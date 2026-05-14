Blajaith Aguilar niega acusaciones de violencia psicológica y física; cuestiona actuación de la Conade

Las deportistas habían señalado previamente que presentaron una denuncia ante la Fevimtra debido a presuntos actos de violencia psicológica, física y económica, además de trato degradante y manipulación dentro del entorno deportivo de alto rendimiento. Las gimnastas también solicitaron medidas de protección y la separación de Aguilar como entrenadora del conjunto nacional.

La entrenadora de la selección mexicana de gimnasia rítmica en modalidad de conjunto, Blajaith Aguilar Rojas, rechazó las acusaciones realizadas por cuatro integrantes del combinado nacional, quienes la denunciaron ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra) por presunta violencia física y psicológica ejercida de manera sistemática durante varios años.

ENTRENADORA, BLAJAITH AGUILAR, RECHAZA SEÑALAMIENTOS DE GIMNASTAS EN SU CONTRA

En entrevista con la revista Proceso, Blajaith Aguilar aseguró que las acusaciones en su contra son falsas y afirmó que la actuación de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, encabezada por Rommel Pacheco, se realizó sin permitirle ejercer su derecho de defensa.

“Niego completamente cualquier acusación que se esté haciendo en mi contra”, declaró la entrenadora jalisciense, quien actualmente mantiene medidas cautelares emitidas por la propia Conade para evitar acercamientos con las cuatro gimnastas denunciantes dentro de las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, donde entrena la selección nacional.

A pesar de dichas medidas, Aguilar continúa trabajando con otro grupo de cinco gimnastas juveniles.

BLAJAITH AGUILAR SEÑALA QUE LA CONADE NO LE DIO DERECHO DE RÉPLICA NI PRESENTÓ PRUEBAS

De acuerdo con la entrenadora, el pasado 22 de abril sostuvo una reunión con el subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Luis Rivera, y con la directora de Alto Rendimiento, Carolina Acosta.

Según su versión, durante ese encuentro le notificaron que tendría que dejar el cargo luego de que las gimnastas presentaran una carta donde describían presuntos abusos cometidos por ella durante al menos cinco años.

“Me querían quitar completamente de mi cargo, sin darme un derecho de réplica, sin escucharme a mí, sin escuchar al equipo multidisciplinario, sin escuchar a todas las personas que están involucradas en el trabajo de la selección nacional”, sostuvo Aguilar.

La entrenadora añadió que solicitó conocer las pruebas y detalles específicos de las acusaciones, pero aseguró que no le fueron proporcionados.

“Pedí que me dijeran cuáles eran las pruebas o que me dijeran qué fue lo que hice para que esta decisión se tomara y de forma tan drástica, a lo que ellos me dijeron que no me podían enseñar las pruebas y simplemente pedían este retiro de mi cargo”, afirmó.

BLAJAITH AGUILAR ENVÍA ESCRITO A ROMMEL PACHECO, DIRECTOR DE LA CONADE

Blajaith Aguilar informó que el pasado 6 de mayo presentó un escrito dirigido a Rommel Pacheco en el que manifestó inconformidades sobre el procedimiento seguido por la Conade. Indicó que hasta el momento no ha recibido respuesta oficial.

En dicho documento, la entrenadora argumentó que durante el proceso se vulneraron sus derechos debido a que no tuvo acceso al expediente abierto por la dependencia ni fue informada de manera precisa sobre los hechos que se le imputan.

“No se me informó cuáles son las conductas o hechos concretos que se me atribuyen, con condiciones de modo, tiempo y lugar, a manera de poder presentar los argumentos que a mi derecho convienen”, señala el escrito.

También sostuvo que las autoridades deportivas le informaron que el asunto sería atendido por instancias competentes, aunque, según dijo, no le precisaron cuáles serían dichas autoridades ni bajo qué marco normativo se desarrollaría el procedimiento.

SEÑALA CONFUSIÓN EN APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La entrenadora cuestionó además la interpretación que la Conade habría realizado de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Me señalaron que el asunto sería llevado por las autoridades correspondientes, sin que se me explicara a pregunta expresa quiénes serían o son estas autoridades y bajo qué normatividad o protocolo se atendería el asunto”, expuso.

Aguilar añadió que, desde su perspectiva, existe una confusión respecto a si los hechos denunciados deben analizarse bajo el contexto deportivo y de alto rendimiento o conforme a los parámetros establecidos en dicha ley.

BLAJAITH AGUILAR CUESTIONA POSIBLE INTERÉS DE IMPULSAR A NUEVA ENTRENADORA

En la entrevista también fue cuestionada sobre versiones que apuntan a un posible interés de Rommel Pacheco en impulsar a una nueva entrenadora originaria de Yucatán, estado del que también son originarias tres de las cuatro gimnastas denunciantes.

Al respecto, Aguilar señaló que prefiere enfocarse en su defensa y en demostrar que no es responsable de las conductas que se le atribuyen.

“No quiero creerlo, la verdad que no; ahora estoy desconcentrada, puedo decir que me vienen mil pensamientos a la cabeza, pero la verdad que a mí me encantaría de corazón creer que no hay algo más”, expresó.