MLB Cup México 2026: Coahuila arranca con dos victorias y una derrota

Las ligas de Coahuila comenzaron su participación en la MLB Cup México 2026 con resultados contrastantes durante la primera jornada del torneo de beisbol infantil, que arrancó este lunes 19 de octubre en San Luis Potosí y reúne a equipos de distintas regiones del país. En el primer día de actividades, la Liga La Laguna Municipal, la Liga Sur Ojo de Agua y la Liga Furiazul representaron al estado en una competencia que se disputará hasta el 24 de octubre, con encuentros distribuidos en el estadio sede y cuatro campos de juego.

La Liga La Laguna Municipal tuvo actividad en el estadio, donde enfrentó a la Liga Cuervos de Zapopan. El conjunto coahuilense consiguió una victoria por 5-3, resultado con el que comenzó su camino en la fase de grupos. Más tarde, la misma Liga Cuervos de Zapopan volvió al diamante para medirse a la Liga Quinteros Castañeda, ante la que cayó por 5-4.

Por su parte, la Liga Sur Ojo de Agua también consiguió un resultado favorable en su presentación. En el Campo 4, el equipo de Coahuila se impuso por 4-2 a la Liga Infantil Juvenil de Veracruz, en un duelo correspondiente a la actividad del primer día. La Liga Furiazul tuvo un debut complicado frente a la Liga Municipal de Ahome, representante de Sinaloa. El encuentro, disputado en el Campo 1, terminó con marcador de 10-0 a favor del conjunto sinaloense, que consiguió una de las victorias más amplias de la jornada. Los resultados dejaron un balance de dos triunfos y una derrota para los equipos coahuilenses en el arranque de la competencia, aunque todavía queda camino por recorrer en la fase de grupos, donde cada encuentro será importante para aspirar a avanzar a la siguiente ronda.

OTROS RESULTADOS DE LA JORNADA La jornada inaugural también dejó marcadores amplios en otros escenarios. Entre ellos destacó el triunfo de la Liga Infantil Juvenil de Veracruz por 7-1 sobre la Liga Navojoa, así como la victoria de la Liga Colhuacán por 8-0 ante la Liga San Uriel. En el Campo 4, la Liga Navojoa respondió con una victoria de 9-4 frente a la Liga Roberto Ibarra. La MLB Cup México 2026 continuará durante los próximos días en San Luis Potosí, donde las novenas infantiles buscarán avanzar en el torneo y mostrar el trabajo realizado en sus respectivas ligas. Para los representantes de Coahuila, el objetivo será mantener el paso ganador y recuperarse de los tropiezos para seguir en la pelea. Además de los resultados colectivos, la delegación coahuilense cuenta con talento individual como Valeria Arroyo, integrante de la Liga Saltillo, quien forma parte de las jóvenes promesas vinculadas al beisbol del estado.