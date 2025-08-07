Saraperos cae en el último juego ante Algodoneros y se despide de la Temporada

Saraperos
/ 7 agosto 2025
    Saraperos cae en el último juego ante Algodoneros y se despide de la Temporada
    Bobby Bradley adelantó a Saltillo con un doble productor, pero Brian O’Grady respondió con un jonrón para empatar. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

El equipo dirigido por Sergio Omar Gastélum finalizó con marca de 43-49, sin alcanzar los Playoffs por segundo año consecutivo

Los Saraperos de Saltillo finalizaron la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol con una derrota 3-1 frente a los Algodoneros de Unión Laguna en el tercer y último juego de la serie disputado en el Estadio de la Revolución.

El encuentro tuvo momentos de ofensiva por ambos equipos, pero finalmente fueron los locales quienes lograron mantener la ventaja. En la primera entrada, Bobby Bradley conectó un doble productor que impulsó a J.P. Martínez, adelantando a Saltillo 1-0.

La respuesta de Unión Laguna fue rápida. En la baja de la primera entrada, Brian O’Grady pegó un jonrón solitario, su quinto de la temporada, para empatar el marcador.

TE PUEDE INTERESAR: Antoine Griezmann suena como opción en Rayados: Monterrey analiza refuerzos tras salida de Deossa

La diferencia definitiva llegó en la cuarta entrada cuando, con dos outs, Julian Escobedo conectó un rodado para out forzado, pero permitió que Albert Lara anotara la carrera que puso el 3-1 a favor de los Algodoneros.

Durante el resto del partido, Saraperos intentó acercarse en el marcador, pero no pudo superar la labor del relevo lagunero que mantuvo a raya la ofensiva visitante hasta el final.

Instagram

Con esta derrota, Saraperos concluyó la temporada con un récord de 43 victorias y 49 derrotas, confirmando la ausencia en playoffs por segundo año consecutivo. El equipo dirigido por Sergio Omar Gastélum enfrentó dificultades ofensivas y de consistencia durante la campaña, factores que influyeron en sus resultados.

Ahora, la organización y cuerpo técnico comenzarán a analizar la temporada para planear los ajustes necesarios de cara a la campaña 2026, con la intención de regresar con mejores resultados y recuperar la competitividad del club.

Temas


béisbol
resultados

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
LMB

