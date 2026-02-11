Estadio Cuauhtémoc de Puebla albergará el amistoso España vs Chile previo al Mundial 2026

El Estadio Cuauhtémoc se perfila como sede de un partido amistoso internacional entre las selecciones de España y Chile como parte de la preparación de la “Furia Roja” rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La selección de España habría elegido a Puebla como sede para disputar su último juego de preparación antes del Mundial, enfrentándose a Chile el 8 de junio de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc.

Este encuentro se considera parte del itinerario de preparación de La Roja antes de su debut oficial el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta.

El partido amistoso entre España y Chile está previsto para disputarse el 8 de junio de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, como parte del calendario de preparación de la selección española rumbo a la Copa del Mundo.

La fecha se ubica a solo una semana del arranque del torneo, por lo que representaría el último ensayo formal de la Furia Roja antes de su debut mundialista.