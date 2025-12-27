Ravens aplastan a Packers y mantienen viva la opción de Playoffs

El resultado de 41-24 mantiene con vida sus aspiraciones de postemporada a la espera de otros resultados

La noche del sábado de la NFL representó un respiro tardío para los Ravens de Baltimore, que vencieron 41-24 a los Packers de Green Bay en un partido que mantuvo con vida, al menos por un día más, sus aspiraciones de postemporada. Sin Lamar Jackson, lesionado, el equipo apostó por un plan sencillo y efectivo que terminó por marcar la diferencia.

La temporada de Baltimore ha estado lejos de cumplir con las expectativas. Arrancó señalada como una de las principales candidatas al Super Bowl, pero las lesiones y la falta de continuidad llevaron al equipo a un récord de 7-8 antes del duelo del sábado. Una derrota los habría dejado fuera de la contienda, por lo que el margen de error era mínimo.

Con Tyler Huntley como mariscal de campo titular, los Ravens se apoyaron desde el inicio en el juego terrestre. La estrategia funcionó, sobre todo gracias a Derrick Henry, quien tuvo la carga ofensiva más alta de su carrera con 36 acarreos para 216 yardas y cuatro anotaciones. Fue el séptimo partido del corredor con más de 200 yardas por tierra, cifra con la que estableció un nuevo récord histórico en la NFL.

Henry marcó el ritmo desde la primera serie ofensiva con una anotación corta que abrió el marcador. Antes del descanso ya sumaba 106 yardas y tres touchdowns, mientras Baltimore aprovechaba errores puntuales de Green Bay para aumentar la ventaja. Un intento fallido en cuarta oportunidad y un balón suelto tras un mal centro en escopeta derivaron en puntos para los locales, que se fueron al medio tiempo arriba 27-14.

Del otro lado, los Packers encontraron respuestas en Malik Willis, quien sustituyó a Jordan Love y firmó una actuación productiva. Willis lanzó para 288 yardas, conectó un pase de anotación de 39 yardas con Christian Watson y añadió un touchdown por tierra de 22 yardas. Su movilidad mantuvo el juego competitivo durante buena parte del encuentro.

Sin embargo, en el último cuarto Willis volvió a resentirse del hombro derecho y tuvo que salir del partido. Clayton Tune tomó su lugar y, en su primer envío, fue interceptado por Marlon Humphrey, situación que abrió la puerta para el cuarto touchdown de Henry y sentenció el resultado.

Con esta derrota, Green Bay quedó sin opciones de ganar la NFC Norte, título que aseguró Chicago, aunque todavía conserva posibilidades de avanzar a playoffs. Baltimore, en cambio, depende ahora de lo que ocurra el domingo entre Browns y Steelers. Si Cleveland sorprende, el cierre de la temporada regular traerá un duelo divisivo con implicaciones directas. Por ahora, los Ravens hicieron su parte y deberán esperar ayuda externa.

