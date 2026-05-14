Mundial FIFA 2026... ¿qué partidos van por tele abierta en vivo en México? Juegos, canales, apps y horarios

Las cadenas TUDN y TV Azteca , que poseen los derechos de transmisión en territorio mexicano, confirmaron que algunos partidos sí podrán verse completamente gratis por televisión abierta, incluyendo encuentros de la Selección Mexicana , partidos de potencias mundiales y las fases definitivas del campeonato.

La cuenta regresiva rumbo al Mundial FIFA 2026 ya comenzó y, poco a poco, se conocen más detalles sobre cómo podrán seguirse los partidos en México. A más de un año del arranque oficial del torneo, las principales televisoras del país ya adelantaron parte de su estrategia de transmisión para uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

La Copa del Mundo de 2026 marcará un momento histórico para el futbol internacional, ya que será la primera edición organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. Además, contará con un formato ampliado de 48 selecciones y un total de 104 partidos.

Entre los encuentros más esperados destacan los del Tricolor, así como duelos protagonizados por selecciones como Brasil, Argentina, Inglaterra, España y Alemania.

¿CUÁNTOS PARTIDOS IRÁN GRATIS POR TELE ABIERTA?

De los 104 partidos que tendrá el Mundial 2026, únicamente 32 serán transmitidos por televisión abierta en México. Tanto TV Azteca como TUDN compartirán parte de la cobertura en sus principales canales nacionales.

La distribución confirmada contempla:

• 19 partidos de fase de grupos

• 4 juegos de dieciseisavos de final

• 4 partidos de octavos de final

• 2 encuentros de cuartos de final

• 2 semifinales

• 1 final

Las televisoras también aseguraron que todos los partidos de la Selección Mexicana estarán disponibles sin costo para la audiencia nacional.

Además de la inauguración y la final, algunos duelos eliminatorios también podrán verse por señal abierta dependiendo del avance del conjunto mexicano en la competencia.

LOS PARTIDOS MÁS ESPERADOS DEL MUNDIAL 2026

Dentro de la fase de grupos destacan varios enfrentamientos de alto perfil que ya generan expectativa entre los aficionados. Uno de los más importantes será el debut de México frente a Sudáfrica el 11 de junio.

También aparecen partidos entre selecciones históricas como Brasil, Argentina, Inglaterra y España, que forman parte de los encuentros elegidos para televisión abierta.

Estos son algunos de los juegos confirmados:

• México vs. Sudáfrica | 11 de junio | 13:00 horas

• Estados Unidos vs. Paraguay | 12 de junio | 19:00 horas

• Brasil vs. Marruecos | 13 de junio | 16:00 horas

• Argentina vs. Argelia | 16 de junio | 19:00 horas

• Inglaterra vs. Croacia | 17 de junio | 14:00 horas

• México vs. República de Corea | 18 de junio | 19:00 horas

• Chequia vs. México | 24 de junio | 19:00 horas

• Uruguay vs. España | 26 de junio | 18:00 horas

• Colombia vs. Portugal | 27 de junio | 17:30 horas

Horarios correspondientes al tiempo del centro de México.

“Todos los partidos del Tricolor podrán verse por televisión abierta”, adelantaron las cadenas encargadas de la cobertura.

DÓNDE VER EL MUNDIAL 2026 EN MÉXICO

En el caso de TV Azteca, los partidos podrán seguirse mediante Azteca Uno y Azteca 7, además de su plataforma digital y aplicación oficial.

Por su parte, TUDN utilizará señales como Canal 5, Canal 9 y Las Estrellas para transmitir parte del torneo. También contará con cobertura digital a través de su aplicación y sitio web, aunque algunos encuentros estarán reservados exclusivamente para ViX.

Las plataformas digitales jugarán un papel importante en esta edición, especialmente para quienes prefieren seguir los partidos desde teléfonos móviles, computadoras o tablets.

La cobertura incluirá programas especiales, análisis, narraciones en vivo y contenido exclusivo previo y posterior a cada encuentro mundialista.

EL MUNDIAL MÁS GRANDE EN LA HISTORIA

La edición de 2026 será histórica por múltiples razones. Además del aumento de selecciones participantes, México se convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo diferentes tras las ediciones de 1970 y 1986.

El torneo arrancará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, con sedes repartidas entre los tres países anfitriones.

Especialistas consideran que esta edición romperá récords de audiencia y consumo digital debido al crecimiento de las plataformas de streaming y aplicaciones deportivas.