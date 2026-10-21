Brewers no cumplen con compradores de ‘boletos dorados’ y la presión social los obliga a reconocer su error

Pero la ilusión chocó con una oferta que consideraron inaceptable: lugares en el nivel superior del estadio, conocido como terrace , o entradas que únicamente permitían permanecer de pie.

Cada hermano pagó mil dólares por su boleto , convencido de que algún día podría utilizarlo para presenciar un momento histórico de Milwaukee. Ese día finalmente llegó en 2026, cuando los Brewers consiguieron su primera clasificación al Clásico de Otoño desde 1982.

La oportunidad que esperaron durante más de una década terminó convertida en una decepción para algunos aficionados de los Milwaukee Brewers . Kevin y Kyle Deaton compraron en 2015 los llamados Timeless Tickets , una promoción especial que les permitiría asistir a un partido futuro del equipo, incluso una Serie Mundial, con la promesa de acceder a los mejores lugares disponibles.

La molestia no se limitó a los hermanos Deaton. Cientos de aficionados que habían adquirido estos boletos también buscaron canjearlos para la Serie Mundial y expresaron su inconformidad con las ubicaciones disponibles.

El problema no era solamente dónde sentarse, sino el cumplimiento de una promesa que los aficionados habían conservado durante 11 años.

UNA PROMESA DE MIL DÓLARES

El programa Timeless Ticket se lanzó en 2015 con una edición limitada de mil boletos, vendidos a mil dólares cada uno. La propuesta permitía canjearlos por una entrada para cualquier partido futuro como local, incluidos encuentros de postemporada y una eventual Serie Mundial.

La condición establecía que los poseedores podrían obtener las mejores ubicaciones disponibles, sujetas a la disponibilidad al momento de realizar el canje. Para muchos compradores, esa posibilidad era precisamente el atractivo de la promoción.

Los hermanos Deaton esperaban que la clasificación de Milwaukee les permitiera disfrutar del acontecimiento desde una ubicación acorde con aquella oferta. Sin embargo, las opciones que recibieron estaban entre las más alejadas del terreno de juego o ni siquiera garantizaban un asiento.

La situación se complicó porque buena parte de las localidades ya había sido asignada mediante las preventas para abonados y el público general. Cuando llegó el turno de los propietarios de los Timeless Tickets, las opciones disponibles eran limitadas.

La diferencia también resultaba evidente al comparar el precio original con el mercado de reventa. En vísperas del primer partido, los boletos más baratos para la Serie Mundial llegaron a superar los 3 mil dólares, mientras algunos de los lugares ofrecidos a los poseedores de la promoción tenían un valor muy inferior.

Kevin Deaton cuestionó que el equipo considerara cumplida su promesa al asignarles localidades que, desde su perspectiva, no correspondían con lo anunciado al momento de la compra.

NO LES QUEDA OTRA Y ADMITEN EL ERROR

La controversia escaló hasta obligar a la directiva a intervenir. Rick Schlesinger, presidente de operaciones comerciales de los Brewers, reconoció que el club no estuvo a la altura del espíritu del programa y atribuyó el problema a fallas de comunicación interna y organización.

El directivo explicó que varios cientos de aficionados habían manifestado su intención de canjear sus boletos para la Serie Mundial, pero la gestión de las solicitudes no se realizó de la manera adecuada.

La admisión representó un reconocimiento de que, aunque la organización había logrado asignar entradas a los solicitantes, la experiencia ofrecida no había satisfecho las expectativas generadas por la promoción original.

La presión pública obligó al equipo a buscar una salida que permitiera reparar, al menos parcialmente, el daño a la confianza de sus seguidores más fieles.

Los Brewers anunciaron una solución para quienes solicitaron el canje dentro del plazo establecido y recibieron ubicaciones que consideraron inadecuadas.

Los aficionados podrán conservar sus entradas para la Serie Mundial de 2026 y mantener vigente su Timeless Ticket para canjearlo por otro partido como local en una temporada futura.

De esta manera, el boleto histórico no se considerará utilizado definitivamente. Los seguidores podrán asistir al Clásico de Otoño con las localidades asignadas y conservar el beneficio original para otra ocasión.

La medida busca compensar a quienes se sintieron perjudicados, aunque no elimina por completo la inconformidad de aquellos que esperaban que la promesa de los mejores asientos disponibles se cumpliera desde el primer momento.

Para los hermanos Deaton, el asunto iba más allá de conseguir un lugar en el estadio. Después de esperar durante más de una década, querían que el club respetara las condiciones que los llevaron a invertir mil dólares en una promoción cuya recompensa parecía lejana cuando la adquirieron.

EL VALOR DE LA CONFIANZA

La polémica de los Timeless Tickets deja una lección para las organizaciones deportivas: la fidelidad de los aficionados no puede darse por sentada y las promociones deben cumplir con las expectativas que generan.

Milwaukee vive uno de los momentos más importantes de su historia deportiva reciente, pero el entusiasmo por llegar a la Serie Mundial quedó acompañado por un problema que pudo evitarse con una mejor planificación.

La respuesta de la directiva permitió ofrecer una salida a los afectados y reconocer públicamente las fallas. Sin embargo, el episodio también recordó que el vínculo entre un equipo y sus seguidores se construye durante años y puede deteriorarse cuando una promesa no se cumple como se esperaba.

Para Kevin y Kyle Deaton, así como para otros compradores, el boleto representaba mucho más que una entrada: era la oportunidad de presenciar el momento que habían imaginado desde 2015.

Los Brewers consiguieron llegar al Clásico de Otoño, pero también tuvieron que aprender que una promesa hecha a sus aficionados debe valer tanto como el boleto que ponen a la venta.