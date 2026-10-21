MLB Cup México 2026: La Laguna cae tras dos victorias en la fase de grupos

+ Seguir en Seguir en Google
Béisbol
/
    MLB Cup México 2026: La Laguna cae tras dos victorias en la fase de grupos
    El encuentro entre La Laguna y Tamaulipas se definió en entradas extras, luego de un cerrado duelo de pitcheo. FOTO: FB/BIG LEAGUERS

Después de ganar sus dos primeros encuentros, la Liga La Laguna Municipal quedó eliminada este miércoles en San Luis Potosí, tras un duelo de pitcheo que se definió en entradas extras

La Liga La Laguna Municipal quedó eliminada este miércoles 21 de octubre de la MLB Cup México 2026, luego de perder 4-0 ante un representativo de Tamaulipas que consiguió su boleto a los cuartos de final con un juego sin hit ni carrera combinado.

El encuentro se mantuvo cerrado durante las entradas regulares, con un duelo de pitcheo entre ambas novenas que obligó a definir el resultado en episodios extras. Fue entonces cuando el conjunto tamaulipeco logró inclinar la balanza para asegurar la victoria y continuar su camino en el torneo infantil que se disputa en San Luis Potosí.

Gabriela Rodríguez gana el Premio Estatal del Deporte Coahuila 2026 como Deportista Absoluta

Rolando Ramírez y Eliud Flores se combinaron desde la lomita para limitar por completo a la ofensiva lagunera, mientras que Dylan Medina colaboró detrás de home. El equipo de Tamaulipas está integrado por jugadores de la Liga Treviño Kelly y cuenta con refuerzos de la Liga Matamoros AC.

La eliminación llegó después de un buen comienzo de La Laguna Municipal, que ganó sus dos primeros compromisos. El lunes superó 5-3 a la Liga Cuervos de Zapopan y el martes venció 8-5 a la Liga Quinteros Castañeda. Sin embargo, no pudo mantener esa racha en el encuentro decisivo para continuar en la competencia.

En cuanto al resto de los representantes de Coahuila, la Liga Sur Ojo de Agua había conseguido dos triunfos en sus primeros encuentros: 4-2 ante la Liga Infantil Juvenil de Veracruz y 6-2 frente a la Liga Navojoa.

Por su parte, la Liga Furiazul registró resultados contrastantes el martes, cuando venció 6-2 a la Liga Anhangüera, pero después cayó 6-2 ante la Liga Kino.

La MLB Cup México 2026 se celebra del 19 al 24 de octubre en San Luis Potosí y reúne a ligas infantiles de distintas regiones del país. Con la eliminación de La Laguna, la atención de la representación coahuilense se mantiene en los equipos que continúan en busca de avanzar en el certamen.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


resultados

Localizaciones


San Luis Potosí
Torreón

Organizaciones


MLB

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Traición a la patria según la 4T

Traición a la patria según la 4T
true

Chihuahua, un pantano de simulaciones de justicia

La presidenta anunció un proceso de digitalización y reducción de trámites en el IMSS para mejorar la atención médica y encontrar recursos que permitan elevar los salarios del personal.

’Tiene que cooperar’... Sheinbaum hace llamado al sindicato del IMSS; necesita mejorar sus sistemas de almacenamiento y distribución
La Fiscalía aportó cerca de 150 datos de prueba y la próxima audiencia está programada para el 24 de octubre.

Por caso CIA, dictan prisión preventiva oficiosa a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua
El Frente Frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; junto a Masa de Aire Frío, azotarán con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
¿Recuerdan cuando los relojes se atrasaban o adelantaban por el cambio de horario? Ahora ya no lo hacemos desde que entró en vigor el decreto de Husos Horarios, pero algunos municipios sí será necesario.

Cambio de Horario en México: ¿En qué municipios se atrasa el reloj en noviembre 2026?
La boletera de múltiples conciertos y eventos de entretenimiento en el país, Ticketmaster México realizó una actualización en su aplicación para dispositivos móviles diseñada para mejorar la adquisición de entradas.

¿Te gusta ir a conciertos? Ticketmaster México renueva su app: las nuevas funciones para comprar boletos
Santos Laguna buscará ante Pumas su sexta victoria consecutiva, una marca inédita en la historia de los Guerreros dentro de los torneos cortos.

Santos vs Pumas: Guerreros van por histórica sexta victoria al hilo en Liga MX