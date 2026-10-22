Serie Mundial 2026: Rays y Brewers buscan su primera corona; horario, abridores y dónde ver

La espera terminó. La Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas (MLB) comenzará este viernes con un enfrentamiento que promete quedar en la historia del beisbol: los Rays de Tampa Bay y los Brewers de Milwaukee se disputarán el Trofeo del Comisionado, con la garantía de que uno de los dos conquistará el primer campeonato de su franquicia. El American Family Field de Milwaukee abrirá sus puertas para el Juego 1 del Clásico de Otoño, programado a las 6 de la tarde, en una serie al mejor de siete compromisos que podría extenderse hasta el sábado 31 de octubre. Será una final diferente a las acostumbradas. No estarán los Yankees de Nueva York, tampoco los Dodgers de Los Ángeles, bicampeones defensores, ni alguna de las organizaciones históricamente dominantes. Esta vez, dos clubes acostumbrados a competir con plantillas cuidadosamente construidas tendrán la oportunidad de alcanzar la gloria.

Ambos llegan como los equipos con mayor cantidad de victorias en sus respectivas ligas. Milwaukee terminó la campaña regular con marca de 103-59, mientras Tampa Bay registró 98-64. Son números que anticipan un enfrentamiento de alto nivel, pese a que ninguno sabe lo que significa levantar el máximo trofeo.

Brewers quieren coronar una temporada histórica Los Brewers de Milwaukee se presentan como favoritos por su impresionante desempeño durante 2026. Sus 103 victorias representaron un récord para la franquicia y les permitieron terminar con el mejor registro de todas las Grandes Ligas. En la postemporada, los dirigidos por Pat Murphy eliminaron a los Padres de San Diego en cuatro encuentros de la Serie Divisional, antes de conseguir su resultado más importante: una barrida de 4-0 sobre los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Milwaukee no solamente dejó fuera a los bicampeones, también consiguió regresar a una Serie Mundial después de 44 años de ausencia. Su única participación anterior ocurrió en 1982, cuando cayó frente a los Cardinals de San Luis en siete partidos, cuando los Cerveceros todavía pertenecían a la Liga Americana. Entre sus principales figuras aparecen Jackson Chourio, William Contreras, Christian Yelich, Brice Turang y Jake Bauers, este último reconocido como el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato.

La profundidad de su bullpen representa otra de sus fortalezas. Sus relevistas llegan con efectividad colectiva de 1.33 en la postemporada, respaldados por brazos como Trevor Megill, Aaron Ashby, DL Hall y Abner Uribe. Rays buscan revancha después de dos finales perdidas Del otro lado estarán los Rays de Tampa Bay, una organización que ha convertido el desarrollo de talento, las decisiones estratégicas y el aprovechamiento de sus recursos en su principal identidad competitiva. Los dirigidos por Kevin Cash consiguieron 98 triunfos durante la temporada regular, dominaron la Liga Americana y comenzaron los playoffs con una barrida de 3-0 sobre los Yankees de Nueva York. Posteriormente, superaron 4-2 a los Guardians de Cleveland en la Serie de Campeonato, sellando su tercera aparición en el Clásico de Otoño. Tampa Bay perdió sus dos finales anteriores: en 2008 cayó ante los Phillies de Filadelfia por 4-1 y en 2020 fue derrotado 4-2 por los Dodgers. Ahora tendrá una nueva oportunidad para terminar con esa sequía.

Yandy Díaz, Junior Caminero, Jonathan Aranda y Chandler Simpson son algunas de sus principales armas ofensivas. Mientras tanto, Drew Rasmussen y Freddy Peralta destacan dentro de su cuerpo de lanzadores. Precisamente Peralta, elegido Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, protagonizará uno de los encuentros más interesantes de esta final, pues enfrentará a Milwaukee, organización en la que desarrolló buena parte de su carrera. Misiorowski y Rasmussen, protagonistas desde la lomita El primer juego tendrá un atractivo especial desde el montículo. Milwaukee anunció al derecho Jacob Misiorowski como su abridor, mientras que Tampa Bay perfila a Drew Rasmussen, aunque su designación todavía está pendiente de confirmación oficial. Misiorowski, de 24 años, dominó la temporada regular con efectividad de 1.80, acumuló 252 ponches y permitió apenas .157 de promedio a sus rivales. Su velocidad representa una de las grandes amenazas para los bateadores de Tampa Bay. Durante la Serie Divisional lanzó una recta de 104.8 millas por hora, estableciendo una marca de velocidad para la postemporada en la era de seguimiento de lanzamientos.

Sin embargo, enfrentará el desafío de administrar su cantidad de pitcheos, después de que Padres y Dodgers lograron extender sus turnos y obligarlo a abandonar relativamente temprano sus aperturas anteriores. Rasmussen también presume estadísticas impresionantes. Desde la pausa del Juego de Estrellas registró marca de 11-0 y efectividad de 1.73 en 15 aperturas, convirtiéndose en una pieza fundamental del éxito de los Rays. Además, tendrá una motivación particular: enfrentar a la organización de Milwaukee, que lo seleccionó en el Draft de 2018 y con la cual debutó en las Grandes Ligas antes de llegar a Tampa Bay.

México tendrá representantes en el Clásico de Otoño La Serie Mundial 2026 también despertará especial interés entre los aficionados mexicanos por la presencia de peloteros nacionales y de ascendencia mexicana. El principal referente será Jonathan Aranda, primera base nacido en Tijuana, Baja California, quien terminó la temporada regular con promedio de .274, 22 cuadrangulares y 92 carreras impulsadas. Aranda se ha convertido en uno de los bateadores importantes de Tampa Bay y buscará trasladar su producción ofensiva al escenario más importante de las Grandes Ligas. En la organización de los Rays también aparece el relevista yucateco Manuel Rodríguez, cuya presencia dependerá de la conformación definitiva del roster para la Serie Mundial. Por Milwaukee destacan Joey Ortiz y JoJo Romero, peloteros estadounidenses de ascendencia mexicana que han representado a México internacionalmente. Romero llega después de una destacada actuación como relevista ante los Dodgers, mientras Ortiz aporta versatilidad defensiva en el cuadro interior.

Las claves que podrían definir al campeón Milwaukee tendrá la ventaja de disputar los primeros dos partidos ante su afición, gracias a su mejor récord de temporada regular. Además, los Brewers ganaron dos de los tres encuentros que disputaron contra Tampa Bay entre el 30 de marzo y el 1 de abril. No obstante, los Rays han demostrado capacidad para competir en escenarios complicados y llegan con el impulso de haber eliminado a dos rivales importantes de la Liga Americana. El trabajo de los relevistas, la producción con corredores en posición de anotar y la capacidad para controlar los primeros innings serán factores determinantes. Milwaukee presenta un equipo equilibrado, con buena defensa, bateo oportuno y un bullpen dominante. Tampa Bay responderá con profundidad, velocidad en las bases y la flexibilidad táctica que caracteriza a Kevin Cash.