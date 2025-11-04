Cancelan pelea de Jake Paul vs Gervonta Davis por demanda legal

/ 4 noviembre 2025
    Cancelan pelea de Jake Paul vs Gervonta Davis por demanda legal
    Gervonta Davis, campeón superligero de la AMB, enfrenta nuevas acusaciones legales que derivaron en la cancelación del combate. FOTO: ESPECIAL

La empresa confirmó que los boletos serán reembolsados y adelantó que Paul encabezará un evento en Netflix en 2025

La promotora Most Valuable Promotions anunció la noche del lunes la cancelación del combate de exhibición entre Jake Paul y Gervonta Davis, que estaba programado para el 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami.

La decisión se dio a conocer pocos días después de que Davis fuera acusado en una demanda civil presentada por su exnovia, Courtney Rossel, quien lo señaló por agresión, privación ilegal de la libertad, secuestro e infligir intencionalmente angustia emocional.

En un comunicado, el director ejecutivo de la promotora, Nakisa Bidarian, explicó que la empresa evaluó la situación y decidió no continuar con el evento. “Nuestro equipo ha trabajado estrechamente con todas las partes para gestionar esta situación de manera responsable. Si bien no seguiremos adelante con este evento, mantenemos nuestro plan de que Jake Paul encabece un evento en Netflix en 2025. Compartiremos los detalles sobre la nueva fecha, la sede, el oponente de Jake y los combates adicionales tan pronto como se confirmen”, señaló.

El enfrentamiento entre Paul y Davis iba a ser el evento principal de una cartelera transmitida por Netflix, con gran interés debido a la diferencia de peso entre ambos. Davis (30-0-1, 28 KOs), actual campeón de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), se mediría ante Paul (12-1, 7 KOs), quien pelea en la categoría de peso crucero, alrededor de las 200 libras. Aunque el estadounidense no tiene la misma experiencia que su rival, su popularidad lo ha convertido en una figura capaz de atraer grandes audiencias.

La reciente demanda se suma a los múltiples antecedentes legales de Gervonta Davis. En agosto, fue desestimada una denuncia por violencia doméstica interpuesta por la madre de dos de sus hijos. En años anteriores ha enfrentado cargos similares, además de un caso por atropello con fuga en Baltimore en 2023, por el cual fue sentenciado a 90 días de arresto domiciliario y tres años de libertad condicional.

Ante la incertidumbre, Most Valuable Promotions buscó mantener el evento con otro oponente para Jake Paul. El excampeón de peso pesado de la UFC, Francis Ngannou, confirmó a TMZ Sports que fue contactado, aunque rechazó la oferta. Según reportes, también se acercaron a Ryan Garcia, Andre Ward y Nate Diaz, sin concretar acuerdo alguno.

La promotora informó que los aficionados que adquirieron boletos a través de Ticketmaster recibirán un reembolso completo en los próximos días.

