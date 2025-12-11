Preventa del México vs Portugal vuelve a colapsar: Fanki registra fallas y usuarios no pueden comprar boletos

La venta anticipada para el México vs Portugal del próximo 28 de marzo de 2026 volvió a convertirse en un dolor de cabeza para los aficionados.

Aunque Fanki movió la preventa originalmente programada para el miércoles al jueves 11 de diciembre a las 9 de la mañana, la plataforma continúa fallando, dejando fuera a miles de usuarios que buscan boletos para el partido que marcará la reapertura del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca.

Desde las primeras horas de este jueves, la página y aplicación de Fanki volvieron a registrar caídas, pantallas en blanco, filas virtuales que no avanzan y errores al intentar confirmar la compra.

En redes sociales, los usuarios reportan que la fila se reinicia sin motivo o que el sistema simplemente no les permite acceder al proceso de pago.

Las quejas se multiplicaron con rapidez, con aficionados etiquetando a la boletera y señalando incluso “falta de transparencia” y un servicio incapaz de soportar la demanda que genera un duelo de esta magnitud.