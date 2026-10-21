MLB Cup México 2026: La Laguna cae tras dos victorias en la fase de grupos

La Liga La Laguna Municipal quedó eliminada este miércoles 21 de octubre de la MLB Cup México 2026, luego de perder 4-0 ante un representativo de Tamaulipas que consiguió su boleto a los cuartos de final con un juego sin hit ni carrera combinado. El encuentro se mantuvo cerrado durante las entradas regulares, con un duelo de pitcheo entre ambas novenas que obligó a definir el resultado en episodios extras. Fue entonces cuando el conjunto tamaulipeco logró inclinar la balanza para asegurar la victoria y continuar su camino en el torneo infantil que se disputa en San Luis Potosí.

Rolando Ramírez y Eliud Flores se combinaron desde la lomita para limitar por completo a la ofensiva lagunera, mientras que Dylan Medina colaboró detrás de home. El equipo de Tamaulipas está integrado por jugadores de la Liga Treviño Kelly y cuenta con refuerzos de la Liga Matamoros AC.

La eliminación llegó después de un buen comienzo de La Laguna Municipal, que ganó sus dos primeros compromisos. El lunes superó 5-3 a la Liga Cuervos de Zapopan y el martes venció 8-5 a la Liga Quinteros Castañeda. Sin embargo, no pudo mantener esa racha en el encuentro decisivo para continuar en la competencia. En cuanto al resto de los representantes de Coahuila, la Liga Sur Ojo de Agua había conseguido dos triunfos en sus primeros encuentros: 4-2 ante la Liga Infantil Juvenil de Veracruz y 6-2 frente a la Liga Navojoa.

Por su parte, la Liga Furiazul registró resultados contrastantes el martes, cuando venció 6-2 a la Liga Anhangüera, pero después cayó 6-2 ante la Liga Kino. La MLB Cup México 2026 se celebra del 19 al 24 de octubre en San Luis Potosí y reúne a ligas infantiles de distintas regiones del país. Con la eliminación de La Laguna, la atención de la representación coahuilense se mantiene en los equipos que continúan en busca de avanzar en el certamen.