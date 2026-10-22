MLB Cup México 2026: Ojo de Agua de Saltillo avanza a Semifinales

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    MLB Cup México 2026: Ojo de Agua de Saltillo avanza a Semifinales
    Los peloteros de Ojo de Agua celebran su clasificación a la ronda de los cuatro mejores del torneo infantil que se disputa en San Luis Potosí. FOTO: FB/LIGA SUR OJO DE AGUA

Tras eliminar a la Liga Kino por marcador de 2-1, el conjunto de Saltillo buscará avanzar a la final de una competencia que reúne a ligas infantiles de todo el país

La Liga Sur Ojo de Agua de Saltillo consiguió su boleto a las semifinales de la MLB Cup México 2026, luego de vencer 2-1 a la Liga Kino de Sonora este jueves 22 de octubre, en un encuentro de cuartos de final que se definió por la mínima diferencia.

El representativo saltillense respondió en un partido en el que cada carrera resultó determinante y logró contener a su rival para quedarse con la victoria. Con este resultado, Ojo de Agua se colocó entre los cuatro mejores equipos de la competencia, que se desarrolla en San Luis Potosí y reúne a ligas infantiles de distintas regiones del país.

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El marcador de 2-1 reflejó lo cerrado del enfrentamiento entre Coahuila y Sonora. Sin margen para cometer errores, ambas novenas disputaron un encuentro en el que la diferencia fue de apenas una carrera, hasta que el equipo de Saltillo aseguró el resultado que necesitaba para continuar en la pelea por el campeonato.

La victoria también tiene un significado especial para el beisbol coahuilense, pues Ojo de Agua se convirtió en el único representante del estado que permanece en la competencia, luego de que la Liga La Laguna Municipal quedara eliminada el miércoles, al caer 4-0 ante la Liga Treviño Kelly en los octavos de final.

La Laguna había iniciado el torneo con dos triunfos, al vencer 5-3 a la Liga Cuervos de Zapopan y 8-5 a la Liga Quinteros Castañeda. Sin embargo, no pudo superar a la novena tamaulipeca, que consiguió su pase a la siguiente ronda con un juego sin hit ni carrera combinado de Rolando Ramírez y Eliud Flores.

Por su parte, Ojo de Agua también construyó su camino con buenos resultados durante la fase inicial. En sus primeros compromisos superó 4-2 a la Liga Infantil Juvenil de Veracruz y 6-2 a la Liga Navojoa. Posteriormente, en los octavos de final, venció 5-0 a la Liga Drabb, resultado que le permitió llegar con posibilidades de avanzar a la ronda de los ocho mejores.

Ahora, después de superar a la Liga Kino por 2-1, la novena saltillense tendrá la oportunidad de disputar las semifinales y buscar un lugar en la final de la MLB Cup México 2026, torneo que concluirá este sábado 24 de octubre.

Con su triunfo, Ojo de Agua mantiene en alto la representación de Coahuila y queda a un paso de luchar por el título nacional infantil, en una competencia en la que ha respaldado su avance con resultados y actuaciones que la mantienen entre las protagonistas.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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