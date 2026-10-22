¡La Hormiga picó en Europa! Armando González contribuye en gol del triunfo de Olympiakos ante Sparta Praga

Armando “Hormiga” González volvió a responder en una noche decisiva para Olympiakos. El delantero mexicano salió de la banca y marcó el tanto con el que el conjunto griego derrotó 1-0 al Sparta Praga, este jueves, en la tercera jornada de la Europa League 2026-2027. También hubo actividad mexicana en la Conference League y una goleada del AZ Alkmaar.

En el estadio Georgios Karaiskakis, de El Pireo, el partido avanzó sin goles durante buena parte de la noche. Olympiakos intentó llevar la iniciativa frente a un adversario checo que resistió la presión local. El técnico Imanol Alguacil necesitaba mayor presencia en el área y encontró una solución en el atacante mexicano, que entró al minuto 62 en sustitución de Roman Yaremchuk. La recompensa llegó al 78. Marcus Holmgren Pedersen, quien también había ingresado de cambio, envió el servicio que González convirtió en tanto mediante un remate de cabeza. La conexión entre dos relevos terminó por romper el empate y desató la celebración de la afición rojiblanca. Sparta Praga no consiguió responder y los locales conservaron la ventaja hasta el silbatazo final. La defensa griega volvió a dejar su arco en cero en el certamen. Para la “Hormiga”, el tanto tuvo un valor especial: fue su segundo gol de la actual Europa League, después de estrenarse el 16 de septiembre contra Jagiellonia Bialystok, en otro triunfo de Olympiakos. Entre ambos encuentros también había participado en la victoria sobre Olympique de Marsella, aunque sin conseguir anotar. Esta vez, el canterano de Chivas aprovechó su oportunidad y se convirtió en protagonista directo del resultado.

El cuadro del Pireo llegó así a nueve puntos de nueve posibles, producto de tres triunfos consecutivos en la fase de liga. Más allá del paso perfecto, la anotación fortalece el argumento de González para buscar mayor continuidad en el once inicial. Hasta ahora, el delantero ha alternado apariciones como suplente con actuaciones de impacto, en una competencia interna que exige aprovechar cada minuto. AZ GOLEA, PERO MATEO CHÁVEZ NO ENTRA En Armenia, el AZ Alkmaar venció con autoridad 4-0 al Ararat-Armenia y sumó su segunda victoria del torneo. Valdemar Byskov abrió el marcador al minuto 21, Weslley Patati firmó un doblete, al 27 y 76, y Mexx Meerdink completó la goleada al 79. El resultado permitió al conjunto neerlandés recuperarse en la tabla y alcanzar seis unidades después de tres compromisos. El mexicano Mateo Chávez permaneció en el banquillo y no recibió minutos, a diferencia de su participación en la jornada anterior frente al Hapoel Be’er Sheva.

Aunque el lateral formó parte de la convocatoria, esta vez la goleada se consumó sin su ingreso. La situación mantiene abierta su lucha por hacerse de un lugar más constante dentro de la rotación del equipo. HUESCAS SUMA MINUTOS; ANWAR CAE En la Conference League, Rodrigo Huescas fue titular con el Copenhague en el empate 2-2 frente al Estrella Roja, en Belgrado. El mexicano disputó 62 minutos antes de dejar su lugar a Marcos López. Los daneses se adelantaron con un autogol de Matej Gashtarov, pero Timi Max Elsnik y Vasilije Kostov dieron vuelta al marcador; Maher Carrizo rescató la igualdad al minuto 70.

Por su parte, Anwar Hernández apareció en la alineación inicial del Inter Club d’Escaldes, de Andorra, que perdió 3-1 ante Universitatea Craiova, de Rumania.

El defensor mexicano afrontó una noche complicada: los visitantes anotaron dos veces en los primeros cinco minutos y condicionaron el desarrollo del encuentro. Berto Arellano descontó al 77, pero el equipo rumano sentenció cerca del cierre.