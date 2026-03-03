México vence 6-3 a Arizona Diamondbacks en su primer juego de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026

Béisbol
/ 3 marzo 2026
    La Selección Mexicana de béisbol derrotó 6-3 a los Arizona Diamondbacks en Arizona durante su primer juego de preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026. FOTO: X/NOVENA MÉXICO

El equipo dirigido por Benjamín Gil inició con triunfo su etapa de preparación al superar a los Diamondbacks en Arizona, en un duelo que sirvió para afinar detalles antes del debut

La Selección Mexicana de béisbol comenzó con el pie derecho su camino de preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026 al derrotar 6-3 a los Arizona Diamondbacks en un juego de exhibición disputado en el Salt River Fields at Talking Stick, en Arizona.

El encuentro formó parte del calendario de preparación del conjunto tricolor, que busca llegar en óptimas condiciones al torneo internacional.

El duelo también representó una buena oportunidad para que el manager Benjamín Gil evaluara el rendimiento de sus peloteros frente a una organización de Grandes Ligas.

TE PUEDE INTERESAR: Venta de boletos para el Repechaje del Mundial 2026 en Monterrey y Guadalajara: precios y fechas oficiales

La novena mexicana logró imponer condiciones a lo largo del compromiso y supo aprovechar sus oportunidades ofensivas para construir la ventaja en la pizarra.

El conjunto nacional mostró solidez tanto con el bate como desde la lomita, elementos clave para asegurar el triunfo frente al equipo de Arizona.

Uno de los momentos más destacados del partido fue el ataque ofensivo de México en las primeras entradas, que permitió tomar el control del marcador.

Aunque los Diamondbacks intentaron reaccionar, el conjunto mexicano mantuvo el dominio y administró la ventaja hasta el final del encuentro.

El partido también sirvió como vitrina para varios peloteros que buscan ganarse un lugar definitivo en el roster rumbo al torneo internacional.

El cuerpo técnico analiza el rendimiento individual de cada jugador mientras define la alineación que debutará en el campeonato mundial.

México afina detalles antes de su debut en el Clásico Mundial

Este duelo ante Arizona fue el primero de los juegos de preparación que disputará la Selección Mexicana antes del inicio del Clásico Mundial.

Posteriormente, el equipo enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles en otro compromiso de exhibición dentro del Spring Training.

México tiene programado su debut en el torneo internacional el 6 de marzo frente a Gran Bretaña, en el inicio de la fase de grupos.

Más adelante se medirá a potencias como Estados Unidos e Italia, rivales que marcarán el rumbo del conjunto tricolor en la primera ronda.

