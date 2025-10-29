Sergio Omar Gastélum deja a Saraperos de Saltillo y llega a los Leones de Yucatán

Los Leones de Yucatán hicieron oficial la llegada de Sergio Omar Gastélum como su nuevo mánager rumbo a la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

La directiva melenuda apuesta por un estratega con amplia trayectoria dentro del beisbol mexicano, tanto en el terreno como en el banquillo.

“El Güero” llega a Mérida con la misión de regresar a los Leones a los primeros planos, luego de una campaña 2025 en la que el club quedó fuera de los playoffs tras concluir con marca de 42-50 en la Zona Sur.

Su carácter fuerte y su experiencia para dirigir vestidores competitivos fueron determinantes en la decisión del equipo yucateco.

SU PASO POR LOS SARAPEROS DE SALTILLO

Gastélum viene de dirigir a los Saraperos de Saltillo durante la Temporada 2025, donde asumió el cargo en medio de un proceso de transición.