LMS 2026: Diablas Rojas empatan la Serie de la Reina ante Sultanas en Monterrey

Las Diablas Rojas del México respondieron en el momento más importante y evitaron que la novena regiomontana tomara control de la Serie de la Reina. El club escarlata se llevó el Juego 2 por pizarra de 3-1, con un cuadrangular de tres carreras de Leannelys Zayas en la tercera entrada, batazo que marcó el rumbo del duelo y le devolvió vida a la serie final de la Liga Mexicana de Softbol. Con este resultado, la serie por el título quedó empatada 1-1 entre Diablas Rojas del México y Sultanas de Monterrey, por lo que todo se mantiene abierto rumbo al tercer compromiso. El triunfo capitalino también significó un fuerte golpe anímico, ya que las regias habían arrancado mejor la final tras imponerse en el primer encuentro.

Así fue el primer juego entre Sultanas y Diablas Rojas En el arranque de la Serie de la Reina 2026, las Sultanas de Monterrey pegaron primero al imponerse 2-1 a las Diablas Rojas del México en un cerrado duelo que se extendió a entradas extras. Morgan Howe produjo la carrera de la victoria en la octava baja y puso adelante a la novena regiomontana, que tomó ventaja de 1-0 en la serie. Ese primer choque confirmó que la final entre ambos equipos sería muy pareja. Monterrey aprovechó su localía en el Walmart Park para abrir con triunfo, pero la respuesta escarlata llegó un día después con autoridad, lo que ahora deja a las dos novenas con la misma presión de cara al cambio de sede.

Cuándo es el Juego 3 de la Serie de la Reina 2026 El tercer juego de la Serie de la Reina 2026 se disputará el viernes 20 de marzo en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México. El encuentro está programado para iniciar a las 7 de la noche, y será clave porque la serie está pactada a ganar tres de un máximo de cinco partidos. En cuanto a la transmisión, la Serie de la Reina 2026 puede seguirse en distintas plataformas, entre ellas Claro Sports, ESPN y Disney+. Diablas Rojas y Sultanas vuelven a chocar por la corona La final de la Liga Mexicana de Softbol 2026 es una reedición de la del año pasado entre Diablas Rojas del México y Sultanas de Monterrey, dos de las novenas más fuertes del circuito.

Las capitalinas llegaron como líderes de la fase regular, mientras que las regiomontanas volvieron a meterse a la disputa por el campeonato con la misión de cobrar revancha. Con la serie empatada y el cambio de sede a la capital, el tercer capítulo luce como uno de los más decisivos de toda la temporada.

Publicidad