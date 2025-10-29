México Sub-17 Femenil avanza a Cuartos del Mundial con gol de Berenice Ibarra

Fútbol
/ 29 octubre 2025
    México Sub-17 Femenil avanza a Cuartos del Mundial con gol de Berenice Ibarra
    La Selección Mexicana Femenil Sub-17 cosechó un triunfo más, mismo que las catapulta a la siguiente fase del torneo. FOTO: X/MÉXICO FEMENIL

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 venció 1-0 a Paraguay en Marruecos, con gol de Berenice Ibarra, y avanzó a los Cuartos de Final del Mundial, donde enfrentará a Italia por un boleto a semifinales

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 dio otro paso firme en su camino dentro del Mundial de Marruecos 2025. Con un gol de cabeza de Berenice Ibarra al minuto 16, el conjunto dirigido por Miguel Gamero venció 1-0 a Paraguay y selló su pase a los Cuartos de Final, en un encuentro disputado en el estadio de la Academia Mohammed VI, en Salé.

El tanto llegó tras una jugada de táctica fija: Valeria Alvarado cobró un tiro de esquina desde la derecha y Berenice Ibarra se elevó entre defensoras para mandar el balón al fondo de las redes, marcando el único gol del encuentro y confirmando el dominio mexicano en el primer tiempo.

MÉXICO FUE MEJOR DE PRINCIPIO A FIN

Durante los primeros 45 minutos, el Tricolor mostró control y confianza. Citlalli Reyes y Ana Méndez generaron peligro constante, mientras que la portera Valentina Murrieta respondió con seguridad cada vez que fue exigida.

En el complemento, Paraguay adelantó líneas en busca del empate, pero la zaga mexicana, liderada por Regina Tovar y Dayana Silva, se mantuvo sólida.

El equipo nacional logró cerrar el encuentro con orden y efectividad, asegurando el resultado que las mete entre las ocho mejores del mundo.

EL CAMINO Y LO QUE VIENE

México llegó a este duelo después de superar la fase de grupos con triunfos sobre Camerún y Países Bajos, y una derrota ante España.

El rendimiento colectivo ha sido la clave del proceso de Gamero, con una defensa firme y una ofensiva que ha sabido aprovechar los momentos clave.

Ahora, la Selección Mexicana Femenil Sub-17 enfrentará a Italia en los Cuartos de Final, buscando igualar o superar la histórica actuación de 2018, cuando el combinado nacional llegó a la final del certamen.

UN EQUIPO CON IDENTIDAD

Más allá del resultado, el equipo ha mostrado madurez, orden táctico y una propuesta ofensiva constante.

Berenice Ibarra, autora del gol del triunfo, destacó también por su movilidad y entrega, mientras que el resto del plantel reafirma el crecimiento del futbol femenil mexicano en categorías menores.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

