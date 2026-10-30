México debuta con triunfo en Dakar 2026; coahuilenses vencen a Siria y ahora van por Kenia

La Selección Mexicana de béisbol 5 debutó con triunfo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, al imponerse 2-1 a Siria con dos representantes de Piedras Negras, Coahuila. Érika Michel Solís Covarrubias forma parte del plantel nacional como jugadora, mientras que José Luis “La Wicha” Salinas Martínez participa en el cuerpo técnico. Ambos vivieron el debut de esta disciplina en el programa olímpico juvenil, este viernes, en el Complexe Tour de l’Œuf de Dakar, Senegal.

México tomó ventaja desde el primer set, con una victoria contundente de 12-1. Sin embargo, Siria reaccionó y se llevó el segundo episodio por 11-9, obligando a disputar una tercera manga para definir al ganador. En el parcial decisivo, el conjunto mexicano recuperó el control y cerró con un 12-2 que aseguró su primer triunfo del torneo. El resultado coloca a México con marca de un triunfo y ninguna derrota en el Grupo B, que también integran Francia y Kenia. La competencia reúne a ocho selecciones mixtas y representa la primera vez que el béisbol 5 forma parte de unos Juegos Olímpicos de la Juventud. La próxima cita del equipo nacional será el sábado frente a Kenia, a las 5:30 de la mañana. Posteriormente, el domingo 1 de noviembre, cerrará su participación en la fase de grupos contra Francia, uno de los rivales de mayor nivel en la competencia.

Para Solís y Salinas, la justa africana llega después de conquistar la medalla de bronce con la Selección Mexicana Juvenil en el Campeonato Panamericano de Béisbol 5 celebrado en Barquisimeto, Venezuela. En aquella competencia, México derrotó a Puerto Rico por parciales de 5-4 y 6-1. El objetivo inmediato del representativo mexicano será mantenerse entre los primeros lugares del sector. Los líderes de cada grupo avanzarán directamente a semifinales, mientras los equipos que terminen segundo y tercero disputarán los cuartos de final el 2 de noviembre. Las medallas se entregarán el martes 3.

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