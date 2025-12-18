Saraperos anuncian reestructuración administrativa rumbo a la Temporada 2026 de la LMB

Saraperos de Saltillo dio a conocer una reestructuración en su organigrama de cara a la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), como parte de una nueva etapa enfocada en el crecimiento institucional y en ofrecer una mejor experiencia a su afición.

A través de un comunicado oficial emitido este 18 de diciembre de 2025, la organización informó que estos cambios buscan optimizar la operación del club y reforzar áreas clave, tanto en lo administrativo como en lo comercial, con la mira puesta en el desarrollo integral de la franquicia.

Dentro de los movimientos anunciados, Juan Carlos Reynoso asumirá la Dirección General del club, posición desde la cual encabezará la planeación estratégica y la toma de decisiones rumbo a la siguiente campaña en la LMB.

Asimismo, Diego Montemayor fue designado al frente de la Dirección de Operaciones, quedando al frente de la logística y funcionamiento interno de la institución, mientras que Patricia Ambia tomará la responsabilidad de la Dirección Comercial y de Marketing, área clave para el fortalecimiento de la relación con la afición y los patrocinadores.