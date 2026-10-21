Gabriela Rodríguez gana el Premio Estatal del Deporte Coahuila 2026 como Deportista Absoluta

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    Gabriela Rodríguez gana el Premio Estatal del Deporte Coahuila 2026 como Deportista Absoluta
    Gabriela Rodríguez Garza, subcampeona mundial y bicampeona centroamericana de tiro deportivo, fue elegida Deportista Absoluta de Coahuila en los premios estatales de 2026. FOTO: MEXSPORT

Su histórica plata mundial y el oro centroamericano respaldaron la elección; Matías Grande y Ángel Flores completaron el podio principal

La tiradora saltillense Gabriela Rodríguez Garza fue elegida ganadora del Premio Estatal del Deporte de Coahuila 2026 en la categoría Deportista Absoluta, la máxima distinción individual.

La especialista en skeet coronó así una temporada de resultados internacionales que dieron proyección a México y Coahuila.

Olímpica en Tokio 2020 y París 2024, Rodríguez respaldó su candidatura con actuaciones recientes y una trayectoria que la mantiene como referente nacional.

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En octubre de 2025, Rodríguez conquistó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Escopeta celebrado en Atenas, Grecia, y se convirtió en la primera representante de México en subir al podio de esa competencia.

La saltillense registró 54 blancos en la final de skeet femenil, por 57 de la estadounidense Samantha Simonton, quien se llevó el título.

Fue uno de los mayores logros de su carrera, pues ningún tirador mexicano había conseguido antes una presea mundialista en la especialidad de escopeta.

Ya en 2026, Gabriela se adjudicó el oro del Amir Grand Prix de Lusail, Qatar, en febrero.

En mayo finalizó quinta en la Copa del Mundo de Escopeta disputada en Almaty, Kazajistán, y en julio refrendó su título centroamericano en Santo Domingo.

En República Dominicana, la coahuilense dominó la clasificación con 114 platos derribados y posteriormente venció 31-28 a la guatemalteca Emily Padilla para conquistar el oro.

La victoria le permitió conservar el título logrado en San Salvador 2023 y afianzar su dominio regional. También fue una de las abanderadas de la delegación mexicana en esa justa regional.

En Deportista Absoluto, el arquero Matías Grande ocupó el segundo lugar y el paratleta Ángel Flores González terminó tercero.

Grande conquistó tres oros en los Centroamericanos de tiro con arco, además de preseas panamericanas; Flores obtuvo cuatro oros y una plata en los Mundiales de Síndrome de Down en Bulgaria.

OTROS GANADORES DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE

En la categoría Deportista Infantil-Juvenil, el reconocimiento fue para Argelia Abigail Rodríguez Canizalez, representante del rugby, mientras que la Selección Coahuila Rugby 7’s conquistó el premio de Deporte de Conjunto.

Sergio Colín Castillo, de atletismo, ganó en Máster o Veterano. El premio de Fomento, Protección o Impulso a la Práctica de los Deportes fue para Catalina Dávila Fernández, de la Asociación de Softbol, y Argelia Isari Fernández Bustamante, de atletismo, ganó como Entrenadora.

El Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec) estableció como periodo de evaluación los resultados obtenidos entre el 11 de octubre de 2025 y el 11 de octubre de 2026.

Los ganadores se eligieron este 21 de octubre en Saltillo. La entrega, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, aún no tiene fecha ni sede confirmadas.

Con el galardón, Gabriela Rodríguez suma una distinción estatal a su palmarés y confirma el peso del tiro deportivo entre las disciplinas que han dado proyección internacional a Coahuila.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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