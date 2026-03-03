México vence 6-3 a Arizona Diamondbacks en su primer juego de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026

La Selección Mexicana de béisbol comenzó con el pie derecho su camino de preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026 al derrotar 6-3 a los Arizona Diamondbacks en un juego de exhibición disputado en el Salt River Fields at Talking Stick, en Arizona.

El encuentro formó parte del calendario de preparación del conjunto tricolor, que busca llegar en óptimas condiciones al torneo internacional.

El duelo también representó una buena oportunidad para que el manager Benjamín Gil evaluara el rendimiento de sus peloteros frente a una organización de Grandes Ligas.

La novena mexicana logró imponer condiciones a lo largo del compromiso y supo aprovechar sus oportunidades ofensivas para construir la ventaja en la pizarra.