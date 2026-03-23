Giants de San Francisco vencen a Sultanes de Monterrey con rally en octava entrada

+ Seguir en Seguir en Google
Béisbol
/ 23 marzo 2026
    Giants de San Francisco vencen a Sultanes de Monterrey con rally en octava entrada
    Los Giants de San Francisco derrotaron 10-2 a los Sultanes de Monterrey en el primero de dos juegos de exhibición en el Oracle Park. FOTO: X/SULTANES

Bryce Eldridge y Tyler Fitzgerald conectaron jonrones en la octava entrada para sentenciar el encuentro, mientras que Sultanes destacó Josh Lester con tres imparables y una carrera producida

El lunes, los Giants de San Francisco se impusieron 10-2 a los Sultanes de Monterrey en el primero de dos juegos de exhibición disputados en el Oracle Park, en un encuentro que destacó por un rally de cinco carreras que rompió la tensión en la octava entrada. Bryce Eldridge y Tyler Fitzgerald conectaron jonrones que aseguraron la ventaja definitiva para los anfitriones.

El inicio del juego mostró un dominio del pitcheo de San Francisco. Stephen Tarpley retiró a los primeros seis bateadores que enfrentó, pese a un imparable de Rafael Devers en la primera entrada. La ofensiva de los Giants encontró su primera oportunidad en la tercera entrada, cuando tres sencillos consecutivos —el último de Jared Oliva, exjugador de Sultanes en 2022—, junto con un error del campocorto Coco Montes, permitieron abrir la pizarra 2-0. Posteriormente, Jung Hoo Lee conectó un doble al jardín derecho que llevó la ventaja a 3-0.

https://vanguardia.com.mx/deportes/basquetbol/mexicano-karim-lopez-apunta-a-la-primera-ronda-del-draft-de-la-nba-MJ19675678

Tarpley cerró su salida con 3.0 entradas, permitió cinco hits, tres carreras, otorgó una base por bolas y ponchó a tres rivales. Erick Rodríguez retiró en orden la cuarta entrada, pero un nuevo error de Montes en la quinta permitió a Oliva anotar la cuarta carrera para los Giants.

Sultanes inició con imparables de Víctor Mendoza y Josh Lester en la primera entrada, aunque la ofensiva se mantuvo limitada hasta la sexta, cuando Gustavo Núñez conectó un triple. Poco después, Núñez y Ramiro Peña impulsaron carreras y Lester recortó la diferencia a 4-2. Peña regresó al Oracle Park tras jugar con los Giants en 2016.

El sexto capítulo trajo otro vuelacercas para San Francisco, esta vez de Willy Adames, dejando la ventaja en 5-2. El manager de Sultanes, Henry Blanco, aprovechó para dar oportunidad a jóvenes como el lanzador Alonso Becerra y el receptor Omar Rentería. Becerra, quien debutó a los 19 años en 2024 y sumó 16 actuaciones en la LMB, destacó dominando a Luis Arráez, Rafael Devers y Matt Chapman.

El cierre del juego llegó en la octava entrada. Becerra salió tras otorgar base a Luis Matos, y los Giants aprovecharon para ampliar la ventaja con el jonrón de tres carreras de Bryce Eldridge y el de dos carreras de Tyler Fitzgerald, definiendo el marcador final de 10-2.

En Sultanes, Lester terminó con línea de 3-2 y una carrera impulsada, mientras que Ramiro Peña y Víctor Mendoza también sumaron imparables y produjeron una carrera cada uno.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


resultados

Localizaciones


San Francisco

Organizaciones


Sultanes de Monterrey
SAN FRANCISCO GIANTS

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Durante el fin de semana se viralizó en redes sociales el momento en que una persona está tomando el sol desde una ventana de Palacio Nacional en la Ciudad de México.

¿Es un video real o IA? Captan a persona tomando el sol en Palacio Nacional

Asisten a migrantes atrapados en camión por deshidratación y otras afecciones médicas

Hallan 250 migrantes en un camión abandonado dentro de un corralón de Xalapa
Marcelo Luis Ebrard Casaubón, secretario de Economía, informa sobre posicionamiento de México en el T-MEC

Marcelo Ebrard informa sobre posicionamiento de México tras revisión del T-MEC
Agentes federales de inmigración caminan por la Terminal 5 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) en el distrito de Queens, Nueva York, el lunes 23 de marzo de 2026. (Foto AP/Ryan Murphy)

Tras la orden de Trump, Agentes federales del ICE son vistos en aeropuerto de Atlanta
El presidente Donald Trump sale del Despacho Oval junto al secretario de Estado Marco Rubio antes de partir en el helicóptero Marine One desde el jardín sur de la Casa Blanca.

Marco Rubio, figura en ascenso del trumpismo que puede estrellarse por la guerra de Irán
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa en Jerusalén.

¿Podría la guerra contra Irán y Líbano influir en decisión de Netanyahu sobre cuándo convocar a elecciones?
Fotografía de archivo de 2023 de una zona del centro de detención de Guantánamo en la Base militar estadounidense en Guantánamo, Cuba.

El autoproclamado ‘cerebro’ del 11S en Guantánamo, más cerca de su juicio 25 años después
Un rosario de méritos

Un rosario de méritos