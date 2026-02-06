Calendario de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026
Donovan Carrillo, Regina Martínez, Allan Corona, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola ya tienen fechas definidas para competir en patinaje artístico, esquí alpino y esquí de fondo
México volverá a tener presencia en los Juegos Olímpicos de Invierno con una delegación que combina experiencia, historia y nuevos hitos.
En Milano-Cortina 2026, cinco atletas mexicanos verán acción en patinaje artístico, esquí alpino y esquí de fondo, disciplinas en las que el país busca consolidar su crecimiento a nivel internacional.
Con sedes repartidas entre Milán y Cortina d’Ampezzo, el calendario ya marca las fechas clave en las que Donovan Carrillo, Regina Martínez, Allan Corona, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola competirán bajo los colores nacionales.
Donovan Carrillo (Patinaje artístico)
El líder de la delegación mexicana y uno de los abanderados en la Ceremonia de Apertura abrirá la actividad nacional en los Juegos:
Martes 10 de febrero — Programa corto (11:30 de la mañana).
Viernes 13 de febrero — Programa libre (12 p.m.).
Carrillo disputará sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno tras su histórica participación en Beijing 2022, donde fue el primer mexicano en avanzar a la ronda libre.
Regina Martínez y Allan Corona (Esquí de fondo)
Los eventos de esquí de fondo de la delegación se realizarán en fechas consecutivas:
Jueves 12 de febrero — Regina Martínez competirá en la prueba de fondo (6 de la mañana).
Viernes 13 de febrero — Allan Corona intervendrá en su prueba de esquí de fondo (4:45 a.m.).
Martínez hará historia como la primera mujer mexicana en competir en esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos.
Lasse Gaxiola y Sarah Schleper (Esquí alpino)
La dupla de esquí alpino, compuesta por madre e hijo, primera vez que sucederá esto para la delegación mexicana, también tiene un calendario definido:
Sarah Schleper
Super G: 12 de febrero (4:40 de la mañana)
Descenso 1: 15 de febrero (3 a.m.)
Descenso 2: 15 de febrero (6:30 a.m.)
Lasse Gaxiola:
Slalom
Descenso 1: 14 de febrero (3 de la mañana)
Descenso 2: 14 de febrero (6:30 a.m.)
Slalom gigante
Descenso 1: 16 de febrero (3 de la mañana)
Descenso 2: 16 de febrero (6:30 a.m.)
Schleper, con amplia trayectoria olímpica, será una de las atletas más experimentadas de la representación mexicana al disputar su séptima cita invernal.
La agenda de los atletas mexicanos en Milano-Cortina 2026 refleja el avance de México en los deportes de invierno, con participaciones históricas y regresos de alto perfil.
Desde el protagonismo de Donovan Carrillo en el hielo hasta la presencia inédita en el esquí de fondo y la experiencia olímpica en el esquí alpino, la delegación tricolor afronta el reto con expectativas realistas y objetivos claros: representar al país, sumar experiencia y seguir abriendo camino para futuras generaciones en el escenario olímpico invernal.