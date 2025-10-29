México Sub-17 Femenil avanza a Cuartos del Mundial con gol de Berenice Ibarra

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 dio otro paso firme en su camino dentro del Mundial de Marruecos 2025. Con un gol de cabeza de Berenice Ibarra al minuto 16, el conjunto dirigido por Miguel Gamero venció 1-0 a Paraguay y selló su pase a los Cuartos de Final, en un encuentro disputado en el estadio de la Academia Mohammed VI, en Salé.

El tanto llegó tras una jugada de táctica fija: Valeria Alvarado cobró un tiro de esquina desde la derecha y Berenice Ibarra se elevó entre defensoras para mandar el balón al fondo de las redes, marcando el único gol del encuentro y confirmando el dominio mexicano en el primer tiempo.

MÉXICO FUE MEJOR DE PRINCIPIO A FIN

Durante los primeros 45 minutos, el Tricolor mostró control y confianza. Citlalli Reyes y Ana Méndez generaron peligro constante, mientras que la portera Valentina Murrieta respondió con seguridad cada vez que fue exigida.

En el complemento, Paraguay adelantó líneas en busca del empate, pero la zaga mexicana, liderada por Regina Tovar y Dayana Silva, se mantuvo sólida.