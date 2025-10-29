Sergio Omar Gastélum deja a Saraperos de Saltillo y llega a los Leones de Yucatán

    El "Güero" Gastélum dirigió a Saraperos de Saltillo en 2025 y ahora buscará el éxito en Mérida.

Los Leones de Yucatán anunciaron a Sergio Omar Gastélum como su nuevo mánager para la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol; el sonorense viene de dirigir a los Saraperos de Saltillo

Los Leones de Yucatán hicieron oficial la llegada de Sergio Omar Gastélum como su nuevo mánager rumbo a la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

La directiva melenuda apuesta por un estratega con amplia trayectoria dentro del beisbol mexicano, tanto en el terreno como en el banquillo.

“El Güero” llega a Mérida con la misión de regresar a los Leones a los primeros planos, luego de una campaña 2025 en la que el club quedó fuera de los playoffs tras concluir con marca de 42-50 en la Zona Sur.

Su carácter fuerte y su experiencia para dirigir vestidores competitivos fueron determinantes en la decisión del equipo yucateco.

SU PASO POR LOS SARAPEROS DE SALTILLO

Gastélum viene de dirigir a los Saraperos de Saltillo durante la Temporada 2025, donde asumió el cargo en medio de un proceso de transición.

El sonorense tomó el timón tras la salida de Enrique “Che” Reyes y logró recomponer el rumbo con una marca de 43-41 bajo su gestión, dejando al equipo con saldo ganador pese a las irregularidades de la plantilla.

Durante su estancia en Saltillo, el exjugador de Ciudad Obregón impulsó un estilo de juego agresivo y apostó por el desarrollo de jóvenes, aunque la falta de consistencia en el pitcheo impidió a los Saraperos avanzar en la postemporada.

Su labor, sin embargo, fue bien valorada por la directiva y la afición coahuilense, que destacaron su entrega y compromiso.

NUEVO RETO EN LA LMB

Para 2026, los Leones buscan volver a rugir fuerte en la LMB y alcanzar su sexta estrella. Gastélum, quien ya ha dirigido a equipos como Guerreros de Oaxaca, Mariachis de Guadalajara y Pericos de Puebla, llega con la experiencia de haber sido campeón y con un perfil disciplinado que encaja con la visión del club.

Su principal reto será reconstruir un equipo competitivo y consolidar un pitcheo que sufrió durante el último calendario. Además, deberá aprovechar la base joven del roster yucateco para mantener al equipo en la pelea por los primeros lugares del Sur.

Con la llegada de Sergio Omar Gastélum, los Leones de Yucatán inician una nueva etapa con la meta de recuperar el protagonismo perdido.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

