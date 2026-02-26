Cuatro jugadoras dejan a Charros de Softbol por la violencia en Jalisco

Béisbol
/ 26 febrero 2026
    Cuatro jugadoras dejan a Charros de Softbol por la violencia en Jalisco
    Habrá nuevo lineup de Charros de Jalisco con jugadoras mexicanas tras la baja de Simpson, Widman, Leung y Voortman por motivos de seguridad. FOTO: ESPECIAL

La Liga Mexicana de Softbol sufre la baja de cuatro peloteras internacionales: Nicola Simpson, Natalie Widman, Janet Leung y Eva Voortman, quienes abandonan al equipo y retornan a sus países ante el clima de inseguridad y narcobloqueos en el estado

La violencia en el estado de Jalisco, derivada de narcobloqueos y enfrentamientos tras el abatimiento de Nemesio Oseguera “El Mencho”, ha impactado directamente a la Liga Mexicana de Softbol (LMS) y en concreto al plantel femenil de Charros de Jalisco.

Ayer miércoles, cuatro jugadoras internacionales decidieron terminar su temporada antes de tiempo y abandonar el equipo, priorizando su seguridad y bienestar personal.

Las atletas que notificaron a la directiva su salida son las canadienses Nicola Simpson, Natalie Widman y Janet Leung, así como la neerlandesa Eva Voortman.

TE PUEDE INTERESAR: Cancelan la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan por la narcoviolencia en Jalisco

Tras los hechos violentos que obligaron a suspender el juego programado ante El Águila de Veracruz, las jugadoras manifestaron que no existen condiciones para continuar en el circuito y optaron por regresar a sus países de origen.

En declaraciones citadas por medios, Natalie Widman reconoció que la decisión fue una de las más difíciles de su carrera.

“Las circunstancias recientes me han llevado a priorizar mi seguridad y bienestar general... no es como imaginé que sería mi temporada profesional... hay decepción, hay dolor”.

Similar sentimiento expresó Janet Leung, quien lamentó irse antes de lo previsto pero dijo sentirse agradecida por el tiempo vivido con el equipo.

La baja de estas cuatro figuras extranjeras representa un duro golpe para la franquicia tapatía en un tramo crítico de la campaña 2026 de la LMS.

En respuesta, Charros de Jalisco confirmó la incorporación de jugadoras mexicanas como Valeri Canales, Ana Sofía Villarreal y Brenda Velarde para continuar con el calendario de partidos mientras se adapta a los cambios en el roster.

Este suceso pone de manifiesto cómo la inseguridad y la narcoviolencia en Jalisco han trascendido al ámbito deportivo, afectando la permanencia de talento internacional y la operación normal de equipos profesionales de softbol femenino.

La situación ha obligado a ligas y clubes a priorizar protocolos de seguridad y a ajustar sus estrategias ante la incertidumbre social en la región.

Temas


Narcoviolencia
Softbol
Liga Mexicana de Softbol

Localizaciones


Guadalajara

Organizaciones


Charros de Jalisco

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

