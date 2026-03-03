Venta de boletos para el Repechaje del Mundial 2026 en Monterrey y Guadalajara: precios y fechas oficiales

La FIFA anunció el inicio oficial de la venta de boletos para el Torneo de Repechaje Intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyos partidos se disputarán en Monterrey y Guadalajara durante la Fecha FIFA de marzo.

Los encuentros definirán los dos últimos boletos disponibles para el Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Monterrey y Guadalajara, sedes del repechaje

Los partidos se jugarán en el Estadio BBVA, en Monterrey, y en el Estadio Akron, en Guadalajara, dos de las sedes confirmadas para el Mundial 2026 en territorio mexicano.

El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

Jueves 26 de marzo de 2026 – Semifinales

Nueva Caledonia vs Jamaica (Guadalajara)

Bolivia vs Surinam (Monterrey)

Martes 31 de marzo de 2026 – Finales por el boleto mundialista

República Democrática del Congo vs ganador de Nueva Caledonia/Jamaica (Guadalajara)

Irak vs ganador de Bolivia/Surinam (Monterrey)

De estos cuatro partidos saldrán las dos selecciones que completarán el cuadro del Mundial 2026, que será el primero con 48 equipos.