Gilberto Mora es baja del Tri para los amistosos ante Panamá y Bolivia

Fútbol
/ 20 enero 2026
    Gilberto Mora es baja del Tri para los amistosos ante Panamá y Bolivia
    Gilberto Mora regresó con Xolos de Tijuana para continuar su recuperación, tras causar baja de la Selección Mexicana para los duelos amistosos ante Panamá y Bolivia. FOTO: ESPECIAL

La Selección Mexicana no contará con el joven mediocampista de Xolos de Tijuana para la gira de preparación rumbo al Mundial 2026

Gilberto Mora causará baja con la Selección Mexicana para los partidos amistosos ante Panamá y Bolivia, luego de que el cuerpo médico determinara que el mediocampista no se encuentra en condiciones óptimas para continuar con la concentración del Tricolor debido a molestias físicas que arrastra desde el arranque del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La decisión se tomó tras una evaluación realizada en el Centro de Alto Rendimiento, priorizando la recuperación del jugador y evitando cualquier riesgo que pudiera agravar su estado físico.

El futbolista de Xolos de Tijuana, considerado una de las principales promesas del futbol mexicano, regresará con su club para continuar con su tratamiento y proceso de rehabilitación bajo supervisión médica.

TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid y Arsenal imponen su jerarquía y lideran la Fase Liga de la Champions League

A sus 17 años, Mora había sido tomado en cuenta dentro del proyecto de Selección Mexicana, luego de su debut con el combinado mayor en 2025 y de mostrar un crecimiento sostenido tanto en su equipo como en las recientes convocatorias nacionales.

El mediocampista había presentado molestias desde semanas anteriores, situación que incluso le redujo minutos en algunos compromisos del torneo local.

Ante este panorama, el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre optó por no arriesgar al jugador y darle continuidad a su desarrollo sin comprometer su salud, especialmente en un proceso clave rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Los partidos amistosos frente a Panamá y Bolivia, programados como parte de la gira de preparación del Tricolor, servirán para seguir evaluando opciones dentro del plantel.

En ese sentido, la ausencia de Mora será cubierta por Alexis Gutiérrez, mediocampista del Club América, quien se integrará a la concentración para buscar minutos y ganarse un lugar en futuras convocatorias.

Aunque la baja de Gilberto Mora representa un ajuste en la planificación inmediata de la Selección Mexicana, desde el entorno del Tricolor se mantiene la confianza en que el joven futbolista podrá reincorporarse más adelante, una vez que se recupere por completo, sin que esta situación afecte su proyección a mediano y largo plazo dentro del proceso mundialista.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

