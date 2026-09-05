¡Final inédita! Olmecas elimina a Pericos y enfrentará a Toros por la Serie del Rey 2026

Olmecas de Tabasco está de regreso en la pelea por la corona. La novena choca vino de atrás, derrotó 10-8 a los Pericos de Puebla en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Zona Sur y selló el cruce ante Toros de Tijuana en la Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Puebla parecía encaminado a prolongar la eliminatoria después de tomar ventaja de 4-1, respaldado por cuadrangulares de Henry Ramos y Michael de la Cruz.

Sin embargo, Tabasco desató una rebelión de ocho carreras en la séptima entrada que cambió la historia en el Estadio Hermanos Serdán.