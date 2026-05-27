Calles cerradas y rutas alternas: lo que debes saber para la 21K Coahuila 2026 en Saltillo

El 21K Coahuila 2026 volverá a transformar el centro y parte de las principales vialidades de Saltillo este domingo 31 de mayo. Desde temprana hora, miles de corredores ocuparán las calles de la ciudad en una edición que espera reunir cerca de 7 mil participantes entre la prueba individual y los relevos. La carrera arrancará a las 5:45 de la mañana con los atletas en silla de ruedas y a las 6:00 horas saldrá el contingente general. La salida y meta estarán ubicadas en la zona del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, sobre el cruce de Xicoténcatl y el bulevar Francisco Coss.

Debido al recorrido, autoridades municipales implementarán cierres viales desde las 5:00 hasta aproximadamente las 13:00 horas, aunque algunas calles podrían reabrirse de manera paulatina conforme avance el evento.

¿QUÉ CALLES ESTARÁN CERRADAS? La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que las restricciones abarcarán distintos puntos del centro y vialidades principales de Saltillo. Entre los cierres más importantes destacan: - Bulevar Francisco Coss, en ambos sentidos, desde Nazario Ortiz Garza hasta la Calzada Emilio Carranza. - Calle de Urdiñola, de Paseo de la Reforma a bulevar Jesús Valdés Sánchez “J. Mery”. - Bulevar J. Mery, entre Urdiñola y Abasolo. - Calle Abasolo, desde J. Mery hasta Benito Juárez. - Benito Juárez, en el tramo de Abasolo a Morelos. - Victoria, de Allende a Guillermo Purcell. - Purcell, desde Victoria hasta Aldama. - Cuauhtémoc, de Aldama a Ramos Arizpe. - Calzada Emilio Carranza, desde Ramos Arizpe hasta bulevar Egipto. - Bulevar Egipto, de Isidro López Zertuche a Venustiano Carranza. - Venustiano Carranza, desde Egipto hasta Presidente Cárdenas. Las autoridades pidieron a la población tomar precauciones, salir con tiempo y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos durante la mañana del domingo.

¿CÓMO SERÁ LA RUTA DE LA CARRERA? La competencia mantendrá el recorrido tradicional que atraviesa varios puntos emblemáticos de Saltillo. Los corredores pasarán por Francisco Coss, Urdiñola, Abasolo, Benito Juárez, Emilio Carranza y Venustiano Carranza antes de regresar a la zona de meta. Recomendaciones para automovilistas Para quienes necesiten desplazarse durante la mañana del domingo, la recomendación principal es evitar el primer cuadro de la ciudad y las conexiones hacia Venustiano Carranza y Emilio Carranza. Algunas alternativas que podrían ayudar a rodear la zona del evento son: - Periférico Luis Echeverría. - Nazario Ortiz Garza. - Colosio. - Eulalio Gutiérrez. - Valdés Sánchez. - Fundadores, dependiendo del destino. También se recomienda considerar tiempos extra en traslados hacia hospitales, terminales, iglesias o actividades familiares programadas para la mañana.

ENTREGA DE KITS Y AMBIENTE EN LA CIUDAD La entrega de números y paquetes para corredores se realizará viernes 29 y sábado 30 de mayo, de 10:00 a 16:00 horas, en la explanada del Parque Las Maravillas. Los participantes deberán presentar comprobante de inscripción e identificación oficial. Otra persona podrá recoger el kit siempre y cuando lleve documentos de ambas partes. Además del impacto deportivo, el 21K Coahuila genera movimiento turístico y económico en Saltillo cada año, con la llegada de corredores de distintos estados y países.