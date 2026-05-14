Gimnastas mexicanas denuncian abusos físicos y psicológicos de su entrenadora Blajaith Aguilar
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Gimnastas mexicanas denunciaron ante Fevimtra presuntos abusos físicos, psicológicos y económicos atribuidos a Blajaith Aguilar
Integrantes de la selección mexicana de gimnasia rítmica denunciaron públicamente una serie de presuntos abusos psicológicos, físicos y económicos atribuidos a su entrenadora, Blajaith Aguilar Rojas, situación que ya fue llevada ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra).
El caso se hizo público luego de la difusión de un video en TikTok en el que las atletas señalaron que decidieron hablar debido al temor y preocupación que enfrentan respecto a su futuro deportivo y personal y adelantaron que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ya tenía conocimiento.
En el mensaje difundido en redes sociales, las deportistas expresaron: “El día de hoy estamos hablando porque ya no podemos seguir guardando silencio. Somos atletas, pero también somos humanos y el día de hoy estamos viviendo con preocupación y con miedo sobre nuestro futuro”.
GIMNASTAS MEXICANAS A LA ESPERA DE RESPUESTA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA Y DEL COMITÉ OLÍMPICO
Asimismo, las gimnastas mexicanas señalaron que acudieron a distintas instituciones en busca de apoyo. Indicaron que, mientras han recibido respuestas favorables por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, aún esperan una respuesta de la Federación Mexicana de Gimnasia y del Comité Olímpico Mexicano.
Las gimnastas manifestaron temor de ser excluidas de futuras competencias internacionales como los Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos tras haber hecho públicas sus denuncias.
GIMNASTAS PRESENTAN DENUNCIA FORMAL ANTE FEVIMTRA CONTRA SU ENTRENADORA, BLAJAITH AGUILAR
De acuerdo con información publicada por Proceso, las gimnastas Adirem Tejada, Dalia Alcocer, Julia Gutiérrez y Kimberly Salazar presentaron una denuncia formal el pasado 28 de abril contra Blajaith Aguilar Rojas.
Las deportistas forman parte de la primera selección mexicana de gimnasia rítmica en conjunto que logró clasificar a unos Juegos Olímpicos, participando en París 2024, donde finalizaron en la posición número 12.
La denuncia señala presuntos actos de violencia psicológica, física y económica, además de trato degradante y manipulación. Según el documento referido por el medio, las conductas denunciadas habrían ocurrido incluso desde que algunas de las gimnastas eran menores de edad.
Las atletas solicitaron medidas de protección urgentes y la separación de Aguilar como entrenadora de la selección mayor, argumentando que las denuncias previas ante la Federación Mexicana de Gimnasia no habían sido atendidas.
GIMNASTAS MEXICANAS DENUNCIAN CASTIGOS Y PRESIÓN PSICOLÓGICA
En entrevista con Proceso, las deportistas describieron distintas dinámicas de entrenamiento que, según relataron, incluían castigos físicos por errores cometidos durante las prácticas.
Adirem Tejada señaló que “el error era castigo”, explicando que las sanciones consistían en realizar decenas de burpees, ejercicios continuos de cuerda o permanecer entrenando hasta altas horas de la noche, incluso sin tiempo para cenar.
Las gimnastas afirmaron que este tipo de conductas eran recurrentes y que durante años consideraron normal ese entorno debido a que formaba parte de su rutina diaria dentro de la selección nacional.
También aseguraron que en ocasiones fueron obligadas a defender públicamente a la entrenadora cuando surgieron denuncias previas realizadas por otras deportistas que abandonaron la selección tras acusaciones de acoso y hostigamiento.
EPISODIOS DE VIOLENCIA FÍSICA Y AFECTACIONES MÉDICAS
Entre los hechos relatados, Adirem Tejada describió un episodio ocurrido en 2020, cuando, según su testimonio, la entrenadora le lanzó el cable de una extensión eléctrica tras repetir un ejercicio que no salía conforme a lo solicitado.
La gimnasta indicó que el objeto cayó a un costado de ella y que posteriormente Aguilar le habría dicho que no la golpeó “porque no quiso”.
Otra de las atletas, Kimberly Salazar, relató un incidente ocurrido en 2025 en instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (Cnar), cuando comenzó a sentirse mal físicamente durante un entrenamiento.
Según su versión, al solicitar permiso para acudir a servicios médicos, la entrenadora le respondió que si iba con el doctor quedaría fuera del equipo. Posteriormente, la atleta se desmayó y terminó hospitalizada con niveles de hemoglobina compatibles con anemia severa.
La deportista permaneció internada durante aproximadamente dos semanas y media. De acuerdo con su relato, durante ese periodo no se permitió que sus compañeras la visitaran.
ACUSAN A BLAJAITH AGUILAR DE EXHIBIRLAS FÍSICAMENTE Y MANIPULACIÓN EMOCIONAL
Las seleccionadas también señalaron que en 2023 fueron expuestas en una sesión realizada en instalaciones del Cnar, donde presuntamente fueron obligadas a permanecer en ropa interior mientras se realizaban observaciones sobre sus cuerpos frente al grupo.
De acuerdo con los testimonios, en dicha reunión participó una nutrióloga de Conade, quien posteriormente habría ofrecido disculpas por haber permitido la situación.
Las atletas describieron además un ambiente constante de presión emocional y manipulación psicológica. Julia Gutiérrez afirmó que frecuentemente se veían obligadas a pedir perdón por errores, actitudes o incluso por llorar durante los entrenamientos.
GIMNASTAS ENTRENABAN MÁS DE 14 HORAS AL DÍA EN CHINA; LESIONES NO FUERON ATENDIDAS
Las gimnastas señalaron que uno de los momentos más complicados ocurrió entre febrero y marzo de 2026 durante un campamento de preparación en China, previo a sus competencias internacionales.
De acuerdo con sus declaraciones, las sesiones de entrenamiento superaban las 14 horas diarias, lo que provocaba que en ocasiones ya no alcanzaran el horario de servicio del restaurante donde se hospedaban.
Las atletas indicaron que por las noches debían alimentarse únicamente con productos que ellas mismas llevaron, como latas de atún, barras energéticas y alimentos procesados para bebé.
Durante ese campamento, Dalia Alcocer sufrió una fractura en un dedo de la mano. Según relató, inicialmente sólo recibió un vendaje y continuó entrenando hasta que estudios médicos confirmaron la lesión.
A su regreso a México, Kimberly Salazar fue diagnosticada con un pinzamiento de cadera y ruptura de labrum, lesión relacionada con el choque repetitivo entre el fémur y la pelvis.
PSICÓLOGA DEPORTIVA DE LA CONADE RECONOCE CONDUCTAS DE VIOLENCIA POR PARTE DE BLAJAITH AGUILAR
Las gimnastas también mencionaron a la psicóloga deportiva de Conade, Elsa Chincoya, señalando que en privado reconoció que existían conductas de violencia por parte de la entrenadora, aunque durante reuniones institucionales no habría ratificado esas afirmaciones.
Posteriormente, las atletas acudieron ante la Fiscalía General de la República con respaldo de la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de Conade.
Como medida preventiva, Conade solicitó que Blajaith Aguilar no tenga contacto con las denunciantes dentro del Cnar. Actualmente, las atletas entrenan provisionalmente con la exgimnasta Karla Díaz.
Sin embargo, Aguilar continúa al frente de las categorías juveniles de la selección nacional.
GIMNASTAS MEXICANAS EXTERNAN TEMOR POR POSIBLES REPRESALIAS MIENTRAS SE PREPARAN PARA COMPETIR
La siguiente competencia programada para la selección mexicana de gimnasia rítmica se realizará del 5 al 7 de junio en Río de Janeiro, Brasil, como parte del Campeonato Panamericano de la especialidad.
Las deportistas expresaron preocupación por la posibilidad de perder su lugar dentro del conjunto nacional tras haber hecho públicas sus denuncias.
Dalia Alcocer afirmó que las seleccionadas consideran que han demostrado deportivamente su permanencia dentro del equipo titular y que no existen argumentos técnicos para ser reemplazadas.
Además, adelantaron que también acudirán ante la Comisión Disciplinaria de la Fundación de la Ética de la Gimnasia, organismo ligado a la Federación Internacional de Gimnasia.
ANTECEDENTES EN LA GIMNASIA MEXICANA
Las atletas recordaron que hace dos años la Federación Internacional de Gimnasia sancionó a la Federación Mexicana de Gimnasia con una multa de 10 mil francos suizos por haber permitido maltratos físicos y psicológicos cometidos en 2019 por los entrenadores franceses Eric y Cécile Demay contra la gimnasta Elsa García.
Los entrenadores recibieron suspensiones de dos y un año, respectivamente.
La primera audiencia relacionada con la denuncia presentada por las gimnastas ante Fevimtra está programada para el próximo 18 de mayo.