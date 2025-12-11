Preventa del México vs Portugal vuelve a colapsar: Fanki registra fallas y usuarios no pueden comprar boletos

Fútbol
/ 11 diciembre 2025
    Preventa del México vs Portugal vuelve a colapsar: Fanki registra fallas y usuarios no pueden comprar boletos
    Aficionados reportaron nuevamente fallas en la plataforma Fanki durante la preventa del México vs Portugal, pese a la reprogramación anunciada para este 11 de diciembre. FOTO: ESPECIAL

La reprogramación de la preventa para este jueves 11 de diciembre no resolvió los problemas: miles de aficionados no pudieron adquirir boletos en preventa para el esperado México vs Portugal de 2026, con la expectativa de ver a Cristiano Ronaldo

La venta anticipada para el México vs Portugal del próximo 28 de marzo de 2026 volvió a convertirse en un dolor de cabeza para los aficionados.

Aunque Fanki movió la preventa originalmente programada para el miércoles al jueves 11 de diciembre a las 9 de la mañana, la plataforma continúa fallando, dejando fuera a miles de usuarios que buscan boletos para el partido que marcará la reapertura del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca.

Desde las primeras horas de este jueves, la página y aplicación de Fanki volvieron a registrar caídas, pantallas en blanco, filas virtuales que no avanzan y errores al intentar confirmar la compra.

En redes sociales, los usuarios reportan que la fila se reinicia sin motivo o que el sistema simplemente no les permite acceder al proceso de pago.

Las quejas se multiplicaron con rapidez, con aficionados etiquetando a la boletera y señalando incluso “falta de transparencia” y un servicio incapaz de soportar la demanda que genera un duelo de esta magnitud.

Fanki había suspendido la preventa del miércoles argumentando “actividad inusual en el tráfico entrante”. Sin embargo, después de 24 horas, el panorama luce prácticamente igual: inestabilidad, saturación y frustración generalizada.

La empresa emitió recomendaciones técnicas, como limpiar la caché del navegador o esperar unos minutos, pero estas no han sido suficientes para normalizar la operación.

De acuerdo con múltiples publicaciones en redes y reportes de medios, el problema continúa afectando a una parte importante de los interesados.

Sin embargo, al momento de ingresar a la página para adquirir las entradas (cerca de las 10:30 de la mañana), aparece una leyenda diciendo que la preventa ya ha finalizado y que esperan a los usuarios para el boletaje general el próximo sábado 13 de diciembre.

$!Esta leyenda aparece al intentar comprar los boletos de la preventa del juego México vs Portugal.
Esta leyenda aparece al intentar comprar los boletos de la preventa del juego México vs Portugal. FOTO: ESPECIAL

MÉXICO VS PORTUGAL EN FANKI: CRISTIANO RONALDO DISPARA VENTA DE BOLETOS

El encuentro ante Portugal, además de marcar el renacimiento del Estadio Banorte rumbo a la Copa del Mundo 2026, podría significar la primera visita de Cristiano Ronaldo a México, un atractivo que ha elevado la demanda al máximo.

Aunque algunos usuarios han logrado completar la compra, la mayoría sigue lidiando con un sistema saturado. Las fallas generalizadas mantienen la incertidumbre sobre si Fanki podrá soportar la avalancha de solicitudes para el próximo sábado.

Asimismo, en la columna de El Francotirador, de Récord, afirmaron que la directiva del Estadio Banorte se puso muy nerviosa y podrían replantear la opción de tenerlos como boletera para el retorno del América, Cruz Azul y Atlante a dicho recinto.

Temas


Boletos
Futbol
ventas

Localizaciones


CDMX

Personajes


Cristiano Ronaldo

Organizaciones


Selección Mexicana De Futbol
Selección de Futbol de Portugal

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

