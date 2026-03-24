Sultanes cierran gira en MLB con derrota ante Giants

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Béisbol
/ 24 marzo 2026
    Sultanes cierran gira en MLB con derrota ante Giants
    Sultanes dejó escapar una oportunidad con casa llena en la sexta entrada ante el relevo rival. FOTO: X/SULTANES

Pese a recortar distancia en la quinta entrada, el equipo regiomontano no aprovechó oportunidades clave y terminó su gira en Estados Unidos con una derrota

Los Giants de San Francisco vencieron 8-2 a los Sultanes de Monterrey la noche del martes en el Oracle Park, en el segundo y último juego de exhibición entre ambas organizaciones. Un jonrón de tres carreras de Jung Hoo Lee y un batazo de Christian Koss que terminó en triple marcaron la diferencia en un encuentro que se definió en la segunda mitad.

El partido inició con buen ritmo para Monterrey gracias a la labor de Justus Sheffield, quien controló a la ofensiva rival durante las primeras entradas. A pesar de otorgar dos bases por bolas en el segundo inning y permitir un imparable en el tercero, el zurdo contó con el respaldo de su defensiva, que ejecutó un par de dobles matanzas para mantener el cero.

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Sin embargo, en la cuarta entrada llegaron los problemas para Sheffield. Tras conceder pasaportes a Rafael Devers y Willy Adames, Jung Hoo Lee conectó un cuadrangular que puso adelante 3-0 a los Giants. Ese batazo cambió el rumbo del juego en favor del equipo local.

La respuesta de Sultanes llegó en la quinta entrada. Ricardo Genovés abrió con doble, Ismael Alcántara se embasó tras recibir un pelotazo y Brayan Mendoza produjo dos carreras con un batazo al jardín central, acercando a Monterrey 3-2 y devolviendo momentáneamente la competencia al encuentro.

El duelo se mantuvo cerrado hasta la siguiente entrada, cuando Christian Koss conectó un batazo profundo hacia el jardín izquierdo. La jugada terminó en triple tras un error en el fildeo, lo que permitió que el propio Koss llegara al plato. Posteriormente, Jake Holton impulsó otra carrera con doble, ampliando la ventaja a 5-2.

Por parte de los Giants, Landen Roupp trabajó 5.1 entradas en las que permitió dos carreras, suficientes para quedarse con la victoria. En el relevo, Michael Fulmer logró salir de un momento complicado en la sexta entrada, cuando Sultanes llenó las bases, pero no pudo concretar daño adicional.

Más adelante, el equipo local amplió la diferencia con un doble productor de Víctor Bericoto que llevó dos carreras al plato. En la octava entrada, los Giants sumaron tres imparables consecutivos, incluido otro batazo de Holton, para encaminar el resultado final de 8-2.

Con este resultado, los Sultanes de Monterrey concluyen su gira en Estados Unidos y regresan a casa para continuar su preparación rumbo a la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. Por su parte, los Giants de San Francisco se alistan para iniciar la campaña de Grandes Ligas, donde enfrentarán a los New York Yankees en el Opening Day.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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