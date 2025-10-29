Trey Yesavage lidera a Blue Jays con 11 ponches en victoria sobre Dodgers en Serie Mundial

Los Blue Jays de Toronto se acercan a un posible título histórico tras vencer 6-1 a los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 5 de la Serie Mundial 2025. Con este triunfo, Toronto toma ventaja 3-2 en la serie. La victoria tuvo como protagonista a Trey Yesavage, quien registró 11 ponches y se consolidó como uno de los lanzadores más jóvenes en dejar su marca en un juego de Serie Mundial.

A sus 22 años y 93 días, Yesavage se convirtió en el lanzador más joven en superar los 10 ponches en un juego de Serie Mundial y el tercero más joven en la postemporada, solo detrás de John Candelaria en la NLCS de 1975 y él mismo en el ALDS de 2025. Con su actuación sin boletos y 12 ponches durante la postemporada, se coloca entre los lanzadores novatos más destacados de la historia, junto a Liván Hernández y Mike Boddicker.

La ofensiva de Toronto comenzó con un hecho histórico. En la primera entrada, Davis Schneider y Vladimir Guerrero Jr. conectaron cuadrangulares consecutivos frente al abridor Blake Snell, marcando la primera vez que los dos primeros bateadores de un juego de Serie Mundial sacan la pelota del estadio. Guerrero Jr. llegó a ocho jonrones en la postemporada, reafirmando su papel clave en el lineup de Toronto.