios buscan optimizar la operación del club y reforzar áreas clave, tanto en lo administrativo como en lo comercial, con la mira puesta en el desarrollo integral de la franquicia.

Dentro de los movimientos anunciados, Juan Carlos Reynoso asumirá la Dirección General del club, posición desde la cual encabezará la planeación estratégica y la toma de decisiones rumbo a la siguiente campaña en la LMB.

TE PUEDE INTERESAR: Max Verstappen usará el número 3 con Red Bull en la Temporada 2026 de la F1

Asimismo, Diego Montemayor fue designado al frente de la Dirección de Operaciones, quedando al frente de la logística y funcionamiento interno de la institución, mientras que Patricia Ambia tomará la responsabilidad de la Dirección Comercial y de Marketing, área clave para el fortalecimiento de la relación con la afición y los patrocinadores.

La directiva de Saraperos de Saltillo destacó que esta reestructuración tiene como objetivo principal seguir brindando a los aficionados la mejor experiencia posible en el estadio, además de consolidar una atención más eficiente y cercana para quienes forman parte de la familia del sarape.

Con estos ajustes, la organización reafirma su compromiso con la afición saltillense y con el crecimiento sostenido del club, sentando las bases administrativas para encarar la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol con mayor solidez y visión a largo plazo.

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
LMB

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Daño colateral

Daño colateral
true

Indefensión aprendida
true

Ni de izquierda ni de derecha, la 4T es pragmatista
Se usarán recursos para pagar fianzas de entre 200 y 250 migrantes que enfrenten procesos en EU.

Destinarán 50 mdp de sorteo a defensa legal de migrantes en Estados Unidos

Se esperan fuertes lluvias, temperaturas bajo cero, vientos de hasta 80 km/h y oleaje de más de 2 metros, según el SMN.

Prepárese... Masa de Aire Frío cubrirá a México con bajas temperaturas, lluvias y evento Norte
Las deudas no permanecen para siempre en el Buró de Crédito. En México, la ley establece plazos claros para eliminar registros negativos según el monto adeudado y la existencia de procesos legales.

Buró de Crédito... ¿En cuánto tiempo se borra una deuda?
La directiva de Saraperos de Saltillo anunció cambios en su estructura organizacional como parte de su preparación rumbo a la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Saraperos anuncian reestructuración administrativa rumbo a la Temporada 2026 de la LMB
Max Verstappen dejará atrás los dorsales 1 y 33 para competir con el número 3 junto a Red Bull Racing a partir de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Max Verstappen usará el número 3 con Red Bull en la Temporada 2026 de la F1