Brandon Valenzuela sigue brillando con Toronto y se acerca el regreso de Kirk; ¡vaya dilema para los Blue Jays!

El joven cátcher volvió a responder con el bate en un momento determinante. Durante la octava entrada conectó un cuadrangular solitario de 388 pies , castigando un cambio de velocidad de Rico García para ampliar la ventaja de los canadienses. Con ese batazo, Valenzuela llegó a tres jonrones en sus últimos cuatro encuentros y sumó su séptimo vuelacercas de la campaña , confirmando el gran momento ofensivo que atraviesa.

Brandon Valenzuela continúa consolidándose como una de las revelaciones más importantes de la temporada para los Azulejos de Toronto. El receptor mexicano volvió a ser protagonista en la victoria de Toronto 6-4 sobre los Orioles de Baltimore , resultado que permitió a los Blue Jays mejorar su marca a 32-34 y mantenerse en la pelea dentro de la División Este de la Liga Americana.

Su impacto, sin embargo, no se limita a la caja de bateo. En la séptima entrada protagonizó una de las mejores jugadas defensivas del encuentro. Con corredores en primera y segunda base sin outs, reaccionó rápidamente a un intento de toque de Blaze Alexander y realizó un preciso disparo a la antesala para completar un out de fuerza que evitó una amenaza importante para Toronto.

La actuación del mexicano fue reconocida por sus compañeros. El abridor Kevin Gausman destacó la evolución que ha mostrado el novato en las últimas semanas, señalando que parece haber encontrado el ritmo adecuado para competir al máximo nivel. El derecho también elogió la rapidez con la que Valenzuela continúa mejorando dentro del terreno de juego.

La victoria de los Blue Jays se construyó gracias a una explosiva sexta entrada de cinco carreras, episodio que cambió el rumbo del partido y permitió a Toronto superar a Baltimore en la clasificación. Más allá de los números, la energía y confianza que aporta Valenzuela parecen haber revitalizado a una escuadra que busca regresar a la contienda por los puestos de postemporada.

¿Y AHORA QUÉ HACEMOS CON TANTA CALIDAD?

Pero el impacto del receptor mexicano podría adquirir una dimensión histórica en las próximas semanas. La organización canadiense espera el regreso de Alejandro Kirk, quien continúa avanzando en su proceso de rehabilitación y podría reincorporarse al equipo antes de finalizar el mes.

Si Kirk vuelve al roster mientras Valenzuela mantiene su lugar en Grandes Ligas, los Blue Jays podrían convertirse en el primer equipo en la historia de MLB con dos receptores mexicanos activos al mismo tiempo. Un hecho que representaría un momento trascendental para el béisbol nacional y una muestra del crecimiento que ha experimentado el talento mexicano en una de las posiciones más exigentes del deporte.

Lo que comenzó como una solución temporal ante la ausencia de Kirk terminó convirtiéndose en una oportunidad invaluable para Valenzuela. Su desempeño detrás del plato, capacidad para manejar el cuerpo de lanzadores y producción ofensiva han fortalecido su candidatura para permanecer en el equipo aun cuando el receptor tijuanense esté de regreso.