Estadio Cuauhtémoc de Puebla albergará el amistoso España vs Chile previo al Mundial 2026

Fútbol
/ 11 febrero 2026
    Estadio Cuauhtémoc de Puebla albergará el amistoso España vs Chile previo al Mundial 2026
    La “Furia Roja” de España en Puebla, durante su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. FOTO: ESPECIAL

La presencia de la Furia Roja en territorio mexicano colocaría nuevamente a Puebla en el radar internacional, con un duelo de alto perfil que serviría como termómetro competitivo

El Estadio Cuauhtémoc se perfila como sede de un partido amistoso internacional entre las selecciones de España y Chile como parte de la preparación de la “Furia Roja” rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La selección de España habría elegido a Puebla como sede para disputar su último juego de preparación antes del Mundial, enfrentándose a Chile el 8 de junio de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc.

Este encuentro se considera parte del itinerario de preparación de La Roja antes de su debut oficial el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta.

El partido amistoso entre España y Chile está previsto para disputarse el 8 de junio de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, como parte del calendario de preparación de la selección española rumbo a la Copa del Mundo.

La fecha se ubica a solo una semana del arranque del torneo, por lo que representaría el último ensayo formal de la Furia Roja antes de su debut mundialista.

España tendría programado previamente otro encuentro de preparación en territorio europeo el próximo 4 de junio y posteriormente viajaría a México para cerrar su puesta a punto ante el combinado sudamericano.

Aunque Chile no logró su clasificación al Mundial 2026, el rival sudamericano ofrecería un parámetro competitivo exigente en lo físico y táctico para el conjunto ibérico.

Aunque Puebla no fue elegida como base de entrenamiento oficial para ninguna selección durante el Mundial 2026, la oportunidad de recibir este amistoso representa un evento internacional de alto perfil para el Estadio Cuauhtémoc, y una posibilidad para que la afición local viva un duelo de nivel mundial antes de la Copa del Mundo.

El Estadio Cuauhtémoc es un recinto histórico en México, con una capacidad para más de 50 mil espectadores y sede de partidos mundialistas en 1970 y 1986, cuando también fue escenario de duelos de selecciones europeas.

