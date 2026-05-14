Gimnastas mexicanas denuncian abusos físicos y psicológicos de su entrenadora Blajaith Aguilar

En el mensaje difundido en redes sociales, las deportistas expresaron: “El día de hoy estamos hablando porque ya no podemos seguir guardando silencio. Somos atletas, pero también somos humanos y el día de hoy estamos viviendo con preocupación y con miedo sobre nuestro futuro”.

El caso se hizo público luego de la difusión de un video en TikTok en el que las atletas señalaron que decidieron hablar debido al temor y preocupación que enfrentan respecto a su futuro deportivo y personal y adelantaron que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ( Conade ) ya tenía conocimiento.

Integrantes de la selección mexicana de gimnasia rítmica denunciaron públicamente una serie de presuntos abusos psicológicos, físicos y económicos atribuidos a su entrenadora, Blajaith Aguilar Rojas, situación que ya fue llevada ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra).

GIMNASTAS MEXICANAS A LA ESPERA DE RESPUESTA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA Y DEL COMITÉ OLÍMPICO

Asimismo, las gimnastas mexicanas señalaron que acudieron a distintas instituciones en busca de apoyo. Indicaron que, mientras han recibido respuestas favorables por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, aún esperan una respuesta de la Federación Mexicana de Gimnasia y del Comité Olímpico Mexicano.

Las gimnastas manifestaron temor de ser excluidas de futuras competencias internacionales como los Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos tras haber hecho públicas sus denuncias.

GIMNASTAS PRESENTAN DENUNCIA FORMAL ANTE FEVIMTRA CONTRA SU ENTRENADORA, BLAJAITH AGUILAR

De acuerdo con información publicada por Proceso, las gimnastas Adirem Tejada, Dalia Alcocer, Julia Gutiérrez y Kimberly Salazar presentaron una denuncia formal el pasado 28 de abril contra Blajaith Aguilar Rojas.

Las deportistas forman parte de la primera selección mexicana de gimnasia rítmica en conjunto que logró clasificar a unos Juegos Olímpicos, participando en París 2024, donde finalizaron en la posición número 12.

La denuncia señala presuntos actos de violencia psicológica, física y económica, además de trato degradante y manipulación. Según el documento referido por el medio, las conductas denunciadas habrían ocurrido incluso desde que algunas de las gimnastas eran menores de edad.

Las atletas solicitaron medidas de protección urgentes y la separación de Aguilar como entrenadora de la selección mayor, argumentando que las denuncias previas ante la Federación Mexicana de Gimnasia no habían sido atendidas.

GIMNASTAS MEXICANAS DENUNCIAN CASTIGOS Y PRESIÓN PSICOLÓGICA

En entrevista con Proceso, las deportistas describieron distintas dinámicas de entrenamiento que, según relataron, incluían castigos físicos por errores cometidos durante las prácticas.

Adirem Tejada señaló que “el error era castigo”, explicando que las sanciones consistían en realizar decenas de burpees, ejercicios continuos de cuerda o permanecer entrenando hasta altas horas de la noche, incluso sin tiempo para cenar.

Las gimnastas afirmaron que este tipo de conductas eran recurrentes y que durante años consideraron normal ese entorno debido a que formaba parte de su rutina diaria dentro de la selección nacional.

También aseguraron que en ocasiones fueron obligadas a defender públicamente a la entrenadora cuando surgieron denuncias previas realizadas por otras deportistas que abandonaron la selección tras acusaciones de acoso y hostigamiento.

EPISODIOS DE VIOLENCIA FÍSICA Y AFECTACIONES MÉDICAS

Entre los hechos relatados, Adirem Tejada describió un episodio ocurrido en 2020, cuando, según su testimonio, la entrenadora le lanzó el cable de una extensión eléctrica tras repetir un ejercicio que no salía conforme a lo solicitado.

La gimnasta indicó que el objeto cayó a un costado de ella y que posteriormente Aguilar le habría dicho que no la golpeó “porque no quiso”.

Otra de las atletas, Kimberly Salazar, relató un incidente ocurrido en 2025 en instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (Cnar), cuando comenzó a sentirse mal físicamente durante un entrenamiento.

Según su versión, al solicitar permiso para acudir a servicios médicos, la entrenadora le respondió que si iba con el doctor quedaría fuera del equipo. Posteriormente, la atleta se desmayó y terminó hospitalizada con niveles de hemoglobina compatibles con anemia severa.

La deportista permaneció internada durante aproximadamente dos semanas y media. De acuerdo con su relato, durante ese periodo no se permitió que sus compañeras la visitaran.

ACUSAN A BLAJAITH AGUILAR DE EXHIBIRLAS FÍSICAMENTE Y MANIPULACIÓN EMOCIONAL

Las seleccionadas también señalaron que en 2023 fueron expuestas en una sesión realizada en instalaciones del Cnar, donde presuntamente fueron obligadas a permanecer en ropa interior mientras se realizaban observaciones sobre sus cuerpos frente al grupo.

De acuerdo con los testimonios, en dicha reunión participó una nutrióloga de Conade, quien posteriormente habría ofrecido disculpas por haber permitido la situación.

Las atletas describieron además un ambiente constante de presión emocional y manipulación psicológica. Julia Gutiérrez afirmó que frecuentemente se veían obligadas a pedir perdón por errores, actitudes o incluso por llorar durante los entrenamientos.