Cuatro jugadoras dejan a Charros de Softbol por la violencia en Jalisco

La violencia en el estado de Jalisco, derivada de narcobloqueos y enfrentamientos tras el abatimiento de Nemesio Oseguera “El Mencho”, ha impactado directamente a la Liga Mexicana de Softbol (LMS) y en concreto al plantel femenil de Charros de Jalisco.

Ayer miércoles, cuatro jugadoras internacionales decidieron terminar su temporada antes de tiempo y abandonar el equipo, priorizando su seguridad y bienestar personal.

Las atletas que notificaron a la directiva su salida son las canadienses Nicola Simpson, Natalie Widman y Janet Leung, así como la neerlandesa Eva Voortman.

TE PUEDE INTERESAR: Cancelan la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan por la narcoviolencia en Jalisco

Tras los hechos violentos que obligaron a suspender el juego programado ante El Águila de Veracruz, las jugadoras manifestaron que no existen condiciones para continuar en el circuito y optaron por regresar a sus países de origen.