Nick Kyrgios da positivo por cocaína y es suspendido: ¿cuándo volverá al tenis?

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    Nick Kyrgios da positivo por cocaína y es suspendido: ¿cuándo volverá al tenis?
    Nick Kyrgios asumió la responsabilidad por el resultado adverso y anunció que se alejará temporalmente de la vida pública. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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La ITIA mantiene al australiano fuera del circuito desde el 4 de agosto, mientras investiga las circunstancias del consumo y determina la duración del castigo

El tenis quedó sacudido por un nuevo caso de dopaje. Nick Kyrgios fue suspendido provisionalmente tras dar positivo por cocaína en un control realizado durante el ATP 250 de Mallorca, España, informó la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).

El australiano, de 31 años, entregó la muestra el 22 de junio de 2026. Un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje confirmó el 17 de julio la presencia de benzoilecgonina, metabolito de la cocaína. La suspensión obligatoria entró en vigor el 4 de agosto.

La ITIA aclaró que Kyrgios puede apelar, aunque no lo ha hecho. Mientras siga inhabilitado, no podrá competir, dirigir ni asistir a torneos avalados por la ATP, WTA, los Grand Slams, World Tennis o asociaciones nacionales.

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¿Cuánto tiempo será suspendido Nick Kyrgios?

Aún no existe una sanción definitiva. La duración dependerá de la investigación y de si se establece que el consumo ocurrió dentro o fuera de competencia.

Las reglas permiten castigos reducidos para las “sustancias de abuso” utilizadas fuera del periodo competitivo.

Kyrgios reconoció el positivo en Instagram. “Cometí un enorme error y asumo toda la responsabilidad”, señaló antes de disculparse con aficionados, familiares, patrocinadores y, especialmente, los niños que lo siguen.

También anunció que se alejará 28 días de las redes sociales y la vida pública para concentrarse en su recuperación.

El jugador explicó que las lesiones recientes le provocaron desgaste físico y mental, además de obligarlo a afrontar la posibilidad de que su carrera esté cerca del final. Sin embargo, recalcó que ese contexto no justifica lo sucedido.

El positivo representa un golpe para una trayectoria frenada por problemas de rodilla y muñeca. Kyrgios llegó al número 13 del ranking mundial en 2016 y disputó la final de Wimbledon 2022, pero apenas ha jugado 10 partidos desde el inicio de 2023.

La resolución de la ITIA determinará cuándo, y bajo qué condiciones, podrá regresar al circuito profesional.

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Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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