¿Jonathan Wheatley a Aston Martin? El equipo ratifica a Adrian Newey ante la crisis del motor Honda en F1 2026

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/ 19 marzo 2026
    ¿Jonathan Wheatley a Aston Martin? El equipo ratifica a Adrian Newey ante la crisis del motor Honda en F1 2026
    Jonathan Wheatley apareció en reportes como posible relevo de Adrian Newey en Aston Martin, aunque la escudería de Fórmula 1 ratificó al británico como team principal. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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Aston Martin, escudería de Fernando Alonso en la Fórmula 1, volvió a quedar en el centro de la conversación luego de que diversos reportes colocaran a Jonathan Wheatley como posible relevo de Adrian Newey al frente del equipo

La estructura de Aston Martin vive horas agitadas en el arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1. En las últimas horas, distintos reportes internacionales señalaron que Jonathan Wheatley, actual jefe de Audi y antiguo integrante de Red Bull, sería el elegido para reemplazar a Adrian Newey como jefe principal de la escudería de Silverstone.

No obstante, la propia escudería desmintió que el movimiento esté cerrado y ratificó al legendario ingeniero británico en el cargo.

La versión que tomó fuerza este jueves indicaba que Newey dejaría el puesto de team principal para enfocarse exclusivamente en el desarrollo técnico del monoplaza, una idea lógica si se toma en cuenta que su llegada al proyecto siempre estuvo vinculada al crecimiento deportivo y tecnológico del equipo rumbo al nuevo ciclo reglamentario.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/seleccion-mexicana-javier-aguirre-define-a-ochoa-tala-rangel-y-acevedo-para-el-mundial-2026-AN19633056

En ese escenario, Wheatley aparecía como la opción fuerte por su experiencia en la gestión deportiva y por su pasado de trabajo junto al propio Newey en Red Bull.

Sin embargo, la historia dio un giro poco después. Aston Martin confirmó que Adrian Newey sigue al mando y calificó toda esa información como especulación en medio de un arranque de campaña sumamente complicado.

La aclaración llegó mientras el equipo intenta contener el ruido mediático tras los problemas de fiabilidad que ha sufrido con su nuevo paquete técnico y la unidad de potencia Honda.

La crisis deportiva que alimentó los rumores en Aston Martin

El mal inicio de Aston Martin en la F1 2026 explica por qué los rumores crecieron con tanta fuerza. La escudería no ha podido consolidar resultados en las primeras carreras del campeonato y ha sufrido severos inconvenientes con vibraciones y fiabilidad.

Incluso, Fernando Alonso reveló recientemente que llegó a perder sensibilidad en manos y pies durante el Gran Premio de China, una señal de alarma dentro del equipo.

Ese contexto provocó que varias publicaciones apuntaran a un ajuste inmediato en la cúpula. La posibilidad de que Jonathan Wheatley asumiera como nuevo jefe principal también encajaba por su perfil: es un directivo con peso en el paddock, conoce la exigencia de pelear por campeonatos y mantiene una relación profesional previa con Newey.

Aun así, por ahora no existe anuncio oficial que confirme su llegada a Aston Martin.

Qué sigue para Aston Martin y Adrian Newey en la Fórmula 1

De momento, el panorama es claro: Adrian Newey continúa como team principal de Aston Martin, al menos de forma oficial, mientras Jonathan Wheatley sigue vinculado a Audi.

En una parrilla tan competitiva como la de la Fórmula 1, cualquier movimiento en la dirección deportiva de un equipo con Fernando Alonso y Lance Stroll termina por convertirse en noticia global.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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