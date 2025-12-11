MLB confirma el regreso de la temporada regular a México con el Padres vs Diamondbacks desde el Alfredo Harp Helú

La Major League Baseball (MLB) oficializó el regreso de un juego de temporada regular a México para la campaña 2026, con una serie de dos enfrentamientos entre los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona, programados para disputarse el sábado 25 y domingo 26 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos del México.

El anuncio, realizado por la oficina del comisionado, confirma lo que se había anticipado desde la publicación del calendario: la Mexico City Series seguirá formando parte del crecimiento internacional de la liga, que mantiene a la Ciudad de México como una de sus plazas estratégicas.

Para esta edición, Arizona fungirá como equipo local, mientras que San Diego repetirá experiencia tras participar en series anteriores realizadas en el país.

La capital mexicana se ha consolidado como destino para juegos oficiales de Grandes Ligas, luego de las ediciones de 2023, cuando los Padres vencieron a los Giants, y 2024, con Astros y Rockies como protagonistas.

Con esta nueva visita, el Alfredo Harp Helú llegará a tres series de temporada regular en un lapso de cuatro años, reafirmando su importancia en la expansión internacional del béisbol.