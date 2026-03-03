Venta de boletos para el Repechaje del Mundial 2026 en Monterrey y Guadalajara: precios y fechas oficiales
La FIFA confirmó que los precios van desde los 200 pesos y la venta será exclusiva en línea para los partidos del Repechaje Intercontinental rumbo a la Copa Mundial que se disputarán en el Estadio BBVA y el Akron
La FIFA anunció el inicio oficial de la venta de boletos para el Torneo de Repechaje Intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyos partidos se disputarán en Monterrey y Guadalajara durante la Fecha FIFA de marzo.
Los encuentros definirán los dos últimos boletos disponibles para el Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.
Monterrey y Guadalajara, sedes del repechaje
Los partidos se jugarán en el Estadio BBVA, en Monterrey, y en el Estadio Akron, en Guadalajara, dos de las sedes confirmadas para el Mundial 2026 en territorio mexicano.
El calendario quedó establecido de la siguiente manera:
Jueves 26 de marzo de 2026 – Semifinales
Nueva Caledonia vs Jamaica (Guadalajara)
Bolivia vs Surinam (Monterrey)
Martes 31 de marzo de 2026 – Finales por el boleto mundialista
República Democrática del Congo vs ganador de Nueva Caledonia/Jamaica (Guadalajara)
Irak vs ganador de Bolivia/Surinam (Monterrey)
De estos cuatro partidos saldrán las dos selecciones que completarán el cuadro del Mundial 2026, que será el primero con 48 equipos.
Precios de boletos para el Repechaje en México
La FIFA informó que los precios arrancan desde:
200 pesos mexicanos para las semifinales
300 pesos mexicanos para las finales
Se trata de tarifas accesibles en comparación con otros eventos internacionales, lo que proyecta una alta asistencia en ambas ciudades.
¿Cómo comprar los boletos?
La venta se realiza exclusivamente a través del portal oficial de la FIFA. Los aficionados deben ingresar a la plataforma digital, crear o iniciar sesión con su FIFA ID, seleccionar el partido y la categoría deseada, y completar el proceso de pago en línea.
No habrá venta física en taquillas ni a través de terceros autorizados, con el objetivo de evitar la reventa y garantizar un proceso seguro y transparente.
Selecciones que disputarán el Repechaje
En esta fase intercontinental participarán seis selecciones: Irak, República Democrática del Congo, Bolivia, Jamaica, Surinam y Nueva Caledonia.
Irak y República Democrática del Congo avanzan directamente a la ronda final de sus respectivas llaves, mientras que las otras cuatro selecciones disputarán las semifinales.
Con este torneo, Monterrey y Guadalajara no solo albergarán partidos del Mundial 2026, sino también la antesala que definirá los últimos invitados a la máxima fiesta del futbol internacional.