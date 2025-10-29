Jaime Jáquez Jr. consolida su salto en el Heat: de promesa latina a pieza clave de Miami

De ser una joven promesa universitaria en UCLA, Jaime Jáquez Jr. ha pasado a ser una de las figuras emergentes más consistentes del Miami Heat. Su evolución entre la temporada 2024-25 y la actual 2025-26 es notable: pasó de promediar 8.6 puntos, 4.4 rebotes y 2.5 asistencias con 46 por ciento de efectividad, a registrar 15.7 puntos, 7.0 rebotes y 4.0 asistencias, con un impresionante 71 por ciento en tiros de campo. El cambio no es casualidad. Spoelstra le ha otorgado más minutos, un rol más agresivo y la confianza para liderar la segunda unidad. Su comprensión del ritmo del juego y su madurez en la toma de decisiones lo han convertido en un jugador completo, capaz de producir en ambos costados de la duela.

DE PROMESA A REFERENTE LATINO El punto de inflexión llegó el 13 de abril de 2025, cuando firmó 41 puntos ante Washington, la mayor anotación de su carrera. Desde entonces, su nombre dejó de ser el de una promesa y empezó a sonar como el de una realidad consolidada. En esta campaña, Jáquez ha mantenido actuaciones sólidas, como los 28 puntos frente a Charlotte o sus 17 ante Knicks y Grizzlies, confirmando que su impacto ofensivo ya no es circunstancial. Su crecimiento también lo ha colocado en el radar de los aficionados latinoamericanos como el máximo referente mexicano en la NBA actual, superando en protagonismo a figuras de etapas anteriores como Eduardo Nájera o Gustavo Ayón. Su proyección, además, apunta a largo plazo: juventud, disciplina y mentalidad “Heat Culture”. EL REVULSIVO DE SPOELSTRA Dentro del esquema de Erik Spoelstra, Jáquez se ha ganado el título de sexto hombre ideal. Su ingreso desde la banca cambia la energía del equipo: aporta intensidad defensiva, rebotes y puntos inmediatos. El técnico lo utiliza como un comodín táctico que puede cubrir posiciones del 2 al 4, adaptándose a diferentes alineaciones sin perder consistencia.