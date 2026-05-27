¿Cuántos jugadores de Liga MX estarán en el Mundial 2026? Esta es la lista completa

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    ¿Cuántos jugadores de Liga MX estarán en el Mundial 2026? Esta es la lista completa
    Alejandro Zendejas fue convocado por Estados Unidos y disputará su primer Mundial. FOTO: MEXSPORT

Clubes como América, Chivas, Toluca, Pachuca y Cruz Azul aportan jugadores tanto a México como a selecciones de Concacaf y Sudamérica

La cuenta de jugadores de la Liga MX rumbo al Mundial 2026 sigue creciendo. La más reciente incorporación fue la de Alejandro Zendejas, quien apareció en la convocatoria de la selección de Estados Unidos y elevó la presencia del futbol mexicano en distintas selecciones nacionales que estarán en la Copa del Mundo.

Conforme las federaciones revelan sus listas finales y prelistas, varios futbolistas que militan en clubes mexicanos han comenzado a asegurar su lugar en la justa internacional. Aunque la Selección Mexicana concentra el mayor número de nombres, otras selecciones de Concacaf y Sudamérica también recurren a jugadores de la Liga MX para fortalecer sus plantillas.

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El caso de Zendejas llamó la atención por tratarse de una convocatoria que generó debate en Estados Unidos. El atacante del Club América disputará su primer Mundial con el representativo estadounidense y se sumó a la lista de futbolistas de la liga mexicana que estarán presentes en el torneo.

Panamá es, hasta ahora, una de las selecciones con más presencia de elementos de la Liga MX. El equipo canalero incluyó a Adalberto Carrasquilla, jugador de Pumas; Yoel Bárcenas, de Mazatlán; José Luis Rodríguez, de FC Juárez; e Ismael Díaz, quien milita en León.

Desde Sudamérica también aparecen nombres conocidos del futbol mexicano. Colombia convocó al portero Camilo Vargas, de Atlas, y al defensor Willer Ditta, de Cruz Azul.

Además, varias selecciones mantienen en sus prelistas a futbolistas que podrían confirmar su lugar en los próximos días. Ecuador contempla a Enner Valencia, delantero de Pachuca; Pedro Vite, recientemente vinculado con Pumas; y Jackson Porozo, de Xolos.

Uruguay también observa de cerca a jugadores del futbol mexicano. En la prelista aparecen Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, ambos del América; además de Rodrigo Aguirre, de Tigres, y el arquero Santiago Mele, de Rayados.

Mientras tanto, la Selección Mexicana sigue afinando detalles antes de presentar la lista definitiva de 26 futbolistas, prevista para el 1 de junio. La prelista incluye a una amplia base de jugadores de clubes de la Liga MX, con presencia destacada de equipos como Chivas, América, Toluca, Pachuca y Cruz Azul.

Entre los nombres aparecen futbolistas consolidados como Luis Romo, Alexis Vega, Roberto Alvarado y Carlos Rodríguez, así como jóvenes que buscan disputar su primer Mundial, entre ellos Gilberto Mora, Elías Montiel y Alexei Domínguez.

La definición de las listas finales en distintas selecciones todavía podría aumentar la presencia de la Liga MX en el Mundial. Por ahora, el torneo confirma que varios clubes mexicanos aportarán futbolistas a diferentes selecciones nacionales, tanto de Concacaf como de Sudamérica

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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