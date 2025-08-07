Saraperos cae en el último juego ante Algodoneros y se despide de la Temporada

Los Saraperos de Saltillo finalizaron la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol con una derrota 3-1 frente a los Algodoneros de Unión Laguna en el tercer y último juego de la serie disputado en el Estadio de la Revolución.

El encuentro tuvo momentos de ofensiva por ambos equipos, pero finalmente fueron los locales quienes lograron mantener la ventaja. En la primera entrada, Bobby Bradley conectó un doble productor que impulsó a J.P. Martínez, adelantando a Saltillo 1-0.

La respuesta de Unión Laguna fue rápida. En la baja de la primera entrada, Brian O’Grady pegó un jonrón solitario, su quinto de la temporada, para empatar el marcador.

La diferencia definitiva llegó en la cuarta entrada cuando, con dos outs, Julian Escobedo conectó un rodado para out forzado, pero permitió que Albert Lara anotara la carrera que puso el 3-1 a favor de los Algodoneros.

Durante el resto del partido, Saraperos intentó acercarse en el marcador, pero no pudo superar la labor del relevo lagunero que mantuvo a raya la ofensiva visitante hasta el final.