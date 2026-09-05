¡Final inédita! Olmecas elimina a Pericos y enfrentará a Toros por la Serie del Rey 2026

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    ¡Final inédita! Olmecas elimina a Pericos y enfrentará a Toros por la Serie del Rey 2026
    Olmecas remontó una desventaja de tres carreras ante Pericos y aseguró su boleto a la Serie del Rey 2026. FOTO: FACEBOOK

Tras 33 años de espera, la novena tabasqueña vuelve a disputar el campeonato de la LMB luego de conquistar la Zona Sur

Olmecas de Tabasco está de regreso en la pelea por la corona. La novena choca vino de atrás, derrotó 10-8 a los Pericos de Puebla en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Zona Sur y selló el cruce ante Toros de Tijuana en la Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Puebla parecía encaminado a prolongar la eliminatoria después de tomar ventaja de 4-1, respaldado por cuadrangulares de Henry Ramos y Michael de la Cruz.

Sin embargo, Tabasco desató una rebelión de ocho carreras en la séptima entrada que cambió la historia en el Estadio Hermanos Serdán.

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Óscar González igualó la pizarra con un doblete, mientras Calvin Estrada conectó el imparable que produjo dos anotaciones y puso al frente a los Olmecas.

Un pasaporte a Phil Ervin con las bases llenas y un error defensivo ampliaron la diferencia. González agregó un jonrón en el octavo capítulo para colocar el 10-4.

Los Pericos reaccionaron y se acercaron, pero Jack Cushing dominó a Miguel Guzmán para conseguir el out 27.

Alexandro Tovalín se acreditó la victoria y Emailin Montilla cargó con la derrota. El triunfo cerró la serie 4-1 y convirtió a Olmecas en campeón del Sur.

Llega una final inédita. Tabasco, que no disputaba la Serie del Rey desde su campeonato de 1993, chocará con Toros que eliminaron 4-1 a Sultanes de Monterrey.

La batalla por la Copa Zaachila comenzará el martes 8 de septiembre en el Toros Mobil Park; los primeros dos juegos se celebrarán en Tijuana y después la serie viajará a Villahermosa.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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