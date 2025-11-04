Cancelan pelea de Jake Paul vs Gervonta Davis por demanda legal

La promotora Most Valuable Promotions anunció la noche del lunes la cancelación del combate de exhibición entre Jake Paul y Gervonta Davis, que estaba programado para el 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami.

La decisión se dio a conocer pocos días después de que Davis fuera acusado en una demanda civil presentada por su exnovia, Courtney Rossel, quien lo señaló por agresión, privación ilegal de la libertad, secuestro e infligir intencionalmente angustia emocional.

En un comunicado, el director ejecutivo de la promotora, Nakisa Bidarian, explicó que la empresa evaluó la situación y decidió no continuar con el evento. “Nuestro equipo ha trabajado estrechamente con todas las partes para gestionar esta situación de manera responsable. Si bien no seguiremos adelante con este evento, mantenemos nuestro plan de que Jake Paul encabece un evento en Netflix en 2025. Compartiremos los detalles sobre la nueva fecha, la sede, el oponente de Jake y los combates adicionales tan pronto como se confirmen”, señaló.