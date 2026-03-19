LMS 2026: Diablas Rojas empatan la Serie de la Reina ante Sultanas en Monterrey

+ Seguir en Seguir en Google
Béisbol
/ 19 marzo 2026
    LMS 2026: Diablas Rojas empatan la Serie de la Reina ante Sultanas en Monterrey
    Diablas Rojas del México igualaron 1-1 la Serie de la Reina 2026 tras vencer a Sultanas de Monterrey y ahora buscarán tomar ventaja en casa, en el tercer juego por el título de la Liga Mexicana de Softbol. FOTO: X/DIABLOS ROJOS FEMENIL

La Serie de la Reina 2026 de la Liga Mexicana de Softbol sigue al rojo vivo, luego de que las Diablas Rojas del México vencieran a las Sultanas de Monterrey en el segundo juego de la final para igualar 1-1 la pelea por el campeonato

Las Diablas Rojas del México respondieron en el momento más importante y evitaron que la novena regiomontana tomara control de la Serie de la Reina. El club escarlata se llevó el Juego 2 por pizarra de 3-1, con un cuadrangular de tres carreras de Leannelys Zayas en la tercera entrada, batazo que marcó el rumbo del duelo y le devolvió vida a la serie final de la Liga Mexicana de Softbol.

Con este resultado, la serie por el título quedó empatada 1-1 entre Diablas Rojas del México y Sultanas de Monterrey, por lo que todo se mantiene abierto rumbo al tercer compromiso.

El triunfo capitalino también significó un fuerte golpe anímico, ya que las regias habían arrancado mejor la final tras imponerse en el primer encuentro.

https://vanguardia.com.mx/deportes/automovilismo/jonathan-wheatley-a-aston-martin-el-equipo-ratifica-a-adrian-newey-ante-la-crisis-del-motor-honda-en-f12026-KN19633292

Así fue el primer juego entre Sultanas y Diablas Rojas

En el arranque de la Serie de la Reina 2026, las Sultanas de Monterrey pegaron primero al imponerse 2-1 a las Diablas Rojas del México en un cerrado duelo que se extendió a entradas extras.

Morgan Howe produjo la carrera de la victoria en la octava baja y puso adelante a la novena regiomontana, que tomó ventaja de 1-0 en la serie.

Ese primer choque confirmó que la final entre ambos equipos sería muy pareja. Monterrey aprovechó su localía en el Walmart Park para abrir con triunfo, pero la respuesta escarlata llegó un día después con autoridad, lo que ahora deja a las dos novenas con la misma presión de cara al cambio de sede.

Cuándo es el Juego 3 de la Serie de la Reina 2026

El tercer juego de la Serie de la Reina 2026 se disputará el viernes 20 de marzo en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México. El encuentro está programado para iniciar a las 7 de la noche, y será clave porque la serie está pactada a ganar tres de un máximo de cinco partidos.

En cuanto a la transmisión, la Serie de la Reina 2026 puede seguirse en distintas plataformas, entre ellas Claro Sports, ESPN y Disney+.

Diablas Rojas y Sultanas vuelven a chocar por la corona

La final de la Liga Mexicana de Softbol 2026 es una reedición de la del año pasado entre Diablas Rojas del México y Sultanas de Monterrey, dos de las novenas más fuertes del circuito.

Las capitalinas llegaron como líderes de la fase regular, mientras que las regiomontanas volvieron a meterse a la disputa por el campeonato con la misión de cobrar revancha.

Con la serie empatada y el cambio de sede a la capital, el tercer capítulo luce como uno de los más decisivos de toda la temporada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Softbol
Liga Mexicana de Softbol
resultados

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Sultanes de Monterrey
Diablos Rojos del México

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Marina retuvo y liberó a Mónica Zambada Niebla en Culiacán; no hay información oficial sobre acusaciones ni motivos del operativo

Reportan la detención y liberación de Mónica Zambada Niebla, hija de ‘El Mayo’ en Sinaloa
Sheinbaum: Ideología setentera

Sheinbaum: Ideología setentera
true

Del beisbol a la política: Venezuela venció a Estados Unidos
Ante una posible reunión con Felipe VI durante el Mundial, Sheinbaum respondió: ‘Ya vamos a ver’.

Confirma CSP invitación a rey de España para el Mundial... y a jefes de Estado con los que México tiene relación
Más allá de su raíz religiosa, esta fecha invita a reflexionar sobre el papel de los hombres y su evolución en la sociedad actual.

Día del Hombre: por qué se conmemora el 19 de marzo y qué significa
Lluvias fuertes en el sureste y altas temperaturas en el norte marcarán el clima este 19 de marzo, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

México tendrá lluvias en el sureste y temperaturas de hasta 45 grados en el norte: SMN
Aventura. El éxito de K-pop Demon Hunters abriría la puerta a conciertos con artistas reales y experiencias virtuales.

Netflix planea llevar a ‘Huntrix’ de K-pop Demon Hunters a una gira mundial
Andy Dalton llega a Eagles de Filadelfia como refuerzo de experiencia para la posición de quarterback, en un movimiento con el que la franquicia de la NFL busca respaldar a Jalen Hurts rumbo a la Temporada 2026.

Eagles de Filadelfia ficha a Andy Dalton: Nuevo quarterback para la Temporada 2026 de la NFL