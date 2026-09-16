Jazmín Lira, la fisicoculturista de Saltillo que llega a Netflix con Habilidad Física 100: México

La trayectoria de Jazmín Lira ha estado marcada por la disciplina, las competencias de fisicoculturismo y el deseo de superarse. Sin embargo, este año la saltillense se enfrentó a un reto que no estaba contemplado en sus planes: participar en una producción de Netflix que pondrá a prueba la fuerza, resistencia y capacidad mental de un centenar de mexicanos. La fisicoculturista será una de las participantes de Habilidad Física 100: México, reality que se estrenará este miércoles 16 de septiembre en la plataforma de streaming. El programa es la adaptación mexicana de Physical: 100, producción surcoreana en la que atletas y personas con distintas profesiones se enfrentan a desafíos físicos para determinar quién posee el físico más completo.

La competencia reúne a deportistas de disciplinas como boxeo, lucha libre, natación, clavados, futbol, CrossFit, calistenia y fisicoculturismo, además de participantes provenientes de oficios y actividades que requieren una importante preparación física. Los retos buscan medir capacidades como fuerza, resistencia, velocidad, agilidad y estrategia, sin limitar a los concursantes por su disciplina de origen.

Para Lira, formar parte de este proyecto representó una oportunidad inesperada. La atleta explicó que fue contactada inicialmente a través de sus redes sociales, aunque al principio pensó que se trataba de una broma. “Yo nunca pensé en estar en un programa de televisión. No era algo que estuviera en mi línea”, compartió durante una entrevista con Vanguardia. Después de confirmar que la invitación era real y conversar con el equipo de producción, la saltillense aceptó el reto. La oportunidad llegó en un momento particular de su carrera, pues el 19 de octubre de 2025 participó en una competencia en la Ciudad de México y al día siguiente comenzó su incorporación a la producción. “Se me acomodó padrísimo. Terminé mi competencia y entré”, relató.

UNA CARRERA CONSTRUIDA CON DISCIPLINA Jazmín comenzó a entrenar a los 14 años, motivada por su madre, quien también está relacionada con el mundo del fitness. Entre los 18 y 19 años inició su participación en competencias locales y, con el paso del tiempo, dio el salto al ámbito profesional. En 2018 se proclamó campeona absoluta del Clásico Mister México, en la categoría Women’s Fitness. Un año después, durante el Monterrey Bodybuilding, competencia de carácter internacional, obtuvo su carnet como atleta profesional de culturismo. Desde entonces, Lira ha competido internacionalmente en representación de México y mantiene como uno de sus principales objetivos conseguir la clasificación al Olympia, considerado el máximo escenario del fisicoculturismo mundial.

Su preparación deportiva se complementa con una formación académica relacionada con la salud. La saltillense estudió Nutrición y se especializó en Nutrición Deportiva. Posteriormente, cumplió otro de sus grandes objetivos personales al concluir la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Durango. “Para mí fue muy difícil estudiar Medicina y llevar preparaciones y competencias. No es fácil”, explicó. Por ello, uno de los aspectos que más le interesa mostrar a través del reality es que su identidad va más allá de su apariencia física. “Me gustaría que la gente vea que no solo soy cuerpo, que soy también mente y que soy un apoyo para muchas personas”, señaló.

Instagram

UNA PRUEBA MÁS ALLÁ DE LOS MÚSCULOS Aunque su especialidad le ha permitido desarrollar fuerza y una preparación física constante, Lira sabía que el programa exigiría capacidades distintas a las que normalmente utiliza en una competencia de fisicoculturismo. La atleta considera que su fortaleza mental y su disciplina fueron dos de sus principales herramientas para afrontar la experiencia. También destacó el trabajo de resistencia que realiza mediante sus entrenamientos y sesiones de cardio. “Yo siempre trato de ser una persona no solo fuerte, sino fuerte y resistente”, comentó. A diferencia de una competencia tradicional, en Habilidad Física 100: México los participantes desconocen las pruebas hasta el momento de enfrentarlas. Lira explicó que los retos se anuncian prácticamente al comenzar, por lo que cada concursante debe analizar rápidamente la situación y confiar en su preparación.

Instagram

Describió la experiencia como un desafío que puso a prueba su fuerza, resistencia, mentalidad y carácter. “Te lleva al límite. Es una experiencia que revela quién eres y hasta dónde estás dispuesto a aguantar por algo”, expresó. Orgullo de representar a Saltillo Para Jazmín, haber sido seleccionada entre 100 participantes de diferentes disciplinas significó un reconocimiento a los años de trabajo que ha dedicado al deporte. La fisicoculturista aseguró sentirse orgullosa de que la producción haya volteado a ver su trayectoria y le haya permitido representar a una mujer fuerte dentro de un proyecto de alcance internacional. “Me siento muy orgullosa de que hayan volteado a ver a una mujer verdaderamente fuerte”, afirmó. También destacó la convivencia con atletas de distintos ámbitos, a quienes describió como personas con una mentalidad semejante a la suya, marcada por la disciplina, el carácter y la disposición para afrontar retos. Más allá de la competencia, Lira espera que su participación sirva para transmitir un mensaje de constancia y confianza personal, especialmente a otras mujeres. “Todo lo que hagas, hazlo con amor, porque lo que haces con amor siempre sale bien”, es una de las frases que, según explicó, ha guiado su vida y que también forma parte de su experiencia en el programa.