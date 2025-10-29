Jaime Jáquez Jr. consolida su salto en el Heat: de promesa latina a pieza clave de Miami

/ 29 octubre 2025
    Jaime Jáquez Jr. consolida su salto en el Heat: de promesa latina a pieza clave de Miami
    Erik Spoelstra confía plenamente en el alero, que ya es considerado el sexto hombre del Heat. FOTO: AP

El mexicano vive su mejor momento en la NBA: duplicó sus promedios ofensivos, elevó su eficiencia al 71 por ciento y se ha convertido en un revulsivo fundamental dentro del sistema de Erik Spoelstra

De ser una joven promesa universitaria en UCLA, Jaime Jáquez Jr. ha pasado a ser una de las figuras emergentes más consistentes del Miami Heat.

Su evolución entre la temporada 2024-25 y la actual 2025-26 es notable: pasó de promediar 8.6 puntos, 4.4 rebotes y 2.5 asistencias con 46 por ciento de efectividad, a registrar 15.7 puntos, 7.0 rebotes y 4.0 asistencias, con un impresionante 71 por ciento en tiros de campo.

El cambio no es casualidad. Spoelstra le ha otorgado más minutos, un rol más agresivo y la confianza para liderar la segunda unidad.

Su comprensión del ritmo del juego y su madurez en la toma de decisiones lo han convertido en un jugador completo, capaz de producir en ambos costados de la duela.

DE PROMESA A REFERENTE LATINO

El punto de inflexión llegó el 13 de abril de 2025, cuando firmó 41 puntos ante Washington, la mayor anotación de su carrera. Desde entonces, su nombre dejó de ser el de una promesa y empezó a sonar como el de una realidad consolidada.

En esta campaña, Jáquez ha mantenido actuaciones sólidas, como los 28 puntos frente a Charlotte o sus 17 ante Knicks y Grizzlies, confirmando que su impacto ofensivo ya no es circunstancial.

Su crecimiento también lo ha colocado en el radar de los aficionados latinoamericanos como el máximo referente mexicano en la NBA actual, superando en protagonismo a figuras de etapas anteriores como Eduardo Nájera o Gustavo Ayón. Su proyección, además, apunta a largo plazo: juventud, disciplina y mentalidad “Heat Culture”.

EL REVULSIVO DE SPOELSTRA

Dentro del esquema de Erik Spoelstra, Jáquez se ha ganado el título de sexto hombre ideal. Su ingreso desde la banca cambia la energía del equipo: aporta intensidad defensiva, rebotes y puntos inmediatos.

El técnico lo utiliza como un comodín táctico que puede cubrir posiciones del 2 al 4, adaptándose a diferentes alineaciones sin perder consistencia.

Spoelstra ha reconocido públicamente su valor: “Jaime entiende el ADN del Heat: esfuerzo, defensa y enfoque. Hace las cosas correctas siempre”, declaró el entrenador tras la victoria ante Charlotte.

Esa confianza no solo refleja su aporte en la cancha, sino su peso dentro del vestidor, donde su ética de trabajo lo ha convertido en ejemplo para los jóvenes del equipo.

UN MEXICANO EN ASCENSO

A medida que avanza la temporada, el nombre de Jaime Jáquez Jr. empieza a sonar en conversaciones por el premio al Sexto Hombre del Año, algo histórico para un jugador mexicano.

Su crecimiento estadístico, su impacto en la rotación y su constancia ofensiva lo posicionan como una de las historias más inspiradoras del curso NBA 2025-26.

El Heat, que vive una etapa de renovación, ha encontrado en él no solo un jugador versátil, sino un símbolo de lo que representa su cultura: trabajo duro, resiliencia y progreso silencioso.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

