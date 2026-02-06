Calendario de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

México volverá a tener presencia en los Juegos Olímpicos de Invierno con una delegación que combina experiencia, historia y nuevos hitos. En Milano-Cortina 2026, cinco atletas mexicanos verán acción en patinaje artístico, esquí alpino y esquí de fondo, disciplinas en las que el país busca consolidar su crecimiento a nivel internacional. Con sedes repartidas entre Milán y Cortina d’Ampezzo, el calendario ya marca las fechas clave en las que Donovan Carrillo, Regina Martínez, Allan Corona, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola competirán bajo los colores nacionales. TE PUEDE INTERESAR: Conade incrementa becas a deportistas: pasan de 9 mil a 26 mil pesos con Rommel Pacheco

Donovan Carrillo (Patinaje artístico) El líder de la delegación mexicana y uno de los abanderados en la Ceremonia de Apertura abrirá la actividad nacional en los Juegos: Martes 10 de febrero — Programa corto (11:30 de la mañana). Viernes 13 de febrero — Programa libre (12 p.m.). Carrillo disputará sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno tras su histórica participación en Beijing 2022, donde fue el primer mexicano en avanzar a la ronda libre. Regina Martínez y Allan Corona (Esquí de fondo) Los eventos de esquí de fondo de la delegación se realizarán en fechas consecutivas: Jueves 12 de febrero — Regina Martínez competirá en la prueba de fondo (6 de la mañana). Viernes 13 de febrero — Allan Corona intervendrá en su prueba de esquí de fondo (4:45 a.m.). Martínez hará historia como la primera mujer mexicana en competir en esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos. Lasse Gaxiola y Sarah Schleper (Esquí alpino) La dupla de esquí alpino, compuesta por madre e hijo, primera vez que sucederá esto para la delegación mexicana, también tiene un calendario definido: Sarah Schleper Super G: 12 de febrero (4:40 de la mañana) Descenso 1: 15 de febrero (3 a.m.) Descenso 2: 15 de febrero (6:30 a.m.) Lasse Gaxiola: Slalom Descenso 1: 14 de febrero (3 de la mañana) Descenso 2: 14 de febrero (6:30 a.m.) Slalom gigante Descenso 1: 16 de febrero (3 de la mañana) Descenso 2: 16 de febrero (6:30 a.m.) Schleper, con amplia trayectoria olímpica, será una de las atletas más experimentadas de la representación mexicana al disputar su séptima cita invernal.