Trey Yesavage lidera a Blue Jays con 11 ponches en victoria sobre Dodgers en Serie Mundial
La ofensiva de Toronto comenzó con jonrones consecutivos de Davis Schneider y Vladimir Guerrero Jr., un hecho sin precedentes en la historia de la Serie Mundial
Los Blue Jays de Toronto se acercan a un posible título histórico tras vencer 6-1 a los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 5 de la Serie Mundial 2025. Con este triunfo, Toronto toma ventaja 3-2 en la serie. La victoria tuvo como protagonista a Trey Yesavage, quien registró 11 ponches y se consolidó como uno de los lanzadores más jóvenes en dejar su marca en un juego de Serie Mundial.
A sus 22 años y 93 días, Yesavage se convirtió en el lanzador más joven en superar los 10 ponches en un juego de Serie Mundial y el tercero más joven en la postemporada, solo detrás de John Candelaria en la NLCS de 1975 y él mismo en el ALDS de 2025. Con su actuación sin boletos y 12 ponches durante la postemporada, se coloca entre los lanzadores novatos más destacados de la historia, junto a Liván Hernández y Mike Boddicker.
La ofensiva de Toronto comenzó con un hecho histórico. En la primera entrada, Davis Schneider y Vladimir Guerrero Jr. conectaron cuadrangulares consecutivos frente al abridor Blake Snell, marcando la primera vez que los dos primeros bateadores de un juego de Serie Mundial sacan la pelota del estadio. Guerrero Jr. llegó a ocho jonrones en la postemporada, reafirmando su papel clave en el lineup de Toronto.
La reacción de los Dodgers de Los Ángeles no se hizo esperar. Blake Snell tuvo que ajustar su repertorio, pasando de rectas y curvas a cambios y breaking-balls para intentar frenar a los bateadores de Toronto. Sin embargo, la ventaja temprana del cuadro canadiense les permitió controlar el ritmo del partido y mantener a los locales limitados a un solo punto.
Con el Juego 5, los Blue Jays lideran ahora la Serie Mundial 3-2. La victoria otorga a Toronto no solo un impulso estadístico, sino también mental. Los Blue Jays viajan a Los Ángeles con confianza tras un inicio de juego histórico, mientras los Dodgers deberán recuperar ofensiva y reforzar su defensa para equilibrar la serie.
Más allá del marcador, esta victoria representa un paso importante para Toronto, que llega a su primera Serie Mundial desde 1993. Cada pitcheo y cada conexión al bate cuenta en esta definición al mejor de siete, y el equipo canadiense busca aprovechar este momento para acercarse al título que se les ha resistido por décadas.
En resumen, Yesavage dejó su huella como lanzador, mientras Schneider y Guerrero Jr. marcaron historia con la ofensiva. Los Blue Jays continúan en búsqueda de un capítulo histórico en la Serie Mundial 2025.