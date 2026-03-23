Giants de San Francisco vencen a Sultanes de Monterrey con rally en octava entrada

El lunes, los Giants de San Francisco se impusieron 10-2 a los Sultanes de Monterrey en el primero de dos juegos de exhibición disputados en el Oracle Park, en un encuentro que destacó por un rally de cinco carreras que rompió la tensión en la octava entrada. Bryce Eldridge y Tyler Fitzgerald conectaron jonrones que aseguraron la ventaja definitiva para los anfitriones. El inicio del juego mostró un dominio del pitcheo de San Francisco. Stephen Tarpley retiró a los primeros seis bateadores que enfrentó, pese a un imparable de Rafael Devers en la primera entrada. La ofensiva de los Giants encontró su primera oportunidad en la tercera entrada, cuando tres sencillos consecutivos —el último de Jared Oliva, exjugador de Sultanes en 2022—, junto con un error del campocorto Coco Montes, permitieron abrir la pizarra 2-0. Posteriormente, Jung Hoo Lee conectó un doble al jardín derecho que llevó la ventaja a 3-0.

Tarpley cerró su salida con 3.0 entradas, permitió cinco hits, tres carreras, otorgó una base por bolas y ponchó a tres rivales. Erick Rodríguez retiró en orden la cuarta entrada, pero un nuevo error de Montes en la quinta permitió a Oliva anotar la cuarta carrera para los Giants.

Sultanes inició con imparables de Víctor Mendoza y Josh Lester en la primera entrada, aunque la ofensiva se mantuvo limitada hasta la sexta, cuando Gustavo Núñez conectó un triple. Poco después, Núñez y Ramiro Peña impulsaron carreras y Lester recortó la diferencia a 4-2. Peña regresó al Oracle Park tras jugar con los Giants en 2016. El sexto capítulo trajo otro vuelacercas para San Francisco, esta vez de Willy Adames, dejando la ventaja en 5-2. El manager de Sultanes, Henry Blanco, aprovechó para dar oportunidad a jóvenes como el lanzador Alonso Becerra y el receptor Omar Rentería. Becerra, quien debutó a los 19 años en 2024 y sumó 16 actuaciones en la LMB, destacó dominando a Luis Arráez, Rafael Devers y Matt Chapman.

El cierre del juego llegó en la octava entrada. Becerra salió tras otorgar base a Luis Matos, y los Giants aprovecharon para ampliar la ventaja con el jonrón de tres carreras de Bryce Eldridge y el de dos carreras de Tyler Fitzgerald, definiendo el marcador final de 10-2. En Sultanes, Lester terminó con línea de 3-2 y una carrera impulsada, mientras que Ramiro Peña y Víctor Mendoza también sumaron imparables y produjeron una carrera cada uno.

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