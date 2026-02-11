Televisa transmitirá la MLB en México tras acuerdo multianual con Grandes Ligas
La empresa mexicana aseguró los derechos para emitir juegos de temporada regular, postemporada y Serie Mundial durante tres años, incluyendo el Clásico Mundial de Beisbol 2026
TelevisaUnivision confirmó un acuerdo con Major League Baseball para transmitir los juegos de las Grandes Ligas en México por más de tres años.
El convenio contempla las temporadas 2026, 2027 y 2028, marcando el regreso del beisbol de la MLB a la televisión abierta en el país.
El acuerdo fortalece la presencia de la liga estadounidense en el mercado mexicano y amplía su alcance a través de múltiples plataformas.
El contrato establece la transmisión de alrededor de 55 juegos de temporada regular por año, principalmente en fines de semana. Además, se contemplan partidos de postemporada correspondientes a las Series Divisionales y de Campeonato.
Uno de los puntos más relevantes es la emisión completa y exclusiva en televisión abierta de la Serie Mundial, el evento más importante del calendario de las Grandes Ligas.
También se incluye dentro del paquete el Clásico Mundial de Béisbol 2026, torneo que reunirá a las principales selecciones del mundo y que representa uno de los eventos más atractivos para la audiencia mexicana.
Los encuentros podrán verse a través de señales de televisión abierta como Canal 5 y Canal 9, así como en la plataforma de streaming ViX y espacios digitales de la empresa.
Con este movimiento, Televisa refuerza su oferta deportiva y la MLB consolida su estrategia de expansión internacional, apuntando a un mercado históricamente vinculado al beisbol y con fuerte presencia de peloteros mexicanos en Grandes Ligas.