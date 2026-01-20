Gilberto Mora es baja del Tri para los amistosos ante Panamá y Bolivia

Gilberto Mora causará baja con la Selección Mexicana para los partidos amistosos ante Panamá y Bolivia, luego de que el cuerpo médico determinara que el mediocampista no se encuentra en condiciones óptimas para continuar con la concentración del Tricolor debido a molestias físicas que arrastra desde el arranque del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La decisión se tomó tras una evaluación realizada en el Centro de Alto Rendimiento, priorizando la recuperación del jugador y evitando cualquier riesgo que pudiera agravar su estado físico.

El futbolista de Xolos de Tijuana, considerado una de las principales promesas del futbol mexicano, regresará con su club para continuar con su tratamiento y proceso de rehabilitación bajo supervisión médica.

